Mercados globales-las bolsas asiáticas caen tras el recorte de tipos en china y la retirada de biden

*

Bolsas asiáticas: https://tmsnrt.rs/2zpUAr4

Por Wayne Cole

SÍDNEY, 22 jul (Reuters) - Las bolsas asiáticas volvían a caer el lunes, poco animadas tras la sorpresiva bajada de tipos del banco central chino, mientras que los futuros de Wall Street avanzaban tras la decisión del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de retirarse de la carrera electoral. El Banco Popular de China recortó los tipos a corto plazo en 10 puntos básicos, lo que hizo bajar los costes de los préstamos a largo plazo y los rendimientos de los bonos. La medida se produce después de que Pekín publicara el domingo un documento en el que esboza sus ambiciones para la economía. Los inversores se mostraron decepcionados con la medida, en parte porque no hacía sino acentuar la debilidad de la economía, y el índice referencial del mercado chino retrocedía un 0,9%, junto con el yuan. "Básicamente, todos los factores fundamentales apuntan al hecho de que China necesita un entorno de tipos más bajos, especialmente el tipo real, que es muy alto en este tipo de entorno desinflacionista", afirmó Gary Ng, economista jefe para Asia-Pacífico de Natixis en Hong Kong. "Creo que la tendencia general es que está bastante en línea con el hecho de que la economía no es tan grande y parece que hay un poco de urgencia por parte de las autoridades para estimularla ahora". El índice MSCI más amplio de acciones de Asia-Pacífico, que no incluye Japón, perdía otro 0,7%, tras haber cedido un 3% la semana pasada. El Nikkei japonés bajaba un 1,2% y el índice de referencia surcoreano descendía un 1,3%. Taiwán tenía otra sesión difícil, con una pérdida del 2,3% en su principal índice bursátil, en un ambiente de preocupación por las restricciones estadounidenses a la venta de chips. Los inversores parecían mucho mejor preparados para la noticia de que el presidente de EEUU, Joe Biden, abandonaría la carrera electoral y apoyaría a la vicepresidenta, Kamala Harris, para la candidatura demócrata. El sitio de apuestas en línea PredictIT mostró que los precios para una victoria de Donald Trump habían caído 4 centavos, a 60, mientras que Harris subía 12 centavos, a 39. El gobernador de California, Gavin Newsom, otro posible aspirante demócrata, se quedó a 4 centavos. Los mercados se tomaban la noticia con calma y los futuros de las acciones del S&P 500 avanzaban un 0,1%, mientras que los futuros del Nasdaq sumaban un 0,2%. Los futuros de los bonos del Tesoro a 10 años subían 2 puntos, mientras que la rentabilidad de los bonos a 10 años bajaba 2 puntos básicos, hasta el 4,22%. Los futuros del EUROSTOXX 50 aumentaban un 0,5%, mientras que los futuros del FTSE ganaban un 0,4%.

"A medida que los resultados de Trump en las encuestas han subido, los mercados han favorecido las posiciones que anticipan más barreras comerciales y posiblemente una mayor inflación", dijeron los analistas de ANZ.

"Algunas encuestas dan mejores resultados a Harris que a Biden frente a Trump y los demócratas esperarán que las próximas encuestas presenten un repunte impulsado por Harris".

Atención a los beneficios

En una semana repleta de resultados empresariales, Tesla y la matriz de Google, Alphabet, darán el pistoletazo de salida a la temporada para el grupo de valores de megacapitalización de los "Siete Magníficos". También se presentarán General Electric, General Motors , Ford y Lockheed Martin. Se prevé que el sector tecnológico aumente sus beneficios interanuales un 17%, mientras que los del sector de servicios de comunicación se incrementarán en torno al 22%. Según LSEG IBES, estas ganancias superarían la subida del 11% estimada para el S&P 500 en general. Esta semana también se publicarán los resultados de los principales bancos europeos, con la vista puesta en si las ganancias derivadas de la subida de los tipos de interés han perdido fuelle y si el reciente drama político está pesando en el ánimo de los inversores.

Una semana cargada de noticias económicas culminará con la publicación el viernes de la medida de inflación favorita de la Reserva Federal. Se espera que el índice de gastos de consumo personal subyacente aumente un 0,1% en junio, reduciendo el ritmo anual al 2,5%. Los mercados apuestan fuertemente a que un resultado benigno reforzará los argumentos a favor de un recorte de tipos en septiembre, que los futuros valoran con una probabilidad del 97%.

También se publicarán las cifras del avance del producto interior bruto, que se prevé que muestren un crecimiento anualizado del 1,9% en el segundo trimestre, frente al 1,4% del primero.

El indicador GDPNow de la Fed de Atlanta, muy vigilado, apunta a un crecimiento del 2,7%, lo que sugiere cierto riesgo al alza. El Banco de Canadá se reúne el miércoles y se considera casi seguro que recortará sus tipos en un cuarto de punto, hasta el 4,5%. En los mercados de divisas, el dólar cedía parte de las ganancias de la semana pasada y el euro subía un 0,1%, hasta 1,0886 dólares. El dólar se depreciaba ligeramente frente al yen japonés y se situaba en 157,27. En los mercados de materias primas, el oro se mantenía en 2.406 dólares la onza y por debajo del récord de la semana pasada de 2.483,60 dólares. Los precios del petróleo avanzaban ligeramente, con escasas señales de progreso en un acuerdo de alto el fuego en Gaza, mientras las fuerzas israelíes luchaban contra los combatientes palestinos en la ciudad meridional de Ráfah el domingo. El Brent aumentaba 44 centavos, hasta 83,07 dólares por barril, mientras que el crudo estadounidense sumaba 41 centavos, hasta 80,54 dólares por barril.

Para leer las noticias de Reuters de mercados y finanzas, haga clic en Para conocer la situación de los mercados bursátiles asiáticos, haga clic en:

(Reporte de Wayne Cole; edición de Sam Holmes y Jacqueline Wong; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)

Reuters