MERCADOS GLOBALES: Las bolsas rondan máximos históricos y el oro y la plata alcanzan nuevos récords

Por Stella Qiu

LONDRES, 24 dic (Reuters) - Las bolsas mundiales cotizaban el miércoles cerca de máximos históricos, cerrando un año de fuertes ganancias impulsadas por la inteligencia artificial, mientras que las materias primas, como el oro y la plata, prolongaban su racha alcista hasta nuevos máximos históricos a medida que 2025 se acerca a su fin.

En la jornada anterior en Wall Street, el S&P 500 marcó un récord al cierre, al tiempo que el esquivo repunte de Papá Noel se imponía por fin. Los datos de Estados Unidos, según los cuales la economía creció mucho más rápido de lo previsto en el tercer trimestre, impulsaron el apetito por el riesgo, pero lastraron la renta fija. El índice europeo STOXX 600 no registraba cambios en las primeras operaciones, mientras que el índice británico FTSE 100 perdía un 0,2%. Las bolsas de Ámsterdam, Bruselas y París tendrán sesiones de media jornada, mientras que las de Alemania y Milán permanecerán cerradas. Los futuros del Nasdaq y del S&P 500 también registraban pocos cambios en un escenario de escasa liquidez.

El oro y la plata han sido algunos de los metales que más se han movido esta semana, en un momento en que muchos mercados se preparan para un día de negociación más corto antes de las vacaciones navideñas.

Los precios del oro al contado

se mantenían sin cambios en US$4.489,91, tras haber alcanzado un nuevo récord de US$4.525,86, lo que supone una subida del 72% en lo que va de año. La plata

avanzaba un 1,2%, hasta un récord de US$72,27, y se encaminaba a una subida anual de casi el 150%, el mejor año de su historia. Según Chris Zaccarelli, director de inversiones de Northlight Asset Management, los datos del martes, según los cuales la economía estadounidense creció en el tercer trimestre a su ritmo más rápido en dos años, fueron "excepcionales".

"Si la economía sigue produciendo a este nivel, no habrá tanta necesidad de preocuparse por la ralentización de la economía y las preocupaciones podrían volver a centrarse en la restricción de la estabilidad de precios", escribió en una nota.

En Goldman Sachs, los economistas prevén un crecimiento del PIB mundial para todo el año del 2,8% en 2026, ligeramente por encima del consenso del 2,5%, y del 2,6% en Estados Unidos, frente al 2% esperado.

"Nuestra perspectiva económica global para 2026 aboga por un crecimiento por encima del consenso y una inflación a la baja el próximo año", dijo el economista jefe para Estados Unidos del banco de Wall Street, David Mericle, en una nota.

Las previsiones de Goldman reflejan un menor lastre derivado de los aranceles, así como más recortes fiscales, condiciones financieras más favorables y un impulso derivado del fin del cierre de la Administración estadounidense.

LAS BOLSAS ASIÁTICAS SUBEN, LOS OPERADORES MIRAN AL YEN

Las bolsas asiáticas también subieron antes, contagiándose del repunte de Wall Street, y el índice más amplio de acciones de Asia-Pacífico que no incluye Japón

subió un 0,4%. El índice ha subido un 26% en el año, su mejor rendimiento desde 2017.

"A medida que los mercados de renta variable entran en el cuarto año de un mercado alcista, nuestra perspectiva del mercado subyacente sigue siendo constructiva", dijo Scott Chronert, estratega de renta variable estadounidense de Citi, quien está anticipando otro año de alzas para la renta variable gracias al crecimiento de los beneficios y las altas valoraciones.

"Aun así, se espera una gran dispersión de resultados dentro de las temáticas, los sectores y la capitalización de mercado".

En el mercado de divisas, el yen avanzaba por tercera sesión consecutiva ante el riesgo de intervención de las autoridades japonesas. El dólar

perdía un 0,3%, a 155,83 yenes, retrocediendo desde la zona de 158 niveles que atrajo intervenciones en el pasado. El euro cotizaba prácticamente estable en 1,18 dólares, tras haber subido un 14% este año. Frente a otras divisas importantes, el dólar ha perdido un 10% este año.

Los bonos del Tesoro han subido este año tras la reanudación de los recortes de tipos de la Reserva Federal. El rendimiento de los bonos del Tesoro a dos años

se mantenía estable en el 3,532%, con una caída de 72 puntos básicos este año, mientras que el rendimiento a 10 años

cotizaba al 4,1589%, con una caída de 42 puntos básicos en el año.

Los precios del petróleo se mantenían estables en las primeras operaciones, pero se encaminaban a un tercer año consecutivo de descensos. Los futuros del crudo Brent subían un 0,1%, a US$62,45 por barril, pero en lo que va de año han bajado un 16%. (Edición de Shri Navaratnam y Tomasz Janowski; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)