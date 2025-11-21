MERCADOS GLOBALES: Las bolsas caen mientras el empleo en EE. UU. no aclara el rumbo de la Fed

Por Stella Qiu

SÍDNEY, 21 nov (Reuters) -

Las bolsas asiáticas prolongaban el viernes una caída mundial, en un momento en que el esperado dato sobre el empleo en Estados Unidos no aclaró la trayectoria a corto plazo de los tipos de interés, y los inversores se deshacían de los activos de riesgo incluso después de que los deslumbraran. Los mercados europeos se preparan para una apertura a la baja, con los futuros del EURO STOXX 50 perdiendo un 1,4% y los futuros del FTSE un 1%. Los futuros de Wall Street subían un 0,2% en Asia.

Las bolsas estadounidenses caían en la víspera en un clima de nerviosismo sobre los precios inflados de las acciones tecnológicas —a pesar de las previsiones estelares de Nvidia—, lo que resultó en la mayor oscilación en un día del Nasdaq desde el 9 de abril, cuando los aranceles de la administración Trump asustaron a los mercados.

Los datos mostraron que la economía estadounidense agregó muchos más empleos de lo esperado en septiembre, pero un aumento en la tasa de desempleo y las revisiones a la baja de meses anteriores pintaron un panorama turbio para la Reserva Federal mientras considera sus tipos de interés el próximo mes.

Los rendimientos del Tesoro descendían cuando los futuros pasaron a implicar una probabilidad del 40% de un recorte de los tipos estadounidenses en diciembre, frente al 30% de un día antes, pero con el próximo dato de empleo solo disponible después de la reunión de la Fed, los inversores no estaban convencidos de que la flexibilización llegaría el próximo mes.

El viernes, el índice MSCI más amplio de acciones de Asia-Pacífico, que no incluye Japón,

se desplomaba un 2,2%, y elevaba su pérdida semanal al 3,5%, la más importante desde principios de abril. El Nikkei japonés

cayó

un 2,2% y un 3,3% en la semana.

Las bolsas de Taiwán

retrocedían un 3,4%, mientras que el mercado de Corea del Sur

se desplomaba un 3,7%.

Las bolsas chinas también sufrían un varapalo, y el CSI 300

y el índice Hang Seng de Hong Kong descendían ambos un 1,5%.

"No hay duda de que el sector tecnológico estadounidense tiene muchas características de burbuja, (...) pero esto no significa que los precios tengan que estallar", dijo Diana Mousina, economista jefe adjunta de AMP. "La burbuja podría simplemente desinflarse un poco".

"Ahora que el cierre de la Administración ha terminado, Trump y su equipo están haciendo más concesiones y aranceles y las medidas estadounidenses suelen tener un buen desempeño en noviembre y diciembre debido a la estacionalidad, (por lo que) las acciones deberían tener un mejor final de año", añadió.

El día anterior, los dirigentes de la Fed adoptaron un tono cauto sobre la inflación. Algunos expresaron su preocupación por la estabilidad de los mercados financieros, incluida la posibilidad de una caída brusca de los precios de los activos, mientras debatían cuándo recortar más los tipos de interés e incluso si hacerlo o no.

La presidenta de la Reserva Federal de Cleveland, Lospennato, advirtió de que recortar más los tipos en estos momentos entrañaba una amplia gama de riesgos para la economía. La gobernadora de la Fed Lospennato dijo que veía un riesgo de caída desmesurada de los precios de los activos. (Información de Stella Qiu; edición de Shri Navaratnam y Thomas Derpinghaus; edición en español de Paula Villalba)