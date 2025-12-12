MERCADOS GLOBALES: Las bolsas asiáticas suben con cautela en clima de inquietud por las tecnológicas

Por Gregor Stuart Hunter

SINGAPUR, 12 dic (Reuters) -

Las bolsas asiáticas avanzaban el viernes tras la fortaleza de Wall Street el jueves, aunque una nueva caída del precio de las acciones de Oracle sembró el nerviosismo en el sector tecnológico.

Los mercados financieros registraron bandazos en su equilibrio esta semana, cuando la Reserva Federal recortó los tipos de interés pero ofreció unas perspectivas menos restrictivas de lo esperado, y el retorno de las preocupaciones por la burbuja de la inteligencia artificial aumentó la tensión de los inversores.

Por otra parte, los precios del cobre en Shanghái

alcanzaron un máximo histórico y se encaminaban a su tercera subida semanal consecutiva, impulsados por la promesa del principal consumidor, China, de dar un impulso fiscal el año que viene.

El índice MSCI más amplio de acciones de Asia-Pacífico, que no incluye Japón,

subía casi un 1%, siguiendo la tendencia alcista de los mercados estadounidenses el jueves: los índices Dow y Russell 2000 alcanzaban nuevos máximos, pero el Nasdaq caía. El Topix japonés alcanzaba un máximo histórico y subía un 1,9%, impulsado por la subida del 8,2% de Sumitomo Metal Mining. El Nikkei 225 avanzaba un 1,3%. Los futuros del S&P 500 e-mini registraban pocos cambios y los futuros del Nasdaq bajaban un 0,1%, mientras los mercados estaban en vilo después de que las acciones de Oracle se desplomaban un 13%, desencadenando una ola de ventas en el sector tecnológico, en un momento en que el enorme gasto de la empresa y sus débiles previsiones avivaron las dudas sobre la rapidez con la que las grandes apuestas por la inteligencia artificial darán sus frutos. Los futuros del EUROSTOXX 50 y del FTSE avanzaban un 0,5% cada uno.

"Oracle anunció unos beneficios decepcionantes junto con una mayor inversión en centros de datos, lo que desencadenó nuevas preocupaciones sobre el gasto relacionado con la IA, con los inversores cuestionando si el alto nivel de inversión producirá en última instancia los rendimientos requeridos", escribieron los analistas de Westpac en una nota de investigación. Los valores tecnológicos recibieron cierto apoyo después de que Broadcom proyectara el jueves unos ingresos para el primer trimestre por encima de las estimaciones de Wall Street. Pero las ganancias se vieron atenuadas después de que la compañía dijera que los márgenes caerían debido a una mayor mezcla de ingresos de IA, arrastrando a sus acciones a una caída del 5% en las operaciones extendidas. El índice del dólar estadounidense, que mide la fortaleza del billete verde frente a una cesta de seis divisas, se acercó al cierre de este artículo a un mínimo de dos meses en 98,37, después de que la Reserva Federal se mostrara menos agresiva de lo esperado con respecto a los tipos de interés.

Durante la noche, el dólar se vio aún más perjudicado por las cifras de solicitudes de subsidio de desempleo, que la semana pasada registraron el mayor aumento en casi cuatro años y medio. Los datos suelen ser volátiles en esta época del año, y la media de cuatro semanas de solicitudes sugirió que las condiciones del mercado laboral se mantuvieron estables. (Información de Gregor Stuart Hunter; edición de Shri Navaratnam; editado en español por Patrycja Dobrowolska)