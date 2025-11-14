MERCADOS GLOBALES: Las bolsas caen al desvanecerse las esperanzas de un inminente recorte de la Fed

(.)

Por Sinéad Carew y Dhara Ranasinghe

NUEVA YORK/LONDRES, 14 nov (Reuters) - Las bolsas mundiales sufrían el viernes, ya que el tono agresivo de las autoridades de la Reserva Federal desvanecía las esperanzas de un recorte de tasas de interés en diciembre, mientras aumentaba la angustia por el confuso calendario de datos y preocupaciones sobre la inteligencia artificial.

* Los precios del oro bajaban y la negociación de los bonos del Tesoro estadounidense era agitada, ya que los inversores buscaban seguridad tras la caída de las bolsas de Tokio y París. En Londres, la preocupación por el próximo presupuesto británico agravaba las dificultades en los mercados locales.

* Cada vez más autoridades de la Fed se han mostrado reticentes a una mayor relajación, aludiendo a los temores inflacionarios y los signos de relativa estabilidad en el mercado laboral tras los dos recortes de tasas de este año.

* Los inversores también se han mostrado inquietos por las elevadas valoraciones de las grandes tecnológicas en un contexto de auge del gasto de capital en la IA.

* "Los dos apoyos clave para el mercado, el comercio de IA y el recorte de tasas de la Fed, se han invertido en el margen, donde hay más preocupaciones en torno al gasto de capital en IA y el mercado está reevaluando a la baja la posibilidad de una rebaja de la Fed", dijo Keith Lerner, de Truist Advisory Services, señalando que la liquidación se produjo tras las enormes ganancias de las acciones a fines de octubre.

* Los principales índices de Wall Street declinaban, mientras que la medida de acciones mundiales de MSCI restaba 5,34 puntos, o un 0,53%, a 994,82 unidades, y el paneuropeo STOXX 600 perdió un 1%.

* El indicador más amplio de MSCI de acciones asiáticas excluyendo Japón cayó un 1,5%, mientras que el Nikkei japonés restó un 1,8% y el surcoreano, un 3,8%.

* Las acciones chinas bajaron un 1,6% tras conocerse que la producción industrial y las ventas minoristas en octubre se desaceleraron, incumpliendo las estimaciones de los analistas y apagando una efímera alza bursátil.

* El rendimiento de los bonos del Tesoro mejoraba tras un declive inicial, ya que la liquidación de Wall Street empujaba a los inversores a activos menos arriesgados, a la espera de que el Gobierno reabra sus puertas para reanudar la publicación de indicadores económicos.

* El retorno de las notas a 10 años ganaba 0,8 puntos básicos, al 4,119%; el de la deuda a 30 años subía 2,6 puntos básicos, al 4,7279%; y el de los papeles a dos años, que suele moverse al ritmo de las expectativas de tasas de la Fed, sumaba 0,2 puntos básicos, al 3,591%.

* En los mercados cambiarios, el franco suizo recortaba ganancias tras la caída de la renta variable mundial, que llevaba a los inversores a refugiarse en activos seguros. El dólar cedía un 0,04% frente a su par helvético, a 0,7925 unidades.

* La libra esterlina restaba un 0,37%, a 1,314 dólares, tras conocerse que la ministra de Finanzas británica, Rachel Reeves, no tiene previsto subir las tasas del impuesto sobre la renta en el presupuesto de este mes debido a la mejora de las previsiones fiscales, según una fuente.

* El índice dólar mejoraba un 0,08%, a 99,31 unidades; el euro bajaba un 0,15%, a 1,1613 dólares; y el billete verde cedía un 0,12% frente a su par japonés, a 154,37 yenes.

* Los precios del crudo ganaban más de un 2% después de que el puerto de Novorossiisk, en el mar Negro, interrumpió las exportaciones de crudo por un ataque ucraniano con drones que dañó un depósito de petróleo en este importante centro energético ruso.

* El oro al contado perdía un 2,06%, a 4.084,52 dólares, debido las ventas generalizadas provocadas por las declaraciones de línea dura de las autoridades de la Fed. Los futuros del oro en Estados Unidos declinaban un 2,78%, a 4.070,3 dólares.

(Reporte de Sinéad Carew en Nueva York, Dhara Ranasinghe e Iain Withers en Londres, Gregor Stuart Hunter en Singapur y Stella Qiu en Sídney; editado en español por Carlos Serrano)