MERCADOS GLOBALES: las bolsas bajan y el petróleo sube mientras Trump aumenta la presión sobre Irán

Por Tom Westbrook

SINGAPUR, 20 feb (Reuters) -

Las bolsas asiáticas caían el viernes, el dólar se encaminaba hacia su mayor subida semanal en cuatro meses y los precios del petróleo subían, en un momento en que la concentración militar estadounidense en Oriente Próximo y la caída de las acciones de capital riesgo se propagaban por unos mercados nerviosos. El Nikkei japonés perdía un 1%. El Hang Seng de Hong Kong bajaba un 0,6% al regresar de las vacaciones del Año Nuevo Lunar, con las mayores ventas en las acciones de comercio electrónico y tecnología. Los futuros del S&P 500 subían un 0,2% y los futuros europeos avanzaban un 0,3%. En Wall Street, las acciones de capital riesgo sufrieron un duro golpe después de que Blue Owl Capital vendiera activos y detuviera definitivamente los reembolsos trimestrales de uno de sus fondos, lo que avivó la preocupación generalizada sobre las valoraciones y la liquidez del sector.

Las acciones de Blue Owl

cerraron con una caída de alrededor del 6%, y las de sus principales rivales, Apollo Global Management

y Blackstone, cayeron más de un 5%. Los futuros del crudo Brent alcanzaban máximos de seis meses y medio, por encima de los 72 dólares el barril, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fijara un plazo de 10 a 15 días para que Irán llegara a un acuerdo sobre su programa nuclear o, de lo contrario, . En conjunto, las noticias hicieron que los inversores rehuyeran el riesgo, según Kenji Abe, estratega jefe de Daiwa Securities en Tokio, y se posicionaran antes de la publicación de los resultados de la empresa más valiosa del mundo, Nvidia, la próxima semana.

El fabricante de chips está a punto de cerrar una inversión de 30.000 millones de dólares en OpenAI que sustituirá al compromiso a largo plazo de 100.000 millones de dólares acordado por las empresas el año pasado, según informó el Financial Times, citando fuentes.

Los fabricantes de chips, que están obteniendo beneficios espectaculares gracias al desarrollo de la inteligencia artificial, se han visto hasta ahora aislados de las recientes ventas en el sector del software y otros sectores que se consideran en riesgo de sufrir perturbaciones.

Pero la presión sobre Blue Owl, un prestamista de estas empresas, refleja la creciente preocupación por la rentabilidad de las inversiones en IA.

"El episodio también ha puesto de manifiesto el exceso de apalancamiento utilizado para financiar parte de la inversión en IA y algunas empresas de software", dijo Nick Ferres, director de inversiones de Vantage Point Asset Management en Singapur.

"Hay paralelismos con la financiación fuera de balance y los precios de transferencia de riesgos en 2008", dijo.

"(Aunque) el episodio actual es más probable que sea un problema de liquidez y no de solvencia".

(Información de Tom Westbrook; edición de Kim Coghill y Shri Navaratnam; edición en español de María Bayarri Cárdenas)