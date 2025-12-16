MERCADOS GLOBALES. Las bolsas caen antes de los datos de empleo y las reuniones de bancos centrales

Por Ankur Banerjee

SINGAPUR, 16 dic (Reuters) -

Las bolsas asiáticas caían y el dólar se acercaba a mínimos de dos meses el martes, que los inversores adoptaban una actitud prudente antes de la publicación de una serie de datos estadounidenses, incluido el informe de empleo, que pueden ayudar a calibrar la trayectoria de la política de la Reserva Federal el próximo año.

La actitud defensiva mantenía a los activos de riesgo bajo presión, incluido el bitcóin

, que alcanzó su nivel más bajo en dos semanas en la sesión anterior y perdió un 0,3%, a US$86.017,67. Los futuros del Nasdaq

cedían un 0,8% y los futuros europeos

caían un 0,5%.

Los valores tecnológicos descendían en Asia, con el KOSPI de Corea del Sur

bajando un 1,8% y el índice de referencia de Taiwán retrocediendo un 0,8%, mientras que el índice tecnológico del Hang Seng caía un 2,7%. De este modo, el índice MSCI más amplio de acciones de Asia-Pacífico, que no incluye Japón, descontaba un 1,45%, alcanzando su nivel más bajo en tres semanas.

Además de los informes combinados de empleo de Estados Unidos para octubre y noviembre que se publicarán el martes, los inversores también están pendientes del dato de inflación del jueves, aunque faltarán algunos detalles clave después de que el cierre de la Administración más largo de la historia impidiera la recopilación de datos.

"Con los datos clave de empleo por delante, los inversores no quieren verse atrapados en operaciones de larga duración si los tipos vuelven a subir. Por eso la tecnología es la primera ficha del dominó", dijo Charu Chanana, estratega jefe de inversiones de Saxo.

La semana pasada, la Reserva Federal recortó los tipos de interés, tal y como se esperaba, y pronosticó un recorte más en 2026, aunque los mercados prevén al menos dos más el año que viene, lo que subraya la importancia de los datos económicos a corto plazo.

"Si los datos son dispares o ligeramente más débiles, la narrativa del aterrizaje suave se mantiene intacta, pero puede que no sea el tipo de telón de fondo que desencadene un gran repunte del riesgo", dijo Chanana.

"El riesgo real es una sorpresa agresiva. Si la inflación o el empleo se calientan, los rendimientos suben y los activos de riesgo, especialmente los de crecimiento a largo plazo, lo notan primero".

Se ha especulado mucho sobre un posible candidato, ya que el mandato del presidente de la Fed, Jerome Powell, finaliza en mayo. Las expectativas de un presidente de la Fed de sesgo acomodaticio también han impulsado las apuestas de recortes de tipos el próximo año.

BONANZA DE LOS BANCOS CENTRALES

Esta semana, la atención también se centrará en las decisiones políticas del Banco de Inglaterra, el Banco Central Europeo y el Banco de Japón. Se espera que el Banco de Inglaterra recorte los tipos, mientras que el Banco de Japón probablemente los suba, y el consenso general en el BCE es que los tipos se mantendrán estables, aunque persisten las dudas sobre si está prevista una subida de tipos en Europa el año que viene.

En cuanto a las divisas, el euro se situaba en 1,1751 dólares, tras alcanzar en la sesión anterior su nivel más alto desde principios de octubre. La libra esterlina cotizaba ligeramente a la baja, a US$1,3368. El índice dólar, que mide la divisa estadounidense frente a otras seis, seguía estable en 98,295, pero anclado cerca de su mínimo en casi dos meses.

El yen japonés se apreciaba hasta 155,07 por dólar estadounidense antes de la decisión del Banco de Japón del viernes, en la que los mercados prácticamente dan por hecho una subida de tipos, lo que significa que la atención se centrará en cualquier pista sobre lo que ocurrirá en 2026.

(Información de Ankur Banerjee en Singapur; edición de Shri Navaratnam y Jacqueline Wong; edición en español de María Bayarri Cárdenas)