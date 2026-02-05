CORREGIDO-MERCADOS GLOBALES-Las bolsas asiáticas profundizan la caída global del sector tecnológico

(indica en el párrafo 4 que la caída de las acciones de Advanced Micro Devices fue "en la sesión estadounidense")

Por Stella Qiu

SÍDNEY, 5 feb (Reuters) -

Las bolsas asiáticas se desplomaban el jueves, después de que la preocupación por ⁠el aumento vertiginoso de los costes de la inversión ⁠en inteligencia artificial provocara una rotación hacia valores ajenos al sector tecnológico, mientras que la nueva caída de la plata ejercía presión sobre posiciones apalancadas que ya estaban en números rojos. Alphabet, la empresa matriz de Google, presentó unos sólidos resultados el miércoles, pero su objetivo de ⁠gasto de capital para ‌este año es ​de entre 175.000 y 185.000 millones de dólares, muy por encima de las estimaciones de los analistas. Las acciones oscilaron violentamente, llegando a caer más de ​un 6% en un momento dado, antes de cerrar con una caída de solo un 0,4% tras el cierre de la sesión.

Los inversores han ‌estado rotando fuera de los gigantes tecnológicos y hacia acciones defensivas como Walmart

, en medio ‌de los temores de que la inteligencia artificial afecte a los puestos ​de trabajo. La reciente venta masiva, provocada por una nueva herramienta legal del modelo Claude de Anthropic, ha borrado unos 830.000 millones de dólares en valor de mercado desde el 28 de enero. Los decepcionantes resultados de Advanced Micro Devices tampoco ayudaron, después de que el fabricante de chips cayó un 17% .

índice de MSCI de acciones de Asia-Pacífico que no incluye Japón

retrocedía un 1,8%, lastrado por una caída del 3,9% en el KOSPI de Corea del Sur

. Las acciones taiwanesas

perdían un 1,1%, pero los valores financieros e inmobiliarios obtuvieron mejores resultados. El Nikkei japonés perdía un 0,7%, mientras que los sectores sanitario, inmobiliario y de servicios públicos registraron subidas.

"Ese aumento en el gasto de capital (de Alphabet) fue absolutamente enorme", dijo Tony Sycamore, analista de IG.

"En un momento en el ⁠que todo el mundo está hipersensible e hipernervioso por lo que está pasando con las empresas de software, con lo que está pasando con el gasto en capital y las valoraciones de la inteligencia ​artificial (...) habría pensado que la reacción sería bastante negativa".

Los futuros de las acciones estadounidenses intentaron recuperarse a primera hora en Asia, pero rápidamente perdían impulso. Tanto los futuros del Nasdaq

como los del S&P 500 se mantenían estables, mientras que los futuros del EURO STOXX 50 cedían un 0,3%.

Los precios del bitcóin

también descendían un 3,4%, hasta los 70.160 dólares, el nivel más bajo desde noviembre de 2024. Gran parte de la atención se centra en los resultados de Amazon que se darán a conocer más tarde, así como en las reuniones sobre política monetaria del Banco de Inglaterra y del Banco Central Europeo, en las que se espera que se mantengan los tipos de interés.

LA PLATA VUELVE ⁠A CAER

Los metales preciosos también se desplomaban el jueves, rompiendo dos días de ganancias tras la épica implosión de la semana pasada, cuando se alejaron de máximos ​históricos. La plata caía un 13% hasta los 75,5 dólares la onza, solo un poco por encima del mínimo reciente de 71,32 dólares. El oro también descendía un 2% hasta los 4.862 dólares la onza. El dólar australiano, muy sensible al riesgo, caía un 0,5% hasta los 0,6965 dólares, mientras que el dólar neozelandés también descendía un 0,3% hasta los 0,5985 dólares. El yen japonés se mantenía estable en ‍156,82 por dólar, tras caer durante cuatro días consecutivos antes de las elecciones generales del domingo, en las que las encuestas apuntan a una victoria decisiva de la primera ministra Sanae Takaichi, respaldando sus ambiciones de gasto, que han suscitado preocupación por las tensas finanzas del país. En el mercado de bonos del Tesoro, el rendimiento de referencia a 10 años bajaba 1 punto básico, hasta el 4,2656 %. El informe sobre el empleo de enero se ha retrasado, por lo que no se publicará el viernes 6 de febrero sino el 11 de dicho mes, debido al ​cierre parcial de la Administración durante cuatro días, que ya ha finalizado.

Los precios del petróleo retrocedían alrededor de un 2% el jueves después de que EEUU e Irán acordaran mantener conversaciones en Omán el viernes, lo que alivió las preocupaciones de que un posible conflicto militar entre ambos países pudiera interrumpir el suministro. El crudo West Texas Intermediate de EEUU perdía un 2,1% hasta los 63,76 dólares por barril, mientras que los ‍futuros del crudo Brent también bajaban un 2,1% hasta los 68 dólares por barril. (Edición de Shri Navaratnam y Stephen Coates; editado en español por Patrycja Dobrowolska)