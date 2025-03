Mercados globales-las bolsas de hong kong anotan máximos de tres años ante las perspectivas de china

Por Tom Westbrook

SINGAPUR, 18 mar (Reuters) - Las acciones de Hong Kong alcanzaban un máximo de tres años y lideraban las subidas de los mercados asiáticos el martes, en un momento en que los inversores valoran positivamente las perspectivas de China aplaudiendo los datos recientes y las promesas de seguir apoyando el consumo en la segunda mayor economía del mundo. El Hang Seng subía un 2% y su ganancia del 23% en lo que va de año es fácilmente la mayor de todos los grandes mercados. Es probable que el optimismo continúe en Europa, donde los futuros apuntan a un buen comienzo. Los del EUROSTOXX 50 ganaban un 0,35%, mientras que los del DAX avanzaban un 0,43%. Todas las miradas durante la jornada europea estarán puestas en Alemania, cuya Cámara Baja se prepara para votar sobre un aumento masivo del endeudamiento que podría impulsar a la mayor economía europea y estimular el crecimiento en toda la región. El lunes, la OCDE pronosticó que los altos aranceles del presidente estadounidense, Donald Trump, arrastrarán el crecimiento en Canadá, México y Estados Unidos, al tiempo que impulsarán la inflación. Sin embargo, China ha sido un improbable ganador de la explosión de aranceles y recortes del gasto público de Trump en sus dos primeros meses en el cargo, en un momento en que los temores a una desaceleración de Estados Unidos hacen que los inversores se vuelvan al extranjero. "El impulso y la confianza están cambiando ahora también de manera positiva", dijo Nick Ferres, director de inversiones de Vantage Point Asset Management, en Singapur. Los vendedores en corto se apresuraban a cubrir las apuestas frente el dólar neozelandés, que es sensible a los consumidores chinos a través de las exportaciones de alimentos, y lo enviaban a un máximo de tres meses de 0,58295 dólares. El "kiwi" descendía un 0,13%, hasta los 0,58145 dólares estadounidenses. El dólar australiano, sensible a China, alcanzó un máximo de un mes por debajo de los 0,64 dólares en las primeras operaciones, antes de ceder un 0,27%, a 0,6368 dólares estadounidenses. El yuan chino se mantenía cerca de sus niveles más altos del año hasta la fecha. China anunció el domingo subsidios para el cuidado de los niños y un "plan de acción especial" para impulsar el consumo interno, y el lunes, los datos mostraron que el crecimiento de las ventas minoristas se aceleró en enero y febrero. Trump dijo que el presidente chino, Xi Jinping, podría visitar Estados Unidos en un futuro no muy lejano, lo que aumenta aún más las expectativas de que algún tipo de acuerdo de ruptura podría reducir los aranceles. El dólar de Hong Kong está estacionado en la mitad fuerte de su banda de fluctuación frente al dólar y los tipos interbancarios de Hong Kong han estado cayendo últimamente, lo que apunta al peso del dinero que fluye al centro financiero. Las acciones de China continental registraban ganancias más modestas, mientras que el índice MSCI más amplio de valores de Asia-Pacífico avanzaba un 1%, en el que los mercados de Seúl , Sídney y Taipéi también estaban al alza. El Nikkei japonés repuntaba un 1,5% y se encaminaba a su mayor subida en tres semanas. El valor atípico de la región fue Indonesia, donde las bolsas de Yakarta se desplomaban cerca de un 7%, hasta su nivel más bajo en 3 años y medio, ante la preocupación por los aranceles, los planes fiscales y las perspectivas de crecimiento del país Las acciones se estabilizaron el lunes en Wall Street, pero el ambiente sigue siendo frágil de cara a abril, cuando los aranceles recíprocos amenazados por Trump entrarán en vigor. Las cifras de ventas minoristas y de actividad fabril, más suaves de lo esperado, mantenían la presión a la baja sobre el dólar estadounidense y sobre los rendimientos en EEUU, abriendo nuevas ganancias para el oro. Durante el día se publicará un informe económico alemán, aunque la atención de los mercados se centrará en la Reserva Federal de Estados Unidos, que concluye una reunión de dos días el miércoles, y en el resultado de una llamada telefónica entre Trump y el presidente ruso, Vladimir Putin. Trump dijo que hablaría con Putin sobre el fin de la guerra de Ucrania, una perspectiva que ha presionado a la baja los precios europeos del gas y ha hecho subir al euro en las últimas semanas. (Información de Tom Westbrook; edición de Shri Navaratnam y Lincoln Feast; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)