Mercados globales-las bolsas de asia repuntan lideradas por corea y los bonos de eeuu caen

Por Rocky Swift

TOKIO, 5 mar (Reuters) -

Las bolsas asiáticas repuntaban el jueves y los bonos del Tesoro estadounidense bajaban, lo que apunta a una recuperación provisional del apetito por el riesgo, ‌que se ha visto afectado por la ‌escalada ⁠de la guerra en Oriente Medio.

El índice KOSPI de Corea del Sur recuperó las fuertes pérdidas de la sesión anterior tras el repunte de Wall Street. El dólar reanudaba su avance, mientras que el petróleo y ​el oro cotizaban al ⁠alza.

Las acciones ⁠chinas subían que las élites del partido en Pekín dieran a conocer sus amplios objetivos económicos y de desarrollo. El Senado de Estados ​Unidos respaldó la campaña militar del presidente Donald Trump contra Irán, lo que sugiere que no habrá una resolución rápida ‌a una guerra que ha agitado los mercados financieros, las redes de transporte ​y la producción de energía.

"El riesgo geopolítico puede recrudecerse muy ​rápidamente, por lo que las ganancias tempranas que vemos esta mañana en los mercados bursátiles de la región Asia-Pacífico pueden no durar", afirmó Paco Chow, director de operaciones de Moomoo Australia y Nueva Zelanda, en una nota. "Las perspectivas seguirán siendo cautelosas hasta que veamos que los flujos de petróleo vuelven a la normalidad".

El índice más amplio de MSCI de acciones de Asia-Pacífico —que no incluye Japón—

subía un 3,9%. El KOSPI de Corea del ​Sur

lideraba los índices de referencia regionales con un aumento del 11,2%, recuperándose de una caída histórica, mientras que el Nikkei de Japón

avanzaba un 2,5%. El rendimiento de los bonos estadounidenses a 10 ⁠años se revalorizaba 3,9 puntos básicos, hasta el 4,121%, mientras que el rendimiento a 30 años avanzaba 4,4 puntos básicos, hasta el 4,7607%. Los rendimientos se mueven de forma ‌inversa a los precios de los bonos.

Irán lanzó una oleada de misiles contra Israel en la madrugada del jueves, pocas horas después de que Washington se rechazara una moción para detener el ataque aéreo estadounidense. El secretario de Energía de EEUU, Chris Wright, dijo el miércoles a Fox News que el impacto del conflicto en los mercados energéticos sería un "bache en el camino" y un "pequeño precio" a pagar por los objetivos militares de EEUU. Sin embargo, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Gueorguieva, advirtió de que el mundo podría entrar en un largo periodo de inestabilidad, ‌en un momento en que las hostilidades ponen a prueba la resiliencia económica.

La preocupación por el suministro de energía siguió impulsando los precios ⁠del petróleo, que han subido un 16% desde el inicio de la guerra. El crudo estadounidense subía un 3,94%, a 77,60 ‌dólares el barril el jueves, y el Brent avanzaba a 84,25 dólares el barril, un 3,5% más.

El oro ⁠al contado subió un 0,78% hasta los 5.175,47 dólares la onza.

"El mercado sigue operando en ⁠función de los titulares y es probable que veamos una mayor volatilidad en el futuro", dijo en un pódcast Henry Russell, economista de ANZ con sede en Londres. "Estamos viendo que el suministro de energía todavía enfrenta limitaciones con las instalaciones de producción desconectándose y es más probable que sigan si este conflicto persiste por más tiempo."

China fijó su objetivo de crecimiento económico para 2026 en el 4,5%-5%, una ‌ligera rebaja respecto al ritmo del 5% alcanzado el año pasado, ​dejando margen para los esfuerzos por frenar el exceso de capacidad industrial y reequilibrar la economía. Pekín también publicó su 15º plan quinquenal, prometiendo inversiones en innovación, industrias de alta tecnología y un aumento "notable" del consumo de los hogares.

El índice CSI300 de valores de primera clase de China ganó un 1,4%, mientras que el índice compuesto ‌de Shanghái sumó un 1%.

(Información de Rocky Swift; edición de Sonali Paul y Edwina Gibbs; editado en español por Patrycja Dobrowolska)