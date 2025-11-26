MERCADOS GLOBALES: Las bolsas asiáticas suben ante expectativas de recortes de tipos de la Fed

Por Gregor Stuart Hunter

SINGAPUR, 26 nov (Reuters) -

Las bolsas asiáticas subían el miércoles, en línea con las ganancias de Wall Street, en un momento en que los datos económicos más débiles de lo esperado alentaron las expectativas de que la Reserva Federal recorte los tipos de interés en su reunión de política monetaria del mes que viene.

El índice MSCI más amplio de acciones de Asia-Pacífico, que no incluye Japón, avanzaba un 1,1%, después de que las acciones estadounidenses terminaran la sesión anterior con leves ganancias. El índice bursátil japonés Nikkei sumaba un 1,9%, mientras que los futuros de las acciones estadounidenses avanzaban un 0,3%.

El martes, las acciones estadounidenses recuperaron el terreno perdido tras la venta masiva de principios de mes. El S&P 500 y el Nasdaq Composite subieron por tercer día consecutivo, tras conocerse que las ventas minoristas avanzaron menos de lo esperado y la confianza del consumidor se debilitó.

Estos datos reforzaron las expectativas de que la Reserva Federal flexibilice pronto su política monetaria y suscitaron especulaciones sobre la posibilidad de que algunos bancos centrales de mercados emergentes asiáticos sigan su ejemplo.

"Una vez que empecemos a ver más recortes en Estados Unidos, será positivo para nuestra región", dijo Sat Duhra, gestor de carteras de Janus Henderson Investors. "Estos mercados quieren ver eso antes de que empecemos a ser más agresivos en los recortes de tipos".

Según la herramienta FedWatch de CME Group, los futuros de los fondos de la Reserva Federal descuentan una probabilidad implícita del 80,7% de que se produzca un recorte de 25 puntos básicos en la próxima reunión del banco central estadounidense, el 10 de diciembre, frente a las probabilidades equitativas de hace una semana.

La rentabilidad de los bonos del Tesoro a 10 años subía hasta el 4,0113%, frente al 4,002% del cierre estadounidense, tras caer brevemente por debajo del umbral del 4% el martes por primera vez este mes. La libra cotizaba un 0,2% más fuerte, a US$1,3188, y avanzaba por quinto día consecutivo a la espera del presupuesto del Reino Unido, previsto para el miércoles.

Es probable que la ministra británica de Finanzas, Rachel Reeves, anuncie nuevas subidas de impuestos en un intento de mantener la confianza de los mercados financieros ante una previsible rebaja de las perspectivas económicas británicas. En las primeras operaciones europeas, los futuros panregionales subían un 0,7%, los futuros del DAX alemán subían un 0,7% y los futuros del FTSE subían un 0,3%.

(Información de Gregor Stuart Hunter; edición de Jacqueline Wong y Lincoln Feast; editado en español por Patrycja Dobrowolska)