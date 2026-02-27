MERCADOS GLOBALES: las bolsas asiáticas se tambalean ante el temor por la IA y la geopolítica

Por Rocky Swift

TOKIO, 27 feb (Reuters) -

Las bolsas asiáticas se tambaleaban, mientras que el yen y los bonos del Tesoro estadounidense subían el viernes, la preocupación sobre las valoraciones de las empresas tecnológicas y los puntos conflictivos geopolíticos pesaban sobre el ánimo de los inversores.

Las bolsas chinas caían, mientras que las de Japón y Corea del Sur se mostraban volátiles, después de que los positivos resultados de Nvidia, empresa líder en el sector de la inteligencia artificial, no lograran impresionar a los inversores, lo que arrastró a Wall Street a la baja. Los precios del oro y del crudo avanzaban ligeramente.

Un mediador omaní en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán se mostró optimista sobre la última ronda de negociaciones, pero seguían sin vislumbrarse señales de un avance que evitara posibles ataques estadounidenses. Por otra parte, el ministro de Defensa de Pakistán habló de una "guerra contra Afganistán" tras los bombardeos nocturnos contra objetivos del Gobierno talibán.

"La inteligencia artificial y la geopolítica siguieron siendo el centro de atención de los mercados financieros, lo que provocó un retroceso de los activos de riesgo y un giro hacia los refugios seguros", escribió Mantas Vanagas, economista de Westpac Group, en una nota.

"Al no anunciarse avances importantes en las conversaciones entre Estados Unidos e Irán, los mercados del crudo se mantenían a la espera, y seguían descontando un riesgo significativo de escalada militar entre ambos países", dijo.

El índice de MSCI de acciones de Asia-Pacífico, que no incluye Japón,

se mantenía estable, mientras que el índice bursátil Nikkei de Japón

subía un 0,22%. El índice CSI300 de valores blue chip de China

bajaba un 0,34%, mientras que el Kospi de Corea del Sur

caía un 0,6%.

unos resultados mejores de lo esperado para el trimestre de enero y pronosticó unos ingresos para el trimestre actual superiores a las estimaciones del mercado. Sin embargo, las acciones estadounidenses cerraron a la baja y las de la empresa se mantenían estables en las operaciones posteriores al cierre.

"Parece que Wall Street simplemente quería más, o tal vez no está dispuesto a perseguir la acción a su elevada valoración actual", dijo el analista de mercado de IG Tony Sycamore sobre los resultados de Nvidia en una nota. El índice del dólar, que mide el dólar frente a una cesta de divisas, caía un 0,05%, hasta 97,68, mientras que el euro subía un 0,09%, hasta 1,1808 dólares. El yen se fortalecía un 0,2%, hasta 155,78 por dólar.

Estados Unidos e Irán planean reanudar las negociaciones sobre el programa nuclear de Teherán tras las consultas en las capitales de ambos países, según dijo el ministro de Asuntos Exteriores de Omán, Sayyid Badr Albusaidi, en una publicación en la red social X, tras las reuniones celebradas ese día en Suiza.

Cualquier avance sustancial podría frenar la posibilidad de que el presidente estadounidense, Donald Trump, lleve a cabo el ataque contra Irán con el que ha amenazado y que muchos temen que pueda derivar en una guerra más amplia. La tensión también escala entre Pakistán y su país vecino del norte, con ataques aéreos y terrestres contra puestos, cuarteles generales y depósitos de municiones talibanes en múltiples sectores a lo largo de la frontera. El crudo estadounidense subía un 0,54%, hasta los 65,56 dólares el barril, y el Brent avanzaba hasta los 71,00 dólares el barril, un 0,35% más en el día. El oro al contado subía un 0,15%, hasta los 5.194,48 dólares la onza. El rendimiento de los bonos estadounidenses a 10 años caía 1,7 puntos básicos, hasta el 4%. El rendimiento de los bonos a 30 años caía 1,3 puntos básicos, hasta el 4,6556%, desde el 4,669% registrado al cierre del jueves.

Los datos de Japón mostraron un enfriamiento de la inflación en Tokio y una producción industrial más débil de lo esperado, lo que complica la posibilidad de que el banco central suba las tasas de interés. Los datos se dieron a conocer poco después de que la primera ministra Sanae Takaichi presentara a dos candidatos para la junta del Banco de Japón que comparten su postura inclinada hacia la relajación monetaria.

El ministro de Finanzas japonés, Satsuki Katayama, señaló una mayor vigilancia sobre los movimientos de la moneda y dijo ante el Parlamento que el Gobierno está siguiendo con gran preocupación la reciente caída del yen. La libra esterlina subía un 0,07%, hasta 1,3489 dólares, después de que el Partido Laborista del primer ministro británico Keir Starmer sufriera una derrota electoral en una zona del Gran Mánchester que había dominado durante casi un siglo. Hannah Spencer, del Partido Verde de izquierdas, ganó la contienda por el escaño parlamentario vacante de Gorton y Denton, quedando en segundo lugar el partido antiinmigración Reform UK, de Nigel Farage, y el Partido Laborista en tercer lugar.

En las primeras operaciones europeas, los futuros del Euro Stoxx 50 subían un 0,1% hasta los 4.275 puntos, los futuros del DAX alemán subían un 0,1% hasta los 17.350 puntos, y los futuros del FTSE subían un 0,1% hasta los 7.675 puntos. Los futuros sobre acciones estadounidenses, los e-minis del S&P 500, subían un 0,1% hasta situarse en 5.075 puntos. (Información de Rocky Swift; edición de Tom Hogue y Sam Holmes; edición en español de Paula Villalba)