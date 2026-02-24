MERCADOS GLOBALES: las bolsas asiáticas intentan estabilizarse tras la caída en Wall Street

Por Gregor Stuart Hunter

SINGAPUR, 24 feb (Reuters) -

Las bolsas asiáticas se estabilizaban tras un comienzo inestable el martes, en un momento en que una nueva ola de ventas relacionada con la inteligencia artificial en Wall Street inquietó a los inversores, y el ánimo también se veía afectado ante el aumento de la ansiedad sobre la política arancelaria del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la tensión geopolítica.

El índice MSCI de acciones de Asia-Pacífico que no incluye Japón

se encaminaba hacia nuevos máximos tras siete días de subidas, avanzando un 0,3%, mientras que los índices de referencia de Taiwán y Corea del Sur alcanzaban sus niveles más altos jamás registrados. El Nikkei 225 de Tokio subía un 0,9% y el CSI 300 de China ganaba un 1,2%, mientras los mercados de esos países se recuperaban tras los festivos. Los futuros e-mini del S&P 500 subían un 0,3%.

El día anterior, el S&P 500

cayó un 1,0%, borrando las ganancias de la semana pasada, después de que los temores sobre los efectos de desplazamiento de la IA en el software y otras industrias empujaran al Nasdaq Composite

un 1,1% a la baja. Un análisis bajista de Citrini Research sobre los posibles riesgos para la economía mundial afectó aún más al nervioso ánimo de los inversores.

El análisis "tuvo mucha repercusión", dijo Tony Sycamore, analista de mercado de IG en Sídney. "Coincide con bastantes temores que existen", añadió.

"Los mercados bursátiles asiáticos no están tan expuestos a las megacotizadas tecnológicas, pero siguen estando bastante expuestos a la revolución de la inteligencia artificial; les va bien porque siguen estando expuestos a la IA, sin las preocupaciones por la valoración".

Las acciones de las empresas que se encontraban en el centro del reciente repunte corrían el riesgo de verse afectadas por unas valoraciones excesivas, según Rupal Agarwal, estratega cuantitativo para Asia de Bernstein en Singapur.

"Las acciones que mejor se han comportado en los últimos 12 meses en Asia y Estados Unidos han visto cómo demasiados inversores se lanzaban a por ellas, lo que no se había visto fuera del ciclo de 2000 o 2020", dijo.

"Con las valoraciones en máximos históricos y las revisiones de beneficios mostrando señales de haber alcanzado su punto álgido, el riesgo de reversión de estas acciones es elevado". El lunes, Trump advirtió a los países que no se retiraran de los acuerdos comerciales recientemente negociados con Estados Unidos después de que la Corte Suprema anulara sus aranceles de emergencia, afirmando que les impondría aranceles mucho más elevados en virtud de otras leyes comerciales.

Los nuevos aranceles se basan en la sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, lo que provoca una mayor confusión en los mercados que intentan hacer frente a las políticas proteccionistas de Estados Unidos.

El ministro de Comercio japonés, Ryosei Akazawa, ha solicitado que el trato que reciba su país bajo el nuevo régimen arancelario estadounidense sea tan favorable como el acuerdo alcanzado entre ambas partes el año pasado.

En Taiwán, el Gobierno dijo que solicitaría garantías a Estados Unidos de que las condiciones beneficiosas ya acordadas no cambiarían. El índice de volatilidad del CBOE, conocido en ocasiones como el "indicador del miedo" de Wall Street, subía 1,9 puntos porcentuales hasta situarse en 21,01.

El regreso de Japón y China tras los festivos aumentó la liquidez en los mercados regionales, a pesar de que se produjo un nuevo conflicto comercial entre las dos mayores economías de Asia.

El Ministerio de Comercio de China anunció el martes que había prohibido la exportación de artículos de doble uso a 20 entidades japonesas que, según afirma, tienen vínculos militares, en una medida destinada a frenar la "remilitarización" y las ambiciones nucleares de Tokio. Frente al yen, el dólar estadounidense se apreciaba un 0,4%, hasta situarse en 155,21 yenes, después de que el periódico Nikkei informara de que las autoridades estadounidenses tomaron la iniciativa de realizar las "comprobaciones de tipos" de enero para apuntalar la moneda japonesa y estaban dispuestas a llevar a cabo una intervención conjunta a petición de Tokio.

El yuan chino seguía estable en 6,8912 yuanes frente al dólar en el mercado extraterritorial

, a pesar de que Pekín fijó el tipo de cambio diario de su moneda en el nivel más alto en casi tres años y mantuvo su tipo de interés de referencia sin cambios por noveno mes consecutivo.

En el frente monetario estadounidense, los futuros de los tipos de interés de la Fed están proyectando una probabilidad implícita del 95,5% de que los tipos se mantengan sin cambios en la próxima reunión de dos días del 18 de marzo, sin apenas cambios respecto al día anterior, según la herramienta FedWatch del CME Group.

El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años subía 1,9 puntos básicos, hasta el 4,0443%, mientras los inversores sopesaban las implicaciones de la decisión de la Corte Suprema sobre los ingresos fiscales de EEUU. En los mercados de materias primas, el crudo Brent subía un 0,5%, hasta 71,83 dólares por barril, mientras continuaba la tensión entre Estados Unidos e Irán.

El lunes, un alto cargo del Departamento de Estado dijo que el departamento está retirando al personal gubernamental no esencial y a sus familiares elegibles de la embajada de EEUU en Líbano, ante la creciente preocupación por el riesgo de un conflicto militar. A pesar de la incertidumbre, los metales preciosos y las criptomonedas apenas tenían un respiro de la volatilidad, con el oro, considerado un valor refugio, cayendo un 1,1% hasta los 5.173,29 dólares, mientras que la plata se desplomaba un 1,2% hasta los 87,19 dólares.

El bitcóin

descendía un 1,6% hasta los 63.509,61 dólares, mientras que el éter

bajaba un 1,3% hasta los 1.838,96 dólares. (Información de Gregor Stuart Hunter; edición de Shri Navaratnam y Kim Coghill; edición en español de María Bayarri Cárdenas)