MERCADOS GLOBALES: Las bolsas asiáticas suben impulsadas por tecnología, mientras siguen tensiones con Irán

Por Rae Wee

SINGAPUR, 19 feb (Reuters) -

Las bolsas asiáticas subían el jueves, respaldadas por las ganancias de los gigantes tecnológicos en Wall Street, mientras que las persistentes tensiones entre Estados Unidos e Irán mantenían los precios del petróleo al alza y dejaron al oro respaldado por los flujos hacia activos refugio.

En cuanto a las divisas, el dólar se fortaleció después de que las actas de la última reunión de la Reserva Federal mostraran que sus no tenían prisa por recortar los tipos de interés.

La actividad bursátil fue escasa en Asia, después de que los mercados de Hong Kong, China y Taiwán cerraron por los festivos del Año Nuevo Lunar, pero el índice de MSCI de acciones de Asia-Pacífico que no incluye Japón

subía un 0,4% y el Nikkei de Tokio

ganaba un 0,7%. El Kospi de Corea del Sur avanzaba más de un 3% hasta alcanzar un máximo histórico.

Estos movimientos se produjeron tras una subida de las acciones de los gigantes tecnológicos en Wall Street, impulsada por la noticia de Nvidia

el martes de que había firmado un acuerdo plurianual para vender a Meta Platforms

millones de sus chips de inteligencia artificial actuales y futuros.

"Necesitábamos buenas noticias. Creo que ha habido un sentimiento generalizado de malestar en el sector tecnológico", dijo Tony Sycamore, analista de mercado de IG, en referencia a la fuerte caída de principios de este mes.

"Nvidia ha estado muy presente en el repunte que vimos hasta finales de 2025, y ahora podría estar viniendo un poco al rescate (...) son buenas noticias muy necesarias que podrían preparar a las acciones tecnológicas para una mejor trayectoria de cara a los resultados de Nvidia la próxima semana".

Los mercados europeos parecían prepararse para una apertura con tendencia dispar. Los futuros del EUROSTOXX 50 bajaban un 0,11%, mientras que los futuros del FTSE subían un 0,15%. Los futuros del DAX bajaban un 0,3%.

Los futuros del Nasdaq subían un 0,17%, mientras que los del S&P 500 avanzaban un 0,11%.

La geopolítica también tuvo un gran peso en los mercados.

Los precios del petróleo ampliaron sus ganancias tras el repunte de la sesión anterior, en un momento en que los inversores descontaron posibles interrupciones del suministro debido a la preocupación por un conflicto entre EEUU e Irán.

Los futuros del crudo Brent avanzaban un 0,16% hasta los 70,46 dólares el barril, tras repuntar un 4,35% en la sesión anterior, mientras que el crudo estadounidense subía un 0,25% hasta los 65,35 dólares, tras la subida del 4,6% del miércoles.

"El equilibrio de riesgos se inclina ahora hacia un ataque estadounidense tras el cierre del mercado el viernes", dijo Michael Every, estratega global sénior de Rabobank, quien añadió que cualquier ataque probablemente durará semanas en lugar de "terminar antes de la apertura del lunes".

El oro, considerado un valor refugio, siguió recibiendo ofertas y se estabilizaba en 4.998,18 dólares la onza.

(Información de Rae Wee; edición de Kim Coghill y Shri Navaratnam; editado en español por Patrycja Dobrowolska)