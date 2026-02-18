Por Scott Murdoch

SÍDNEY, 18 feb (Reuters) -

Las bolsas asiáticas subían el miércoles a pesar de las renovadas preocupaciones sobre la inteligencia artificial que se apoderaron de los mercados internacionales, ‌mientras los precios del petróleo fluctuaban ‌después ⁠de que Irán anunciara avances en las negociaciones nucleares con Estados Unidos.

El dólar neozelandés se hundió después de que el banco central afirmara que la política monetaria debe seguir siendo expansionista durante algún tiempo para ​apoyar la recuperación económica.

El ⁠índice de ⁠referencia japonés Nikkei 225 subía un 1,4%, tras romper una racha de tres días de ventas, mientras que el S&P/ASX200 ​australiano avanzaba un 0,5%.

China continental, Hong Kong, Singapur, Taiwán y Corea del Sur se encontraban entre los mercados ‌cerrados por las vacaciones del Año Nuevo Lunar.

Los futuros bursátiles apuntaban a ​ligeras ganancias en la apertura de Europa. Los futuros ​del Euro Stoxx 50

subían un 0,07%, los futuros del DAX alemán

se revalorizaban un 0,06% y los futuros del FTSE

avanzaban un 0,14%, hasta los 10.529 puntos.

Los futuros de las acciones estadounidenses también eran positivos: los e-minis del S&P 500

subían un 0,06%, hasta los 6.864,8 puntos.

El optimismo en Asia siguió a una sesión mediocre el martes en Wall Street, en la que los inversores se ​enfrentaron a las perspectivas del auge de la inteligencia artificial.

La preocupación por la sobreinversión de las empresas, junto con la inquietud sobre el grado en que esta tecnología incipiente ⁠podría alterar los mercados laborales, ha alimentado el nerviosismo de los inversores en las últimas semanas.

El rendimiento de los bonos estadounidenses a 10 años de referencia ‌subía 1,7 puntos básicos, hasta el 4,0712%, el miércoles. El rendimiento de los bonos a 30 años avanzaba 1,6 puntos básicos, hasta el 4,7011%.

"La incertidumbre en torno a la IA sigue siendo una fuente de volatilidad, tanto por la dificultad de evaluar qué empresas de IA serán las ganadoras y las perdedoras, como por el tipo de impacto que tendrá la IA en otras empresas y sectores de la economía", afirmaron los analistas de NAB.

Los futuros del crudo Brent y West Texas Intermediate se anotaban entre un ‌0,2% y un 0,3% el miércoles, hasta situarse en US$67,60 y US$62,51 por barril, respectivamente, después de que ambos cerraran ⁠en mínimos de más de dos semanas en la sesión anterior.

Tras las conversaciones mantenidas el martes en Ginebra, el ministro ‌de Asuntos Exteriores de Irán dijo que Teherán y Washington habían logrado un entendimiento sobre los ⁠principales "principios rectores" para resolver su prolongada disputa nuclear, lo que alivió las preocupaciones sobre ⁠un conflicto militar cerca del estrecho de Ormuz que podría perturbar el suministro mundial de petróleo.

El oro repuntaba tras abrir en territorio negativo. Subía un 1%, hasta situarse en torno a los US$4.926 por onza, y la plata ganaba un 2,15%, hasta situarse en torno a los US$74,94 por onza.

El índice del dólar estadounidense, que mide la cotización del dólar frente a ‌una cesta de las principales divisas, se revalorizaba ligeramente en ​la sesión asiática hasta situarse en 97,22.

La tradicional moneda refugio se mantenía firme, mientras los riesgos geopolíticos mantenían a los mercados en vilo y los inversores esperaban las actas de la reunión de enero de la Reserva Federal, que se publicarán el miércoles, en busca de señales sobre la trayectoria de los tipos ‌de interés.

(Información de Scott Murdoch; edición de Kevin Buckland y Lincoln Feast; edición en español de Jorge Ollero Castela)