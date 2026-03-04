MERCADOS GLOBALES: las bolsas se desploman ante el temor por una crisis energética

Por Tom Westbrook y Rae Wee

SINGAPUR, 4 mar (Reuters) - Las bolsas asiáticas se desplomaban el miércoles, con una caída récord del mercado en Seúl, en un momento en que los inversores se deshicieron de sus apuestas masivas por los fabricantes de chips ante la preocupación de que la ampliación de la guerra en Oriente Medio provoque una crisis petrolera que aumente la inflación y retrase los recortes de las tasas de interés.

Asia depende en gran medida de las importaciones de energía que se transportan a través del estrecho de Ormuz, que está prácticamente cerrado, y en ningún lugar fue más evidente la tensión que en Seúl, donde la sesión terminó con una caída del mercado del 12%, la mayor caída registrada hasta la fecha.

En dos días, el índice de referencia ha perdido más del 18% de su valor, mientras que la moneda ha caído a su nivel más bajo en 17 años.

El Nikkei de Japón caía un 3,9% y las bolsas de Taiwán bajaban un 4,3%, ya que los inversores se apresuraron a abandonar lo que ha sido una de las apuestas más populares de los últimos meses en los fabricantes de semiconductores, probablemente para cubrir pérdidas en otros ámbitos y reducir riesgos.

"La venta masiva en Asia se está volviendo desordenada porque los mercados ya no lo tratan como una 'sorpresa de una semana'", dijo Charu Chanana, estratega jefe de inversiones de Saxo en Singapur.

"Se está extendiendo la fase de 'vender todo lo que se pueda'", añadió.

Los futuros del S&P 500 bajaban un 0,6% y los futuros europeos perdían el repunte inicial y cotizaban sin cambios.

El director ejecutivo de Goldman Sachs, David Solomon, dijo que le había sorprendido la reacción "benigna" de los mercados hasta ahora ante los riesgos crecientes.

"Hay un efecto acumulativo de todo lo que está sucediendo y una reacción mucho más dura. Hasta ahora, no hemos visto ese efecto acumulativo", dijo en un discurso pronunciado en Sídney.

"Creo que los mercados tardarán un par de semanas en asimilar realmente las implicaciones de lo que ha sucedido tanto a corto como a medio plazo, y no puedo especular sobre cómo se desarrollará la situación", añadió.

DUDAS SOBRE LOS RECORTES DE TASAS

Los futuros del crudo Brent de referencia subieron más de un 13% durante la semana, hasta alcanzar los US$82,08 por barril, aunque los precios han bajado desde que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó una garantía de seguro para el transporte marítimo en el golfo Pérsico y dijo que la Marina podría escoltar a los petroleros a través del estrecho de Ormuz.

Las fuerzas estadounidenses e israelíes han bombardeado Irán desde el sábado y los drones y misiles iraníes han atacado refinerías de petróleo del golfo Pérsico y también embajadas estadounidenses en Arabia Saudí y Kuwait.

"Las infraestructuras petroleras parecen estar siendo atacadas, (...) por lo que la gente tiene que pensar en cuánto tiempo durará todo esto", dijo Damien Boey, estratega de cartera de Wilson Asset Management en Sídney.

Los mercados de bonos, tras un repunte inicial, se encuentran ahora bajo presión, ya que los inversores apuestan por que el aumento de los precios del petróleo avivará la inflación y retrasará los recortes de tasas. Los operadores consideran ahora más probable que la Reserva Federal mantenga las tasas de interés en junio.

"Para Estados Unidos, esto es claramente inflacionista, (...) por lo que el mercado está reevaluando si la Fed podrá realmente aplicar recortes de tasas este año", dijo Andrew Lilley, estratega jefe de tasas del banco de inversión australiano Barrenjoey.

LA CARRERA POR EL EFECTIVO

Esto ha beneficiado al efectivo, con un flujo que se precipita hacia los fondos del mercado monetario desde apuestas más arriesgadas. Incluso el oro se vio afectado durante la noche, junto con el dólar australiano, que seguía bajo presión a medida que los inversores cerraban operaciones ganadoras.

El oro se estabilizaba en US$5.163 la onza en Asia, mientras que el dólar australiano caía justo por debajo de los 70 centavos. En la víspera en Wall Street, los índices recortaron pérdidas más importantes y el S&P 500 cerró con una caída del 0,8%.

El euro se mantenía en US$1,16, ante el aumento de los costes energéticos. Los precios de referencia del gas en Europa han subido alrededor de un 66% en dos días.

Los precios del carbón también están empezando a moverse en respuesta a la crisis energética, con el precio de referencia de Newcastle en Australia subiendo casi un 17% esta semana.

"Para que los mercados encuentren un suelo, necesitamos señales de distensión en el frente bélico o de mantenimiento del statu quo, lo que permitiría volver a centrar la atención en los fundamentos", dijo Rupal Agarwal, estratega cuantitativo para Asia de Bernstein en Singapur.

(Información de Tom Westbrook; edición de Jacqueline Wong; edición en español de Paula Villalba)