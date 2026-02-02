MERCADOS GLOBALES: las bolsas caen ante la vorágine de ventas en la plata

Por Amanda Cooper

LONDRES, 2 feb (Reuters) -

Las bolsas de todo el mundo caían el lunes, después de que una venta masiva y repentina de metales preciosos obligara a los inversores a deshacerse de otros activos para cubrir pérdidas, justo antes de una semana repleta de resultados empresariales, reuniones de bancos centrales y datos económicos importantes. La plata se encaminaba hacia su mayor caída en dos días desde al menos la década de 1980, con un descenso adicional del 7% tras la caída del 30% del viernes.

Los operadores señalaron que la presión sobre varios fondos de futuros de plata en China se sumó a la caída de finales de la semana pasada, que se agravó el lunes cuando la CME aumentó los márgenes de varios contratos de futuros, incluidos los de plata y oro.

Los precios del petróleo también cedían más de un 4% después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmara durante el fin de semana que Irán estaba "negociando seriamente" con Washington, lo que podría reducir el riesgo de un ataque militar estadounidense contra el país.

Las bolsas europeas bajaban un 0,5%, antes de una semana en la que alrededor del 30% de los componentes del STOXX 600 publicarán sus resultados, mientras que los futuros de Wall Street retrocedían alrededor de un 1%.

El repunte del dólar el viernes, tras el nombramiento por parte de Trump de Kevin Warsh —a quien muchos consideran menos favorable a una política monetaria ultraexpansiva—, afectó a las acciones de Wall Street y agravó la caída del precio de la plata, que ya se había iniciado.

FRENESÍ POR LA PLATA

El precio de la plata se había más que duplicado en seis semanas hasta alcanzar un récord de US$121,64 la onza el 29 de enero, en una subida sin precedentes impulsada por el apetito de los inversores por los activos no denominados en dólares, así como por el entusiasmo de los operadores minoristas por los jugosos rendimientos, estimulado por la escasez mundial de metal físico en relación con la demanda.

"Ha habido un frenesí minorista masivo por entrar en estos mercados, hemos tenido un volumen de negocios récord en los mercados de opciones relacionados con los productos de plata", dijo Ole Hansen, director de estrategia de materias primas de Saxo Bank. Hansen añadió que cualquiera que vendiera opciones que dieran al titular el derecho a comprar plata tendría que haber tenido una posición larga en plata, de alguna forma.

"Una vez que el mercado da un giro repentino, te ves en la necesidad imperiosa de salir de él rápidamente, porque la razón para mantener (esa posición) ha desaparecido", dijo. El oro al contado, que también había alcanzado un récord de US$5.594,82 la onza la semana pasada, descendía un 5%.

Gran parte de la presión ha venido del mercado chino de materias primas, donde se tuvo que suspender la negociación de futuros de plata debido a la extrema volatilidad. El efecto dominó en las bolsas asiáticas provocó que el índice de MSCI de acciones de Asia-Pacífico que no incluye Japón cayera casi un 3%, mientras que el Nikkei japonés retrocedía un 1,3% antes de las elecciones a la Cámara Baja del domingo.

El nerviosismo en el mercado bursátil en general, como lo demuestra otro repunte del índice de volatilidad VIX, ya era elevado antes de la publicación de los resultados de esta semana de empresas como Alphabet, Amazon y AMD, mientras los inversores esperan a ver si los miles de millones que se invierten en inteligencia artificial comenzarán a dar algún rendimiento.

(Información de Wayne Cole; edición de Stephen Coates y Emelia Sithole-Matarrise; editado en español por Patrycja Dobrowolska)