MERCADOS GLOBALES - Las bolsas de Asia cotizan dispares a la espera de la Fed

Por Gregor Stuart Hunter

SINGAPUR, 4 dic (Reuters) -

El dólar marcó su mínimo en cinco semanas, mientras que las bolsas asiáticas iniciaron la sesión del jueves con un tono apagado, después de que unos datos económicos más débiles de lo esperado cimentaran las expectativas de que la Reserva Federal recorte los tipos de interés en su reunión de la próxima semana. El Nikkei 225 subía un 0,8%, mientras que el índice MSCI más amplio de acciones de Asia-Pacífico, que no incluye Japón, bajaba un 0,1%, lastrado por los descensos de Corea y Nueva Zelanda.

Los futuros del S&P 500 e-mini, pocos cambios, mientras el impulso de los mercados estadounidenses durante la noche se agotó en Asia.

Las acciones de Wall Street avanzaron el miércoles, lideradas por las empresas de pequeña capitalización, mientras que el índice Russell 2000 subió un 1,9% y el índice de referencia S&P 500 avanzó por segundo día consecutivo.

Las ganancias se produjeron después de que los datos de nóminas privadas de Estados Unidos registraran su mayor caída en más de dos años y medio.

Por su parte, una encuesta independiente del Instituto de Gerencia y Abastecimiento mostró que su medida del empleo en el sector servicios se contrajo en noviembre, y el subíndice de precios pagados cayó a su nivel más bajo en siete meses.

"Esta evolución concuerda con nuestra opinión de que es probable que el reciente repunte de la inflación subyacente disminuya, allanando el camino para la reanudación de la desinflación en 2026", dijo Henry Russell, economista de ANZ, en un podcast.

"Seguimos pensando que es apropiado que la Reserva Federal continúe recortando los tipos de interés para responder a los riesgos a la baja del mercado laboral", dijo, y añadió que el banco espera un recorte de 25 puntos básicos en la reunión de la próxima semana y una mayor relajación el próximo año.

Según la herramienta FedWatch de CME Group, los futuros de los fondos de la Reserva Federal tienen una probabilidad implícita del 89% de un recorte de 25 puntos básicos en la próxima reunión del banco central estadounidense del 10 de diciembre, frente al 83,4% de hace una semana.

El índice del dólar estadounidense, que mide la fortaleza del billete verde frente a una cesta de seis divisas, bajó por última vez un 0,4% a 98,878, cayendo por novena sesión consecutiva a su nivel más bajo desde el 29 de octubre.

La rentabilidad del bono del Tesoro estadounidense a 10 años se mantenía estable al cierre de este artículo en el 4,0749%, después de que el Financial Times informara el miércoles de que los inversores en bonos han expresado al Tesoro estadounidense su preocupación por que Kevin Hassett, candidato a presidir la Reserva Federal el próximo año, pueda recortar agresivamente los tipos de interés para alinearse con las preferencias del presidente Donald Trump, basándose en la información de varias personas familiarizadas con las conversaciones.

El yuan chino seguía estable en las operaciones extraterritoriales en Hong Kong, tras alcanzar el miércoles su nivel más alto frente al dólar estadounidense en más de un año, y el billete verde a su nivel más bajo frente al renminbi desde octubre de 2024. Se mantenía estable en 7,056 yuanes.

El dólar australiano se apreció un 0,1% después de que los datos oficiales mostraron que el gasto de los hogares australianos, mientras que el superávit comercial de bienes del país se amplió más de lo esperado.

Los fabricantes japoneses de chips de la cadena de suministro de inteligencia artificial avanzaron después de que Reuters informara de que Trump se reunió el miércoles con Jensen Huang, consejero delegado del gigante de los chips Nvidia, para hablar sobre los controles a la exportación, basándose en una fuente familiarizada con el asunto. Tokyo Electron ganó un 0,7%.

Los metales preciosos siguieron avanzando en su reciente racha alcista. El oro subía un 0,2%, hasta los US$4.213,38 la onza, mientras que la plata avanzaba un 0,1%, hasta los US$58,5415 la onza, prolongando por noveno día consecutivo las ganancias que llevaron al metal a alcanzar el miércoles un máximo histórico de US$58,98.

(Información de Gregor Stuart Hunter; edición de Lincoln Feast; editado en español por Patrycja Dobrowolska)