Mercados globales-las bolsas asiáticas suben mientras el petróleo se encamina a un alza semanal

(Actualizaciones a las 0500 GMT)

Por Rae Wee

SINGAPUR, 4 oct (Reuters) - Las bolsas asiáticas subían el viernes, mientras que los precios del petróleo se encaminaban hacia su mayor subida semanal en más de un año, en un contexto en el que la escalada de las tensiones en Oriente Próximo mantenía en vilo a los mercados. La atención de los inversores también se centraba en el informe de creación de empleo de EEUU del viernes, que proporcionará más pistas sobre las perspectivas de tipos de la Reserva Federal. El índice MSCI más amplio de acciones de Asia-Pacífico, que no incluye Japón, avanzaba un 0,16% y se disponía a terminar la semana con un aumento del 0,5%. A ello contribuía la subida del 2,2% del índice Hang Seng de Hong Kong, gracias al continuo optimismo sobre las medidas de estímulo masivo de China. El índice Hang Seng se encamina a una subida semanal de más del 9%. Los futuros del S&P 500 subían un 0,04%, mientras que los del Nasdaq sumaban un 0,1%. Los futuros del EUROSTOXX 50 también avanzaban un 0,1%. Los precios del petróleo van camino de registrar fuertes subidas semanales, impulsados por la preocupación ante posibles interrupciones del suministro en Oriente Próximo. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo el jueves que EEUU estaba discutiendo ataques contra las instalaciones petroleras de Irán, cuando se le preguntó si apoyaría los ataques de Israel en represalia por el ataque con misiles de Teherán contra Israel. Los comentarios de Biden provocaron un repunte de los precios del petróleo, que ya habían subido esta semana. Los futuros del crudo Brent retrocedían el viernes un 0,14%, hasta 77,51 dólares el barril, pero se encaminaban a una subida semanal de cerca del 7,7%, la mayor desde febrero de 2023. Los futuros del crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) cedían un 0,12% a 73,62 dólares por barril y se encaminaban a un avance semanal del 8,1%, el mayor desde marzo de 2023.

"Creo que probablemente no estamos lejos de recibir una respuesta israelí", dijo Tony Sycamore, analista de mercado de IG.

"Si nos despertáramos el sábado o el domingo por la mañana y descubriéramos que ha habido una respuesta, no me sorprendería en absoluto. Así que hay que ser muy cautelosos. Sabemos que va a llegar, pero está creando incertidumbre porque no sabemos cuál es el calendario y, por supuesto, no sabemos qué han decidido en cuanto a los objetivos". Por otra parte, la cautela limitaba las ganancias en los mercados de valores regionales. En Japón, el Nikkei avanzaba un 0,27%, pero se encaminaba a una pérdida semanal de alrededor del 3%. Las acciones japonesas han tenido unas sesiones agitadas esta semana, ya que los inversores sopesaban el aumento de las tensiones geopolíticas frente a las perspectivas de los tipos nacionales. El primer ministro, Shigeru Ishiba, dijo esta semana que las condiciones económicas del país no estaban maduras para más subidas de tipos por parte del Banco de Japón (BoJ), invirtiendo el tono agresivo que mostró antes de su victoria electoral. Estos comentarios, sumados a la actitud más moderada de otros altos cargos, hicieron que el yen se debilitara por encima del nivel de 147 por dólar, aunque el viernes subía un 0,46% y se situaba en el momento de elaboración de este artículo en 146,27 por dólar.

Aun así, la divisa nipona se encaminaba a una caída semanal del 2,8%. En cuanto a las buenas noticias, los puertos de la costa este y la costa del Golfo de EEUU comenzaron a reabrir el jueves por la noche, después de que los estibadores y los operadores portuarios llegaran a un acuerdo salarial para resolver el mayor paro del sector en casi medio siglo.

Resistencia económica el dólar rondaba máximos de seis semanas antes de la publicación del informe de empleo, que podría decidir la evolución de los tipos de interés.

Se espera que la economía estadounidense haya creado 140.000 puestos de trabajo el mes pasado, ligeramente por debajo de los 142.000 de agosto. Frente a una cesta de divisas, el dólar cotizaba a 101,88. Una serie de datos publicados esta semana apuntaban a que la economía estadounidense seguía en buena forma, después de que la actividad del sector servicios del país alcanzara su nivel más alto en 1 año y medio en septiembre, gracias al fuerte crecimiento de los nuevos pedidos, mientras que otro informe del Departamento de Trabajo publicado el jueves mostraba que el mercado laboral se mostraba estable al final del tercer trimestre. Esto hizo que los operadores redujeran las apuestas a un nuevo recorte de tipos de 50 puntos básicos por parte de la Reserva Federal el mes que viene, y los futuros apuntan a una probabilidad de solo el 35%. "El ISM de servicios de EEUU registró un fuerte repunte, superando todas las previsiones. Sin duda, apunta a una economía estadounidense robusta", dijo Alvin Tan, jefe de estrategia de divisas para Asia de RBC Capital Markets. "Nuestra hipótesis de base sigue siendo que el mercado laboral estadounidense se está normalizando en lugar de tambalearse". El euro apenas variaba a 1,1029 dólares, aunque se apuntaba una caída semanal del 1,2%. La libra esterlina se revalorizaba un 0,02%, hasta 1,3129 dólares, recuperando terreno tras caer más de un 1% el jueves. La libra esterlina se había visto lastrada por los comentarios moderados del gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, quien afirmó que el banco central podría volverse "un poco más activista" en cuanto a los recortes de tipos si se producen nuevas buenas noticias sobre la inflación. Por otra parte, el oro al contado subía un 0,34% hasta los 2.665,15 dólares la onza.

(Edición de Jacqueline Wong; editado en español por Javi West Larrañaga)

Reuters