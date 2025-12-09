MERCADOS GLOBALES: Las bolsas caen a la espera del veredicto de la Fed y las perspectivas de tipos

Por Ankur Banerjee

SINGAPUR, 9 dic (Reuters) -

Las bolsas asiáticas caían mientras que el dólar se mantenía estable el martes, a la espera de una bajada de tipos por parte de la Reserva Federal esta semana, mientras los inversores se inquietaban sobre hacia dónde podrían dirigirse los costes de financiación de EEUU el año que viene, en el clima de preocupación por un banco central dividido.

La confianza de los inversores se mantuvo cautelosa en un inicio de semana inestable con reuniones clave de los bancos centrales, mientras los mercados buscan una imagen más clara de las perspectivas de los tipos de interés mundiales.

El martes, el Banco de la Reserva de Australia mantuvo estables los tipos de interés, tal y como se esperaba, lo que descartó una mayor relajación de la política monetaria y advirtiendo de que el próximo movimiento podría ser al alza si las presiones inflacionistas resultan persistentes. Esto impulsaba al dólar australiano,

hasta situarse cerca de su nivel más alto en tres meses.

Se espera que el Banco Nacional de Suiza y el Banco de Canadá mantengan los tipos esta semana, mientras que la Reserva Federal bajará los costes de los préstamos el miércoles.

Sin embargo, la atención se centra en lo que vendrá después del recorte de tipos de diciembre de la Fed, con los inversores en bonos posicionándose para un ciclo de flexibilización poco profundo en Estados Unidos y muchos bancos de Wall Street prediciendo menos recortes de los tipos de interés de la Fed en 2026 por la persistente preocupación por la inflación y las expectativas de una economía estadounidense más resistente.

El índice MSCI más amplio de acciones de Asia-Pacífico, que no incluye Japón,

bajaba un 0,65% tras una débil sesión nocturna en Wall Street. Los futuros europeos

apuntaban a una apertura moderada, mientras la cautela se apoderaba de los mercados.

"Es probable que los recortes de la gestión de riesgos ya hayan pasado y que el discurso del presidente (Jerome) Powell transmita un enfoque más cauteloso con respecto a la recalibración adicional de la política monetaria", dijo Prashant Newnaha, estratega de tipos para Asia-Pacífico de TD Securities.

"Es probable que el gráfico de puntos muestre un recorte en 2026. En el caso de que el gráfico de puntos muestre dos recortes para el próximo año, sería más acomodaticio.".

Según los datos de LSEG, los operadores prevén una relajación de 77 puntos básicos para finales del próximo año.

Aunque en general se espera un recorte de los tipos, algunos estrategas creen que el comité de política monetaria de la Reserva Federal podría estar muy dividido.

La reunión también se celebrará en un contexto de mayor interés del mercado sobre quién sucederá a Powell como presidente de la Fed cuando termine su mandato en mayo del próximo año. El asesor económico de la Casa Blanca y principal aspirante a la presidencia de la Fed, Kevin Hassett, dijo en una entrevista que la Fed debería seguir bajando los tipos de interés.

Xiao Cui, economista jefe para Estados Unidos de Pictet Wealth Management, prevé que el sólido crecimiento, la inflación por encima del objetivo y la ralentización del mercado laboral aumenten las divisiones internas en el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés) y conviertan 2026 en un año especialmente difícil para los dirigentes monetarios.

"Vemos riesgos de que los recortes de la Fed se retrasen hasta la segunda mitad de 2026", dijo.

Las bolsas asiáticas de chips se tambaleaban, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, dijera que Estados Unidos permitirá que los procesadores

H200 de Nvidia, sus segundos mejores chips de inteligencia artificial, se exporten a China y cobrará una tasa del 25% sobre dichas ventas. El índice chino CSI de la industria de semiconductores bajaba un 0,5%, mientras que el índice más amplio CSI300 perdía un 0,47%.

En cuanto a las divisas, el dólar se mantenía estable el martes. El euro se negociaba por última vez a 1,1649 dólares, mientras la libra esterlina subía un 0,11% hasta los 1,3336 dólares

En cuanto a las materias primas, los precios del petróleo ampliaron sus pérdidas tras caer un 2% en la sesión anterior, ya que los participantes en el mercado siguieron de cerca las conversaciones de paz para poner fin a la guerra de Rusia en Ucrania.

Los futuros del crudo Brent bajaron un 0,3%, hasta situarse en 62,32 dólares el barril. El crudo West Texas Intermediate de EEUU se situó en 58,64 dólares, con una caída del 0,41%. (Información de Ankur Banerjee en Singapur; edición de Shri Navaratnam; edición en español de Paula Villalba)