MERCADOS GLOBALES: Las bolsas de Asia tocan récord ante expectativas sobre resultados corporativos

Por Stella Qiu

SÍDNEY, 27 ene (Reuters) - Las acciones asiáticas alcanzaron un nuevo récord el martes, ante las expectativas positivas de los inversores sobre los resultados de las grandes empresas estadounidenses, aunque la incertidumbre provocada por las últimas medidas arancelarias del presidente Donald Trump sobre Corea del Sur impulsó el precio del oro y la plata

Acusando a la legislatura de Corea del Sur de "no estar a la altura" de su acuerdo comercial con Washington, Trump dijo a última hora del lunes que aumentaría los aranceles sobre las importaciones de la cuarta economía más grande de Asia en los Estados Unidos hasta el 25%. Las bolsas parecieron tomarse la noticia con calma, con los futuros del Nasdaq subiendo un 0,5%, mientras los inversores se preparaban para una serie de resultados de empresas como Microsoft, Apple y Tesla a partir del miércoles. Incluso el KOSPI de Corea del Sur invirtió rápidamente las pérdidas anteriores y avanzaba más de un 2%, alcanzando un nuevo máximo. Las bolsas europeas se preparan para una apertura al alza, y los futuros del EURO STOXX 50 subían un 0,3%

"El entusiasmo por la semana de resultados más agitada de la temporada tiene a los inversores aumentando la exposición a las acciones tecnológicas antes de que cuatro de los Siete Magníficos presenten resultados", dijo José Torres, economista de Interactive Brokers

En cuanto a los mayores aranceles de Trump a Corea del Sur, Torres cree que una visita del ministro de Industria surcoreano, Kim Jung-kwan, a Washington tan pronto como este viernes podría "aliviar la tensión y comprar a su Gobierno algo de tiempo adicional para mejorar las relaciones"

Aun así, la incertidumbre hizo subir al oro, refugio seguro, un 1%, hasta los 5.065 dólares la onza, justo por debajo del máximo histórico de 5.110 dólares, mientras que la plata ganaba un 4%, hasta los 108 dólares la onza, no muy lejos del récord de 117,70 dólares que marcó el lunes

"La naturaleza frenética de la incertidumbre, unida a la debilidad del dólar, han sido los principales factores que han contribuido a esta última subida del oro", dijo Christopher Louney, estratega de materias primas de RBC Capital Markets

Louney dijo que la historia sugiere que el actual repunte del oro podría prolongarse hasta principios de septiembre o mediados de diciembre de este año, y añadió que los precios podrían llegar hasta los 7.100 dólares por onza a finales de año en función de su evolución en 2025

En Asia, el índice MSCI más amplio de acciones de Asia-Pacífico, que no incluye Japón, subía un 0,9%, hasta alcanzar un nuevo máximo histórico. El Nikkei ganaba un 0,7%, a pesar de que el fuerte repunte del yen empañó las perspectivas del vasto sector exportador japonés

subían un 0,2%, mientras que el índice Hang Seng de Hong Kong ganaba un 1%

MALESTAR DEL DÓLAR ESTADOUNIDENSE

El dólar estadounidense está siendo atacado de nuevo en las primeras semanas de 2026, ya que una creciente gama de factores —incluyendo el deseo de Washington de una moneda más débil y la errática formulación de políticas de Trump— hace que se replanteen las optimistas suposiciones de los inversores sobre un período de estabilidad del billete verde

Su última caída a mínimos de más de cuatro meses se vio impulsada por las fuertes ganancias del yen japonés a partir del viernes, cuando los rumores sobre la revisión de tipos por parte de la Fed de Nueva York alimentaron el riesgo de una intervención conjunta de Estados Unidos y Japón para frenar la depreciación del yen

El martes, el dólar se revalorizaba un 0,2%, a 154,55 yenes, tras haber perdido un asombroso 2,6% en las dos últimas sesiones, muy por debajo del nivel de 160 yenes que se considera una línea roja para las autoridades japonesas. Frente a las seis divisas principales, el billete verde se mantenía estable en 97,12, cerca de un mínimo de 4 meses y medio de 96,8

En el mercado de bonos del Tesoro, el rendimiento de referencia a 10 años subía 2 puntos básicos, hasta el 4,2292%, tras caer durante cuatro sesiones consecutivas desde su reciente máximo del 4,313%

La preocupación sobre otro cierre de la Administración de Estados Unidos también se está gestando en el fondo, mientras republicanos y demócratas se encuentran en desacuerdo sobre la financiación del Departamento de Seguridad Nacional de Trump después del tiroteo mortal de un segundo ciudadano estadounidense por agentes federales de inmigración en Minnesota

Los precios del petróleo caían el martes, mientras los inversores se mantenían atentos a la reanudación del suministro desde Kazajistán. Los futuros del crudo Brent descendían un 0,7%, a 65,13 dólares el barril, mientras que el crudo estadounidense West Texas Intermediate bajaba un 0,6%, a 60,25 dólares

(Información de Stella Qiu; edición de Shri Navaratnam y Thomas Derpinghaus; edición en español de Paula Villalba)