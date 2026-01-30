MERCADOS GLOBALES: las bolsas caen ante las apuestas por Kevin Warsh como presidente de la Fed

Por Gregor Stuart Hunter

SINGAPUR, 30 ene (Reuters) - Las bolsas se desplomaron y el dólar y los rendimientos de los bonos se dispararon el viernes después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijera que había confirmado su elección para dirigir la Reserva Federal, con informes que apuntaban a Kevin Warsh como el candidato más probable.

Aunque Warsh, exgobernador de la Fed, es considerado un defensor de la bajada de los tipos de interés, también se lo considera una de las opciones menos radicales entre los diversos nombres que se han barajado y quizá sea más cauteloso que otros en lo que respecta a los fuertes estímulos monetarios. El índice más amplio de MSCI de acciones de Asia-Pacífico, que no incluye Japón, caía hasta un 1,4%, ampliando las pérdidas del día anterior, con la mayor caída diaria del último mes. Los futuros e-mini del S&P 500 descendían un 0,7%, los futuros e-mini del Nasdaq bajaban un 0,9% y los metales preciosos se desplomaban, después de que Reuters informara de que Warsh visitó la Casa Blanca para reunirse con Trump el jueves, citando a una fuente cercana al asunto.

Bloomberg News también informó de que el Gobierno de Trump se estaba preparando para nominar a Warsh como próximo presidente de la Fed.

Warsh "ha declarado públicamente que prefiere tipos más bajos", dijo Damien Boey, estratega de cartera de Wilson Asset Management en Sídney. "Pero la contrapartida que ofrece a los tipos más bajos es que quiere que la Fed tenga un balance más reducido".

"Los mercados están reaccionando como si pensaran: '¿Cómo sería el mundo con un balance más reducido de la Fed?'"

En el sitio web de predicción de mercados Polymarket, la probabilidad implícita de los contratos que apuestan por que Trump nomine a Warsh para dirigir el banco central se disparó al 94% desde el 35% registrado a primera hora del día. El índice del dólar estadounidense, que mide la fortaleza del dólar frente a una cesta de seis divisas, subía un 0,4% hasta situarse en 96,574, revirtiendo así parte de su reciente debilidad.

"Definitivamente hemos visto algunas compras de dólares inmediatamente después de esto", dijo Tim Kelleher, jefe de ventas institucionales de divisas del Commonwealth Bank en Auckland. "Es conocido en los mercados y probablemente calmará un poco las cosas". Las bolsas asiáticas se veían arrastradas a la baja por las caídas en China: un índice de empresas chinas que cotizan en Hong Kong se dejaba un 2,2%. El índice más amplio de MSCI de acciones, que excluye Japón, sigue en camino de alcanzar su mejor rendimiento mensual en más de tres años. En Tokio, el Nikkei 225 bajaba un 0,1%. Las acciones en Yakarta subían un 1,2% después de que el director de la bolsa de Indonesia dimitiera tras asumir la responsabilidad de una venta masiva provocada por una advertencia de una posible rebaja de la calificación de MSCI. Se trató de la mayor caída bursátil del país desde la crisis financiera asiática de 1998. Mientras tanto, las acciones surcoreanas lograron una ganancia del 0,1%, coronando un avance del 24% este mes, lo que representa su mejor rendimiento desde diciembre de 1998. El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años escalaba 4,6 puntos básicos, hasta el 4,271%. Los futuros de los fondos federales están valorando una probabilidad implícita del 84,6% de que el banco central estadounidense mantenga los tipos sin cambios en su próxima reunión de dos días, el 18 de marzo, frente al 87,5% del día anterior, según la herramienta FedWatch del CME Group. El débil repunte de los metales preciosos se quedaba corto tras una sesión agitada el jueves. El oro caía hasta un 5,2%, hasta los 5.114,88 dólares, mientras que la plata se desplomaba un 7,5%, hasta mínimos de 107,37 dólares. El platino y el paladio se hundían un 8%. El crudo Brent se encontraba al cierre de este artículo en una caída del 1,5%, hasta los 69,62 dólares, mientras los mercados petroleros sopesaban los riesgos geopolíticos, después de que Trump firmara el jueves una orden ejecutiva en la que declaraba el estado de emergencia nacional y establecía un proceso para imponer aranceles a los productos de los países que venden o suministran petróleo a Cuba. También el jueves, Trump dijo que tenía previsto hablar con Irán en medio de las crecientes tensiones. El bitcóin caía un 2,0%, hasta los 82.709,51 dólares, y el éther se desplomaba un 2,7%, hasta los 2.740,32 dólares. (Información de Gregor Stuart Hunter; edición de Thomas Derpinghaus y Sam Holmes; edición en español de Jorge Ollero Castela)