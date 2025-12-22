MERCADOS GLOBALES. Las bolsas de Asia prolongan las ganancias mientras el yen sufre

Por Wayne Cole

SÍDNEY, 22 dic (Reuters) -

Las bolsas asiáticas subían extensamente el lunes, siguiendo los avances impulsados por el sector tecnológico en Wall Street, mientras que el yen se acercaba a mínimos históricos frente al euro y el franco suizo, presionado por la subida de los tipos de interés de la deuda pública japonesa. A pesar de ser una semana acortada por las vacaciones en gran parte del mundo, los fondos de tendencia seguían fluyendo hacia la renta variable, los metales preciosos y las materias primas antes de los datos retrasados que se prevé que muestren que la economía de Estados Unidos ha seguido creciendo con fuerza en el tercer trimestre.

La mediana de las previsiones apunta a un crecimiento anualizado del 3,2%, debido en parte a un fuerte retroceso de las importaciones tras un repunte a principios de año previo a la introducción de aranceles.

Sin embargo, los analistas de BofA se mostraban cautelosos y señalaron que su índice de confianza de los inversores se había situado en un nivel extremadamente alcista, de 8,5, lo que suele ser el preludio de un cambio de tendencia.

"Las lecturas por encima de 8,0 han precedido a menudo a retrocesos, con un descenso medio de la renta variable mundial del 2,7% en los dos meses siguientes, con una tasa de aciertos del 63%", escribieron en una nota.

"Los datos de la confianza refuerzan la señal de cautela: la Encuesta de Gestores de Fondos muestra la confianza más alcista en 3 años y medio, impulsada por las expectativas de recortes de tipos, aranceles e impuestos." De momento, el miedo a perder parece ser mayor y los futuros del S&P 500 sumaban otro 0,3%, mientras que los del Nasdaq subían un 0,5%. El Nikkei, japonés, subía un 1,9% ampliando el rebote del viernes, ya que una fuerte caída del yen prometió impulsar los ingresos de exportación de las empresas japonesas.

La caída del yen se produjo después de que el Banco de Japón subiera los tipos hasta el 0,75%, su nivel más alto en 30 años, y anunciara nuevas subidas, lo que afectó a la deuda pública. Los rendimientos de los bonos a 10 años

se revalorizaban otros 8 puntos básicos, hasta el 2,10%, niveles no vistos desde 1999.

El miércoles se publicarán las actas de la reunión del Banco de Japón, mientras que el día de Navidad el director del banco central hablará ante un grupo de presión empresarial japonés.

El yen tocaba un nuevo mínimo histórico frente al euro, a 184,90, y frente al franco suizo, a 198,08. El dólar se detenía en 157,29, mientras los inversores permanecían recelosos de poner a prueba el máximo de noviembre de 157,90 en caso de que eso desencadenara la intervención de Tokio.

Las autoridades japonesas mostraron su preocupación por los movimientos unidireccionales y advirtieron de que tomarían medidas contra una caída excesiva.

Una ruptura de 158,00 al alza tendría como objetivo el máximo de 2025 en 158,88, y luego el máximo de 2024 en 161,96. Por lo demás, el dólar se mantenía estable en una cesta de divisas a 98,725, tras haber ganado un 0,3% el viernes.

El índice MSCI más amplio de acciones de Asia-Pacífico, que no incluye Japón,

sumaba un 0,8%, mientras que Corea del Sur

subía un 1,7% gracias al optimismo sobre los beneficios relacionados con la inteligencia artificial.

El índice de valores líderes chinos

ganaba un 0,8%, mientras que el principal índice de Singapur,

, avanzaba un 1% hasta alcanzar un máximo histórico. La renta variable europea se mostró más tranquila: los futuros del EUROSTOXX 50 y del FTSE cedían un 0,1%, mientras que los futuros del DAX apenas variaban.

Los analistas de TD Securities señalaron que los mercados de renta variable registraron sus mayores entradas semanales de la historia, por 98.000 millones de dólares la semana pasada, liderados por fondos de renta variable estadounidenses. Los fondos de renta variable chinos registraron su tercer mayor flujo de entrada semanal de 2025, y los mercados emergentes atrajeron sus mayores entradas desde abril.

Los flujos de bonos, sin embargo, registraron su cuarta semana consecutiva de desaceleración. Los rendimientos de los bonos estadounidenses a 10 años subían el lunes 2 puntos básicos, hasta el 4,169%.

La plata volvió a ser la estrella de las materias primas, al alcanzar un nuevo récord de 69,44 dólares la onza y elevar las ganancias del año a casi el 140%. El oro ganaba un 1,3% en la jornada, hasta los 4.394 dólares la onza.

(Información de Wayne Cole; edición de Stephen Coates; edición en español de Jorge Ollero Castela)