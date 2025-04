Mercados globales-las bolsas asiáticas suben tras la exención arancelaria a la electrónica

By Wayne Cole

SÍDNEY, 14 abr (Reuters) - Los principales índices bursátiles rebotaban en Asia el lunes y Europa parecía dispuesta a seguirles después de que la Casa Blanca eximiera a los teléfonos inteligentes y ordenadores de los aranceles "recíprocos" de Estados Unidos, aunque las ganancias eran limitadas al advertir el presidente Donald Trump que los gravámenes seguían siendo probables en algún momento.

De hecho, el domingo Trump dijo a los periodistas que los aranceles sobre los semiconductores se anunciarían durante la próxima semana y que la decisión sobre los teléfonos se tomaría "pronto".

"El retroceso tras el Día de la Liberación ha llevado a algunos a respirar aliviados. Nosotros no", dijo Bruce Kasman, responsable de economía de JP Morgan.

"Un impuesto universal del 10% sigue siendo una conmoción muy grande y el enorme impuesto del 145% sobre China es prohibitivo", añadió. "No se puede detener el comercio entre las dos mayores economías del mundo y no esperar daños en todas partes. Mantenemos nuestra previsión de un 60% de probabilidad de recesión entre EEUU y el mundo". Aun así, la perspectiva de una pausa bastó para que los futuros del S&P 500 subieran un 1,2%, mientras que los futuros del Nasdaq avanzaban un 1,4%. El S&P 500 se revalorizó un 5,7% la semana pasada, pero seguía estando más de un 5% por debajo de donde se encontraba antes de que se anunciaran por primera vez los aranceles recíprocos a principios de abril. Los futuros del EUROSTOXX 50 sumaban un 2,5%, mientras que los futuros del FTSE ganaban un 2,1% y los futuros del DAX crecían un 2,3%. El mercado también tiene que hacer frente a más resultados esta semana, con Goldman Sachs, Bank of America y Citigroup entre las grandes entidades. Las cifras del fabricante de chips TSMC serán un punto culminante dado el plan de Trump de investigar toda la cadena de suministro mundial de semiconductores.

Los datos de esta semana incluyen las ventas minoristas de Estados Unidos y el producto interior bruto de China, mientras que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, hablará sobre las perspectivas económicas el miércoles, cuando casi con toda seguridad será interrogado sobre la perspectiva de recortes de tipos y la reciente tensión en el mercado del Tesoro. A primera hora del lunes, apenas había indicios de recuperación en los bonos, con los rendimientos a 10 años en el 4,47% , tras haber experimentado la mayor subida semanal de los costes de endeudamiento en décadas.

subía un 1,5%, tras haber perdido más de un 4% la semana pasada. El índice referencial del mercado chino ganaba un 0,3% tras los alentadores resultados de los proveedores de equipos de Apple. mostraron un aumento del 12,4% en las exportaciones chinas durante el mes de marzo, en un momento en que las empresas se apresuraron a hacer pedidos antes de los aranceles de Trump.

El Nikkei japonés sumaba un 1,9% , después de fluctuar de forma salvaje en los últimos días en respuesta a las cambiantes noticias sobre los aranceles.

