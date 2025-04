Mercados globales-las bolsas patinan en asia mientras nvidia calma las preocupaciones de los fans

Por Stella Qiu

SÍDNEY, 16 abr (Reuters) - Las bolsas caían en Asia el miércoles mientras Nvidia se veía afectada por las restricciones de EEUU a las ventas de chips a China, lo que pone de manifiesto el daño que puede causar la guerra comercial global, mientras que el oro alcanzaba un récord y las divisas refugio subían. Los rendimientos del Tesoro se mantenían estables antes de un discurso clave del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, que tendrá lugar el miércoles. Los operadores se preguntan si se hará eco del tono sorprendentemente pesimista de su colega, el gobernador de la Fed Christopher Waller, o si se mantendrá más equilibrado. Durante la noche, Washington emitió nuevos requisitos para la concesión de licencias de exportación a China de los chips de inteligencia artificial H20, de Nvidia, y MI308, de AMD. Las acciones de Nvidia se desplomaban un 6% en las operaciones posteriores al cierre, después de que se dijera que la medida costaría 5.500 millones de dólares. "Esta revelación es una clara señal de que Nvidia tiene ahora enormes restricciones y obstáculos para vender a China", dijo Daniel Ives, analista de Wedbush Securities.

"El mercado financiero tomará esta noticia con claro nerviosismo preocupado de que estos sean los primeros disparos en la batalla tecnológica entre Estados Unidos y China, y Pekín/Xi no van a quedarse de brazos cruzados ante esta noticia." Por separado, el presidente Donald Trump ordenó una investigación sobre posibles nuevos aranceles a todas las importaciones estadounidenses de minerales críticos, además de las revisiones a las importaciones farmacéuticas y de chips. Pekín sigue mostrándose implacable y, según las informaciones, ha ordenado a las aerolíneas que suspendan las entregas de aviones Boeing. Las ventas en las bolsas asiáticas se intensificaban por la tarde. Los futuros del S&P 500 caían un 1,5%, mientras que los del Nasdaq se desplomaban un 2,3%. El pesimismo se dispone a extenderse a Europa: los futuros del EURO STOXX 50 apuntaban a una caída del 1,5% en la apertura. El miércoles, el índice MSCI más amplio de acciones de Asia-Pacífico, que no incluye Japón, caía un 1,4% rompiendo una racha de cuatro días de ganancias. El Nikkei japonés caía un 1,6%. Las bolsas chinas descendían un 0,7% mientras los inversores no encontraban consuelo en los sólidos datos del PIB anteriores a la subida de aranceles de abril. El Hang Seng de Hong Kong se desplomaba un 2,7%.

"Ambos países parecen creer que tienen la sartén por el mango, lo que podría prolongar el actual punto muerto durante meses", señalaron los analistas de PGIM Fixed Income en una nota a clientes.

"China parece no tener intención de bajarse de su posición actual sobre los aranceles y, en cambio, ve la dinámica comercial actual como una oportunidad para hacer incursiones con los países que exportan a Estados Unidos". La Casa Blanca dijo que Trump está dispuesto a llegar a un acuerdo comercial con China, pero que Pekín debe dar el primer paso.

(Información de Stella Qiu; edición de Saad Sayeed; edición en español de María Bayarri Cárdenas)