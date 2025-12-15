MERCADOS GLOBALES. Las bolsas caen a la espera de las decisiones de los bancos centrales y datos clave

Por Gregor Stuart Hunter

SINGAPUR, 15 dic (Reuters) -

Las bolsas asiáticas caían el lunes, lastradas por la venta masiva en Wall Street y los nuevos temores inmobiliarios en China, mientras los inversores contenían la asunción de riesgos al comienzo de una semana llena de importantes decisiones de los bancos centrales y datos económicos.

El índice MSCI más amplio de acciones de Asia-Pacífico, que no incluye Japón, perdía un 1,2%, liderado por una caída de hasta el 2,7% en las acciones de Corea del Sur, uno de los mercados con mejor rendimiento del mundo este año.

"El tono de aversión al riesgo en Asia se parece más a un efecto indirecto de la venta masiva del viernes pasado en el sector tecnológico y de valores de impulso de Estados Unidos que a un catalizador específico de la región", dijo Marc Velan, responsable de inversiones de Lucerne Asset Management en Singapur. "La reversión de las operaciones de capital de inteligencia artificial pesó sobre el apetito de riesgo global, y con la escasa liquidez de fin de año, esos movimientos tienden a propagarse rápidamente por las regiones".

Los futuros del S&P 500 e-mini repuntaban un 0,3%, mientras que la rentabilidad del bono del Tesoro estadounidense a 10 años bajaba 2,2 puntos básicos, hasta el 4,1743%, a la espera de una serie de datos económicos y de las decisiones de los bancos centrales.

PROBLEMAS INMOBILIARIOS EN CHINA

Frente al yuan chino que cotiza en el extranjero, el dólar estadounidense retrocedía un 0,1% hasta los 7,0486 yuanes, rondando su nivel más alto en más de un año, después de que los datos de producción de las fábricas y las ventas minoristas se ralentizaran aún más en noviembre.

Los datos oficiales mostraron el lunes que los precios de las viviendas nuevas prolongaron su caída en noviembre, lo que indica que la recuperación de la demanda sigue siendo difícil de alcanzar a pesar de que el Gobierno prometió estabilizar el sector.

China Vanke anunció que convocaría una segunda reunión de tenedores de bonos, después de que el promotor inmobiliario respaldado por el Estado no consiguiera la aprobación de los tenedores de bonos para prorrogar por un año el pago de un bono que vencía el lunes, lo que aumenta el riesgo de impago y renueva la preocupación por el sector inmobiliario afectado por la crisis.

"Si Vanke finalmente entra en incumplimiento, creemos que las ramificaciones en el sector inmobiliario chino pueden ser significativas", dijo Jeff Zhang, analista de renta variable de Morningstar. "Los inversores pueden estar más preocupados por el balance y la actitud del Gobierno hacia el rescate incluso de los 'nombres seguros'."

SE AVECINAN DECISIONES DE LOS BANCOS CENTRALES

Entre los bancos centrales que tomarán decisiones esta semana, se espera que el Banco de Japón suba los tipos en 25 puntos básicos, hasta el 0,75%, mientras que el Banco de Inglaterra podría realizar un recorte de igual magnitud, hasta el 3,75%. Se espera que el Banco Central Europeo mantenga los tipos de interés, junto con el Riksbank sueco y el Banco de Noruega.

Los inversores también tendrán la oportunidad de ponerse al día con los datos económicos que se retrasaron por el cierre de la Administración estadounidense, incluido el informe de empleo de noviembre y el índice mensual de precios al consumo.

"Merece la pena tomarse los datos de esta semana con cautela, dados los problemas para recopilar datos, así como el impacto económico directo del cierre de la Administración", dijo Ben Bennett, jefe de estrategia de inversión para Asia de L&G Asset Management en Hong Kong. "Tendremos que esperar hasta 2026 para tener una lectura más clara de la economía estadounidense".

En Japón, las acciones subían algo de apoyo después de que la encuesta "tankan" del Banco de Japón mostrara el lunes que la confianza empresarial de los grandes fabricantes alcanzó un máximo de cuatro años, lo que sugiere que la economía estaba capeando el golpe de los aranceles más altos de Estados Unidos.

El Topix avanzaba al cierre de este artículo un 0,2%, mientras que el yen se apreciaba un 0,6% hasta 154,955 frente al dólar estadounidense, acercándose a su nivel más alto en una semana.

El "kiwi" (divisa neozelandesa) retrocedía un 0,4%, hasta los 0,5781 dólares, tras los comentarios de la nueva gobernadora del banco central neozelandés, Anna Breman, en los que advertía de que las condiciones del mercado financiero se habían endurecido en las últimas semanas, lo que llevó a los inversores a recortar las expectativas de subidas de tipos para el próximo año.

En cuanto a las materias primas, el crudo Brent avanzaba un 0,5% hasta los 61,44 dólares, mientras los temores sobre la oferta derivados de las tensiones entre EEUU y Venezuela, entre otros factores, hicieron subir los precios.

Imperial Oil dijo el domingo que había emitido una alerta de incendio en su refinería de 120.000 barriles por día en Ontario, Canadá. Por su parte, Rusia dijo que una refinería de petróleo en Afipski no había sufrido daños por el ataque de un avión no tripulado ucraniano. En el frente geopolítico, el enviado de EEUU Steve Witkoff dijo que "se hicieron muchos progresos" en las conversaciones de paz para poner fin a la guerra de Ucrania en Berlín el domingo.

El oro prolongaba su reciente subida por quinto día consecutivo y se acerca a su máximo histórico de 4.381,21 dólares. El oro al contado subía un 1%, hasta los 4.344,89 dólares.

Los mercados de criptomonedas rompían una racha de tres días de pérdidas, con el bitcóin subiendo un 1,3%, a 89.598,96 dólares, y el

subiendo un 1,5%, a 3.127,57 dólares.

