Mercados globales-las bolsas asiáticas suben ante las apuestas de una bajada de tipos de la fed

Por Tom Westbrook

SINGAPUR, 7 may (Reuters) - Las bolsas asiáticas alcanzaron máximos de 15 meses el martes, gracias a la renovada confianza en una reducción de los tipos de interés en Estados Unidos, mientras que la debilidad del yen y una pequeña caída de la moneda australiana mantenían estable al dólar. El banco central australiano mantuvo los tipos de interés, tal y como se esperaba, pero el dólar australiano caía alrededor de un 0,4% y el mercado bursátil australiano avanzaba, después de que los responsables de política monetaria no reforzaran las orientaciones en torno al riesgo de otra subida de tipos. En Hong Kong, el Hang Seng iba a romper una racha de 10 días de ganancias con una pérdida del 0,9%, aunque los mercados de Taiwán y Corea del Sur registraban alzas. El índice MSCI más amplio de acciones de Asia-Pacífico, que no incluye Japón, sumaba un 0,3%. El Nikkei japonés avanzaba un 1,3%. Los futuros del FTSE aumentaban un 1%, apuntando a un retorno positivo tras los festivos del mercado. Los futuros europeos subían un 0,3% y los futuros del S&P 500 se mantenían sin casi variación. El ánimo se veía apuntalado tras los datos de empleo estadounidenses de la semana pasada, más suaves de lo esperado, y las declaraciones del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, que reiteró que el próximo movimiento de los tipos será a la baja. "(Powell) dijo que confía en que la política monetaria es restrictiva y que si el progreso de la inflación se estanca, la (Fed) se abstendría de recortar, lo que implica un listón alto para subir", dijo el economista de Goldman Sachs David Mericle. También dijo, en una nota a los clientes, que la tasa de contratación de EEUU y otras medidas de las intenciones de crecimiento del empleo eran débiles y la parte más frágil de los datos del mercado laboral. Los bonos del Tesoro, que subían tras las cifras de empleo del viernes, cotizaban estables en Nueva York en la víspera y los rendimientos a 10 años se mantenían en el 4,49% en Tokio el martes. Los mercados de tipos de interés prevén al menos un recorte de los tipos estadounidenses este año, en noviembre. El martes se pondrá a prueba la demanda en una subasta de 58.000 millones de dólares de bonos a tres años, a la que seguirán 42.000 millones de dólares en ventas a 10 años el miércoles y 25.000 millones de dólares en ventas a 30 años el jueves.

Tipos australianos las expectativas de bajada de tipos han pesado sobre el dólar, aunque sólo suavemente. los dirigentes monetarios europeos están preparando recortes para junio, lo que limitará la cotización del euro, y no se espera que los tipos se muevan demasiado por encima de cero en japón este año, lo que dejaría una amplia brecha con el resto del mundo. el dólar avanzaba un 0,6% frente al yen el lunes y otro 0,5% hasta 154,60 yenes el martes, manteniendo a los mercados en vilo sobre si las autoridades japonesas podrían intervenir de nuevo. operadores estiman que japón gastó casi 60.000 millones de dólares en defender el yen la semana pasada. el dólar australiano bajaba un 0,4%, a 0,6601 dólares estadounidenses, en un momento en que el banco central se aferró a "no descartar ni aceptar nada" en lugar de explicar explícitamente los riesgos de una subida de tipos en respuesta a una inflación más sólida de lo previsto por sus economistas. la libra esterlina, a 1,2552 dólares, y el euro , a 1,0765 dólares, retrocedían ligeramente. en el mercado de materias primas, el petróleo se mostraba ligeramente más firme, con los futuros del crudo brent subiendo un 0,3%, hasta los 83,58 dólares por barril, a la espera de un acuerdo de alto el fuego en oriente próximo. el oro avanzó en la víspera y se mantenía estable en 2.325 dólares la onza el martes. el trigo, el maíz y la soja cotizaban en torno a máximos de varios meses ante la preocupación por el tiempo desfavorable en rusia —donde ha habido heladas y sequía— y brasil, donde hay inundaciones. los futuros del mineral de hierro han subido ante las pistas de que el politburó chino está planeando más medidas de apoyo para el asediado sector inmobiliario. el mineral de hierro de referencia para junio en la bolsa de singapur ha subido casi un 25% en un mes. los pedidos de fábrica alemanes son el plato fuerte de la agenda europea del martes. ubs y disney presentan resultados.

Para leer las noticias de Reuters de mercados y finanzas, haga clic en: Para conocer la situación de las bolsas asiáticas, haga clic en:

(Reporte de Tom Westbrook; edición de Christopher Cushing y Stephen Coates; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)