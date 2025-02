Mercados globales-las bolsas asiáticas suben con cautela y el yen se apoya en el pib japonés

Por Wayne Cole

SÍDNEY, 17 feb (Reuters) - Los mercados bursátiles asiáticos subían el lunes al acaparar el protagonismo el sector tecnológico de Hong Kong, mientras que el optimismo del crecimiento económico japonés contrastó con un débil informe de ventas minoristas en Estados Unidos y elevaba al yen frente al dólar. La geopolítica siguió en el candelero: según algunas informaciones, las conversaciones sobre el conflicto ruso-ucraniano comenzarán en Arabia Saudí esta semana, aunque no está del todo claro quiénes serán los participantes. La amenaza inminente de aranceles recíprocos por parte de Estados Unidos ha retrocedido hasta abril, pero el riesgo de que incluyan gravámenes basados en el impuesto sobre el valor añadido en otros países era una de las principales preocupaciones. "La perspectiva, por equivocada que sea, de que EEUU imponga un arancel adicional del 20% a todas las importaciones de la UE, además de lo que considere oportuno, y en mayor o menor medida a todos los demás países que tienen regímenes de IVA es una perspectiva verdaderamente aterradora en términos de consecuencias para el crecimiento mundial", dijo Ray Attrill, jefe de análisis de divisas del National Australia Bank. El Financial Times informó el domingo que la Comisión Europea estudiaría imponer límites ajustados a la importación de ciertos alimentos fabricados con diferentes estándares en un esfuerzo por proteger a sus agricultores, en la misma línea que la política comercial recíproca del presidente Donald Trump. Por el momento, los inversores se mostraron aliviados de que no se hubieran introducido ya aranceles importantes y el índice MSCI más amplio de acciones de Asia-Pacífico, que no incluye Japón, se reafirmó un 0,3%. El Nikkei de Tokio subía un 0,2% después de que Japón informara de un crecimiento económico sorprendentemente fuerte del 2,8% anualizado para el cuarto trimestre. Las ganancias se vieron limitadas por una nueva subida del yen hasta 151,65 por dólar. Las bolsas surcoreanas,, subían un 0,6% y las taiwanesas,, un 1,3%. Los valores chinos se mantenían planos tras los recientes movimientos liderados por el mercado de Hong Kong , que se disparó un 7% la semana pasada ante el optimismo derivado de la posibilidad de que las empresas chinas puedan ofrecer versiones de bajo coste de la inteligencia artificial para competir con Occidente. El subidón se vio apuntalado por una subida del 24% de Alibaba tras conocerse que se asociaría con Apple para respaldar la oferta de servicios de inteligencia artificial de los iPhones en China. Alibaba presenta resultados el jueves y las opciones implican que su cotización podría moverse un 7,5% en cualquier dirección en función de los resultados. Goldman Sachs ha elevado sus perspectivas para el crecimiento y las bolsas chinas argumentando que la adopción generalizada de la inteligencia artificial podría aumentar los beneficios por acción en un 2,5% anual durante la próxima década. También elevaría el valor razonable de la renta variable china entre un 15% y un 20% y atraería la entrada de fondos por valor de 200.000 millones de dólares. El índice paneuropeo STOXX 600 también ha atraído a fondos de todo el mundo, tras ocho semanas consecutivas de subidas y un aumento del 8% desde principios de año. Los futuros del EUROSTOXX 50 se mantenían estables el lunes, mientras que los del DAX avanzaban un 0,2% y los del FTSE bajaban un 0,1%.

(Edición de Shri Navaratnam; edición en español de Jorge Ollero Castela)