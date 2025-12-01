MERCADOS GLOBALES: Las bolsas asiáticas caen y el yen se estabiliza ante la esperanza de un alza de tipos

Por Ankur Banerjee

SINGAPUR, 1 dic (Reuters) -

Las bolsas caían el lunes, tras un final de noviembre muy alcista, en un momento en que la aversión al riesgo se apoderó de los mercados, a pesar de que el optimismo sobre la bajada de tipos en Estados Unidos se mantuvo intacto. El yen, que recientemente se ha visto penalizado, se fortalecía, y los rendimientos de la deuda pública japonesa alcanzaban su nivel más alto desde 2008. La atención en el mercado de divisas se ha centrado en el yen japonés, que se fortalecía hasta 155,55 por dólar estadounidense, después de que el gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, diera la señal más clara hasta la fecha de que la subida de los tipos de interés podría producirse en breve.

En un discurso ante empresarios, Ueda dijo que el banco central estudiaría los "pros y los contras" de subir los tipos en su próxima reunión de política monetaria, dentro de dos semanas.

Tras el fuerte repunte de la renta variable en noviembre, cuando los inversores olvidaron los temores de una burbuja de la inteligencia artificial, los operadores buscaban catalizadores para continuar el impulso alcista, centrándose esta semana en los datos económicos.

Los futuros bursátiles estadounidenses caían, con los futuros del S&P 500 con una baja del 0,7% y los del Nasdaq con un descenso del 0,8%. Los futuros europeos también perdían un 0,3%. Las criptomonedas bitcóin y ether se desplomaban más de un 5%, lo que pone de relieve el enfriamiento del apetito por el riesgo. El Hang Seng de Hong Kong, sin embargo, se revalorizaba un 0,7%, pero el ambiente era en general sobrio.

"No hay un único titular que impulse el tono de aversión al riesgo de hoy", dijo el estratega jefe de inversiones de Saxo, Chaur Chanana, que señaló varios puntos de presión, entre ellos el aumento de los rendimientos del JGB y la caída de las criptomonedas.

"Al mismo tiempo, los débiles PMI chinos han reavivado las esperanzas de estímulo, por lo que las bolsas de Hong Kong están resistiendo el descenso regional".

UEDA IMPULSA LA FORTALEZA DEL YEN Los comentarios de Ueda fortalecían al yen, hacían caer al Nikkei cerca de un 2% y llevaban a los rendimientos de la deuda pública japonesa a máximos de 17 años. El rendimiento de los JGB a dos años, el más sensible al tipo de interés oficial del Banco de Japón, avanzaba 3 puntos básicos, hasta el 1,02%, mientras que el rendimiento de los JGB a 10 años subía 7 puntos básicos, hasta el 1,87%. Ambos rendimientos alcanzaban su nivel más alto desde junio de 2008.

El mercado ha estado centrado en el yen durante las últimas semanas, inseguro sobre el momento de la próxima subida de los tipos de interés y preocupado por la política fiscal de la primera ministra, Sanae Takaichi.

Los operadores se han mostrado cautelosos a la hora de intervenir para frenar la caída del yen tras varias advertencias verbales de responsables de Tokio.

Fred Neumann, economista jefe para Asia de HSBC, dijo que los comentarios de Ueda sugieren que el Banco de Japón está cada vez más preocupado por el efecto adverso de la continua depreciación del tipo de cambio sobre el gasto de los consumidores.

"Aunque el Banco de Japón suba el tipo de interés en diciembre, lo que parece más probable tras los comentarios de Ueda de hoy, los inversores prestarán mucha atención a las directrices políticas posteriores. Una subida agresiva en diciembre contribuiría en gran medida a anclar el tipo de cambio y las expectativas del mercado de bonos".

Esta semana, la atención de los inversores se centrará en las publicaciones económicas de Estados Unidos, que abarcan la actividad manufacturera y de servicios, así como la confianza de los consumidores.

Matt Simpson, analista de mercado de StoneX en Brisbane, dijo que si los datos entrantes indicaban una desaceleración sin llegar a la recesión, entonces la confianza probablemente se mantendría optimista, mientras que el dólar estadounidense se debilita, como suele ocurrir en esta época del año. El índice del dólar, que mide la divisa estadounidense frente a otros seis rivales, se situaba en 99,414, con pocos cambios en el día. El índice ha caído un 8% este año, y gran parte de las pérdidas se produjeron en el primer semestre.

(Información de Ankur Banerjee en Singapur; edición de Muralikumar Anantharaman, Kate Mayberry y Lincoln Feast; edición en español de Paula Villalba)