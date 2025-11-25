MERCADOS GLOBALES Las bolsas asiáticas suben con los recortes de tipos en EEUU en el punto de mira

Por Scott Murdoch

SÍDNEY, 25 nov (Reuters) -

Los mercados bursátiles asiáticos subían el martes ante las crecientes esperanzas de que la Reserva Federal recorte los tipos de interés en diciembre, mientras que los inversores se volcaron en los valores tecnológicos globales, haciendo caso omiso de los temores de que el sector se esté sobrecalentando.

El índice MSCI más amplio de acciones de Asia-Pacífico, que no incluye Japón, avanzaba un 0,75%, impulsado principalmente por los valores tecnológicos, recuperando parte de las pérdidas de la semana pasada, cuando descendía un 4%. El índice va camino de registrar su primera caída mensual desde marzo. Sin embargo, los futuros europeos bajaban un 0,2%, lo que indica una apertura floja.

La rentabilidad de los bonos del Tesoro a 10 años se mantenía estable en el 4,038%. El rendimiento a dos años, que aumenta con las expectativas de los operadores de que suban los tipos de los fondos de la Reserva Federal, se mantenía estable en el 3,495% en tras caer 2,5 puntos básicos en la sesión anterior. El Nikkei japonés subía solo un 0,1% el martes, tras un fuerte comienzo de sesión tras del lunes. La semana pasada, el índice un 3,5% el sentimiento de aversión al riesgo que se apoderó de los mercados. El índice Hang Seng de Hong Kong avanzaba casi un 0,6% el martes y el índice CSI300 de China subía un 1,1%.

Las perspectivas de un recorte de los tipos de interés en Estados Unidos aumentan después de que el gobernador de la Reserva Federal afirmara que los datos disponibles indican que el mercado laboral estadounidense sigue siendo lo suficientemente débil como para justificar otro recorte de los tipos de interés de un cuarto de punto.

Según la herramienta FedWatch de CME, la probabilidad de un recorte de 25 puntos básicos en la reunión de diciembre es del 85,1%, frente al 42,4% de hace una semana. El banco central estadounidense se reunirá los días 9 y 10 de diciembre.

El repentino cambio en las apuestas de recorte de tipos ha tenido un impacto limitado en el dólar. El euro se cambiaba al cierre de este artículo a 1,15125 dólares, tras registrar ligeras ganancias durante la noche. El índice del dólar se situaba en 100,25, manteniendo las ganancias de la semana pasada, cuando el índice subía casi un 1%.

"Creemos que la Fed recortará en diciembre y luego hará una pausa de cinco a seis meses antes de considerar tres recortes más el próximo año, probablemente en la segunda mitad", dijo Jack Siu, jefe de Gestión de Carteras Discrecionales de Lombard Odier, Asia.

Dijo que era probable que el BCE y el Banco Nacional Suizo hayan terminado de recortar, y "el Banco de Japón va a ser más a favor de la relajación monetaria, a pesar de que su próximo movimiento va a ser una subida".

"Desde el punto de vista del diferencial de tipos de interés, vamos a ver cómo se deprecia el dólar. En nuestra opinión, este repunte no es sostenible", dijo Siu.

La actual disputa entre Tokio y Pekín por un comentario de la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, a principios de noviembre, de que un ataque chino a Taiwán podría desencadenar una respuesta militar japonesa, sigue en el punto de mira. (Información de Scott Murdoch; edición de Sonali Paul; editado en español por Patrycja Dobrowolska)