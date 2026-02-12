MERCADOS GLOBALES: las bolsas asiáticas tocan récord, mientras el dólar sube tras el dato de empleo

Por Ankur Banerjee

SINGAPUR, 12 feb (Reuters) - Las bolsas asiáticas subían hasta alcanzar un máximo histórico el jueves, mientras que el dólar se fortalecía frente a la mayoría de las divisas, excepto el yen, después de que un dato sobre el empleo en Estados Unidos sorprendentemente sólido mermara las expectativas de recortes de tipos a corto plazo, preparando el terreno para los datos sobre la inflación del viernes

Los mercados de Corea del Sur y Japón alcanzaban máximos históricos, impulsados por el sector tecnológico. Esto elevó el índice de MSCI de acciones de Asia-Pacífico, que no incluye Japón, a otro récord. El índice subía un 0,7%, lo que elevó sus avances en las primeras seis semanas del año a alrededor del 13%

Las bolsas japonesas han experimentado una fuerte subida desde la contundente victoria electoral de la primera ministra Sanae Takaichi el fin de semana, gracias a su campaña a favor de un mayor estímulo económico. El yen se ha revalorizado un 2,7% esta semana y cotizaba a 153,01 por dólar en la sesión de la tarde, ante las esperanzas de que Takaichi sea fiscalmente responsable tras su gran victoria

Los futuros europeos apuntaban a una apertura fuerte, en un momento en que los inversores siguen evaluando la salud empresarial de la región en la actual temporada de resultados.

LOS DATOS DE EEUU, EN EL PUNTO DE MIRA

Esta semana, los inversores se centran en una serie de datos económicos de EEUU. Los indicadores del miércoles mostraron que el crecimiento del empleo se aceleró inesperadamente en enero, mientras que la tasa de desempleo se redujo ligeramente, lo que indica una estabilidad del mercado laboral que podría animar a la Reserva Federal a mantener los tipos sin cambios a corto plazo

Thomas Mathews, director de mercados para Asia-Pacífico de Capital Economics, dijo que, en general, las condiciones del mercado laboral podrían estar endureciéndose en este momento. "Si es así, los inversores podrían estar sobrestimando la necesidad de una mayor flexibilización, y los bonos del Tesoro podrían sufrir un poco más"

Las expectativas del mercado de que la Fed recortara al menos 25 puntos básicos en la reunión del banco central de marzo habían aumentado hasta alrededor del 20% antes de los datos sobre el empleo, pero retrocedieron tras el dato sobre el empleo y se situaron finalmente en torno al 5%, según la herramienta FedWatch de CME. Los operadores siguen valorando al menos dos recortes de tipos este año

El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a dos años, que suele evolucionar en consonancia con las expectativas de tipos de interés de la Fed, se situaba en el 3,505%, tras subir 5,8 puntos básicos en la sesión anterior, su mayor subida diaria desde finales de octubre

El aumento de los rendimientos contribuyó a sostener al dólar, que se encontraba bajo presión y repuntaba ligeramente frente a la mayoría de las divisas. Sin embargo, los analistas señalan que las incertidumbres sobre la independencia de la Fed y los riesgos políticos sugieren que el dólar necesitará más sorpresas positivas en los datos para mantener el repunte

"La mejora de las perspectivas de crecimiento mundial y el continuo rendimiento superior de las acciones no estadounidenses mantienen la debilidad del dólar", dijeron los estrategas de OCBC en una nota

Los datos sobre la inflación se publicarán el viernes y serán la próxima prueba para las opiniones del mercado sobre los recortes de los tipos de interés

El yen fue una excepción en un contexto de fortaleza del dólar, ya que se fortalecía de nuevo ante la sospecha de los inversores de que el mandato electoral podría llevar al Gobierno a ser fiscalmente responsable, al eliminar la necesidad de negociar con los partidos de la oposición

"Los cortos en yenes están reevaluando colectivamente sus posiciones, aunque en este momento la tendencia bajista del JPY que comenzó a principios de 2025 parece más una reversión a la media que el inicio de un mercado alcista estructural", dijo Chris Weston, director de investigación de Pepperstone

"Dicho esto, los operadores deben mantener una mentalidad abierta a medida que evoluciona el panorama macroeconómico y el mercado decide hacia dónde quiere llevar finalmente al yen", añadió

En cuanto a las materias primas, los precios del petróleo ampliaban sus avances, mientras los inversores se mostraban preocupados por la escalada de la tensión entre Irán y Estados Unidos

Los futuros del crudo Brent avanzaban un 0,4%, hasta los 69,70 dólares por barril. El crudo West Texas Intermediate de EEUU subía un 0,46%, hasta los 64,93 dólares por barril

El oro al contado bajaba un 0,44%, hasta los 5.058,49 dólares, tras subir más de un 1% en la sesión anterior. (Información de Ankur Banerjee en Singapur; edición de Lincoln Feast y Shri Navaratnam; edición en español de Paula Villalba)