MERCADOS GLOBALES: Las bolsas europeas caen, el yen es impulsado por apuestas a subida de tasas en Japón

PARÍS, 1 dic (Reuters) - Las bolsas europeas caían el lunes, mientras que el yen y los rendimientos de la deuda pública japonesa recibían un impulso de los comentarios que sugieren que el banco central podría subir las tasas de interés.

* La renta variable se mostró volátil en noviembre, pero se fortaleció la semana pasada, ayudada por los operadores que apuestan cada vez más a que la Reserva Federal estadounidense recortará las tasas en su reunión de diciembre.

* A las 10:23 GMT, el índice europeo STOXX 600 perdía un 0,3%, mientras una nueva oleada de aversión al riesgo se apoderaba de los mercados. El FTSE 100 londinense cotizaba plano y el DAX alemán perdía un 0,9%. El índice de acciones mundiales de MSCI bajaba un 0,1%.

* La caída de los valores de defensa contribuía a la debilidad de los índices europeos, después de que funcionarios estadounidenses y ucranianos mantuvieron el domingo lo que ambas partes calificaron de conversaciones productivas sobre un posible acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania.

* En una señal más de la aversión al riesgo, el bitcóin bajaba alrededor de un 4,9%, a US$86.675,96, ampliando las pérdidas y poniendo bajo presión a las empresas compradoras de bitcoines. El oro alcanzó su nivel más alto en seis semanas, impulsado por las expectativas de recortes de tasas en Estados Unidos, y subía un 0,6% a US$4.254,97.

* El gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, dijo que el banco central considerará los "pros y los contras" de subir las tasas en su próxima reunión de política monetaria, lo que provocó que los operadores aumentaran drásticamente sus apuestas de subida de tipos.

* El yen alcanzó un máximo de sesión de 155,49 unidades por dólar tras las declaraciones, y el rendimiento de la deuda pública japonesa a dos años subía 2 puntos básicos hasta alcanzar su nivel más alto desde junio de 2008. El par dólar-yen cotizaba a 155,16.

* El índice dólar bajaba un 0,2%, a 99,258, mientras que el euro subía un 0,3%, a US$1,1626.

* Los rendimientos de la deuda pública de la zona euro subían mientras los inversores esperaban los datos de inflación de la zona euro previstos para el martes. El rendimiento de la deuda pública alemana a 2 años, sensible a las expectativas sobre la política del Banco Central Europeo, alcanzó su nivel más alto desde el 28 de marzo.

* Los operadores esperaban que los datos económicos sobre la industria, los servicios y la confianza de los consumidores marcaran esta semana la pauta de cara a la reunión de la Reserva Federal de los días 9 y 10 de diciembre, en la que los mercados prevén una probabilidad del 92,4% de un recorte de tasas de 25 puntos básicos, según datos de LSEG.

* Los precios del petróleo subían, con los futuros del crudo Brent subiendo un 1,7% a US$63,46, ya que el Consorcio del Oleoducto del Caspio detuvo las exportaciones tras un importante ataque con drones y las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela aumentaron la preocupación por el suministro, mientras que la OPEP+ acordó dejar sin cambios los niveles de producción de petróleo para el primer trimestre de 2026. (Reporte de Elizabeth Howcroft en París, reporte adicional de Ankur Banerjee en Singapur; Editado en Español por Ricardo Figueroa)