MERCADOS GLOBALES: las bolsas caen mientras la plata y las criptomonedas sufren alta volatilidad

Por Gregor Stuart Hunter

SINGAPUR, 6 feb (Reuters) -

La caída generalizada de las bolsas en Wall Street se extendía a Asia el viernes, dejando a los inversores aturdidos y a muchos índices de referencia regionales en números rojos, mientras una volatilidad desgarradora se apoderaba de los metales preciosos y las criptomonedas. El índice MSCI All-Country World Index se recuperaba de los mínimos intradía y cotizaba sin cambios, pero el índice de referencia seguía encaminándose hacia su peor semana desde mediados de noviembre.

El índice de MSCI de acciones de Asia-Pacífico que no incluye Japón caía un 0,7%, encaminándose hacia su segundo día consecutivo de pérdidas. Los futuros e-mini del S&P 500 bajaban un 0,3% y los futuros e-mini del Nasdaq descendían un 0,5%.

"Se está produciendo una rotación masiva, y el Nasdaq está claramente por debajo del S&P y de valores como los aburridos valores básicos de consumo", dijo Prashant Bhayani, director de inversiones para Asia de BNP Paribas Wealth Management. "El mercado está empezando a decir 'Vale, sí, la inteligencia artificial es muy interesante', pero la gente también se pregunta '¿Cuál es mi recompensa?'

Las acciones de Wall Street se vendían el jueves por tercer día consecutivo ante el temor de que los nuevos modelos de IA puedan empezar a mermar los beneficios de las empresas de software, y el S&P 500 pasó a terreno negativo en lo que va de año al aumentar los temores en torno al mercado laboral.

Los despidos anunciados por los empleadores estadounidenses se dispararon en enero hasta alcanzar el nivel más alto para ese mes en 17 años, según reveló el jueves una encuesta de la empresa global de recolocación Challenger, Gray & Christmas.

MOMENTO DE PRUEBA PARA LOS OPERADORES ESPECULATIVOS

Las criptomonedas logran frenar por ahora una dura caída tras el desplome del jueves, 2 billones de dólares en valor al mercado. El bitcóin subía un 2,6% hasta los 64.735,60 dólares, tras caer anteriormente hasta un 4,9% hasta un mínimo de 60.008,52 dólares, mientras que el éter avanzaba un 3,1% hasta los 1.904,01 dólares, recuperando parcialmente una caída del 5,1%.

Los metales preciosos también buscaban recuperar terreno tras las fuertes caídas, entre los que la plata subía un 1,9% hasta los 72,54 dólares, tras haber caído hasta un 10%. El oro avanzaba un 1,6% hasta los 4.843,83 dólares, tras una caída anterior del 2,4%.

El fondo chino UBS SDIC Silver Futures, que recientemente se ha convertido en un importante indicador de la caída de los metales preciosos, fue suspendido durante una hora al inicio de la sesión bursátil para proteger a los inversores, tras caer un 10%, su máximo, durante varios días. El fondo volvió a caer con la misma magnitud cuando reabrió el viernes.

"Se ha visto cómo muchas de estas grandes posiciones masivas se han liquidado de forma muy agresiva, lo que ha provocado flujos masivos", afirmó Chris Weston, director de análisis de Pepperstone Group en Melbourne.

"Estamos llegando a una etapa en la que podríamos ver, año, víctimas", añadió.

"Para algunas empresas, no las Mag7, sino algunas de las más pequeñas, los mercados de capitales pueden no ser tan benévolos", dijo, en referencia a las llamadas Magnificent Seven, las siete grandes empresas tecnológicas de gran capitalización.

El índice S&P 500 de software y servicios caía un 4,6%, tras perder alrededor de un billón de dólares en valor de mercado desde el 28 de enero, en una venta masiva denominada "software-mageddon".

Las acciones de Amazon descendían un 11,5% en las operaciones fuera de horario el jueves, después de que la empresa pronosticara un aumento de más del 50% en los gastos de capital este año.

Las bolsas asiáticas se mostraban volátiles, y algunos inversores parecían buscar puntos de entrada más baratos tras las pérdidas generalizadas. La caída inicial del 5% del KOSPI de Corea del Sur, que provocó una breve interrupción de la cotización, se redujo al 1,4% más adelante en la sesión bursátil.

Las acciones japonesas avanzaban el Nikkei 225 un 0,8% antes de las elecciones del domingo.

Las bolsas indonesias cotizaban un 2,6% a la baja después de que Moody's rebajara su perspectiva sobre la calificación crediticia del país, alegando una menor previsibilidad en la formulación de políticas días después de que MSCI señalara problemas de transparencia que provocaron una caída del mercado de más de 80.000 millones de dólares.

(Información de Gregor Stuart Hunter, Rae Wee y Tom Westbrook; edición de Shri Navaratnam y Jacqueline Wong; editado en español por Patrycja Dobrowolska)