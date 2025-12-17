MERCADOS GLOBALES-Las bolsas oscilan mientras el petróleo sube tras el bloqueo a Venezuela

Por Rae Wee

SINGAPUR, 17 dic (Reuters) - Los mercados bursátiles mundiales se movían sin una dirección clara el miércoles, después de que una lectura mixta del empleo en Estados Unidos no lograra mover la aguja sobre las perspectivas de los tipos de interés en ese país, dejando a los inversores a la espera de nuevas señales para sus próximos movimientos.

Los precios del petróleo subían, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, "total y completo" de todos los petroleros sancionados que entran y salen de Venezuela, lo que generó nuevas tensiones geopolíticas en un momento de preocupación por la demanda. Los futuros del crudo estadounidense avanzaban un 1,6%, hasta US$56,16 por barril, mientras que los futuros del crudo Brent subían un 1,54%, hasta US$59,84 por barril, recortando las fuertes pérdidas del martes, lo que aumentó las expectativas de una posible relajación de las sanciones.

En el mercado general, los valores cotizaban dispares, en un momento en que los inversores pasaron por alto el esperado dato de nóminas no agrícolas de EEUU del martes.

Aunque el crecimiento del empleo repuntó más de lo esperado en noviembre tras su mayor caída en casi cinco años en octubre, la tasa de desempleo subió al 4,6%, la más alta en más de cuatro años. Pero los analistas dijeron que había mucho ruido en los datos, que se vieron afectados por el cierre récord de la Administración de 43 días.

"Los problemas asociados a la recopilación de datos harán que muchos se muestren escépticos a la hora de hacer una lectura demasiado profunda de estas últimas cifras de empleo", dijo Nick Rees, jefe de análisis macroeconómico de Monex Europe.

"Sin embargo, seguimos pensando que la conclusión general sigue siendo que el mercado laboral estadounidense se está debilitando a un ritmo más rápido de lo que habían previsto los dirigentes monetarios, incluso si hay margen para cuestionar hasta qué punto esta debilidad es realmente preocupante".

El índice MSCI más amplio de acciones de Asia-Pacífico, que no incluye Japón,

ganaba un 0,35%, mientras que el Nikkei japonés

subía un 0,28%. Los futuros del Nasdaq y del S&P 500 cedían ligeramente, mientras que los futuros del EUROSTOXX 50 bajaban un 0,05%. Los futuros del FTSE avanzaban un 0,1%.

Los futuros de los fondos de la Reserva Federal sugieren que los mercados siguen valorando en torno a dos recortes de los tipos estadounidenses el año que viene y los últimos datos del mercado laboral no han cambiado mucho las expectativas.

La próxima información clave para los inversores será la publicación el jueves del dato de inflación de noviembre en Estados Unidos.

"Por ahora, nuestra hipótesis de base sigue siendo dos recortes de tipos de 25 puntos básicos en el primer semestre del próximo año en las reuniones de marzo y junio del FOMC, con los riesgos sesgados hacia más recortes en lugar de menos en 2026", dijeron los economistas de Wells Fargo en una nota,

En China, las acciones del fabricante de chips de inteligencia artificial MetaX Integrated Circuits

se dispararon un 700% en su debut bursátil en Shanghái, en un momento en que los inversores trataron de beneficiarse del impulso gubernamental para reducir la dependencia de los chips de inteligencia artificial de las grandes empresas estadounidenses. El índice CSI300 ganaba un 1,6%, mientras que el Shanghai Composite Index se revalorizaba un 1%. El índice Hang Seng de Hong Kong subía un 0,6%.

DECISIONES DE LOS BANCOS CENTRALES

Fuera de Estados Unidos, los inversores están pendientes esta semana de las decisiones del Banco de Inglaterra (BoE), el Banco Central Europeo (BCE) y el Banco de Japón (BoJ).

Se espera que el Banco de Inglaterra recorte los tipos, mientras que los inversores apuestan por que el BCE se mantendrá al margen y el Banco de Japón los subirá.

En consecuencia, los movimientos de las divisas se mantenían moderados, aunque el dólar

registraba ligeros avances, con el euro

perdiendo un 0,16%, a US$1,1727, y la libra

bajando un 0,3%, a US$1,3383, a la espera de los datos de inflación británicos que se publicarán más tarde en el día.

"Las expectativas apuntan a la misma combinación estanflacionaria que está dificultando inusitadamente la política monetaria, es decir, un mercado laboral que sigue perdiendo puestos de trabajo y una inflación obstinadamente alta, muy por encima del objetivo del banco central", dijo Enrique Díaz-Álvarez, economista jefe de Ebury. El yen descendía un 0,25%, hasta 155,10 por dólar, lastrado por la preocupación fiscal en Japón.

El gasto total en el proyecto de presupuesto de Japón para el año fiscal 2026 probablemente superará los 120 billones de yenes (US$773.740 millones), alcanzando un nuevo récord que superaría el presupuesto anual de 115 billones de yenes para el año fiscal en curso, informó Reuters el martes. La deuda pública japonesa también se vio sometida a la presión de las ventas y el rendimiento a 10 años alcanzaba el miércoles su nivel más alto en 18 años, el 1,98%. El rendimiento de los bonos se mueve de forma inversa a los precios. Por otra parte, la plata superaba por primera vez la barrera de los US$65 la onza, mientras que el oro al contado subía un 0,7%, hasta los US$4.334,32 la onza.

(1 dólar = 155,0900 yenes)

