MERCADOS GLOBALES: Las bolsas se disparan tras los resultados de Nvidia

Por Gregor Stuart Hunter

SINGAPUR, 20 nov (Reuters) -

Un repunte de alivio se extendía en los mercados asiáticos y animaba a las bolsas el jueves, después de que los inversores aplaudieran los alentadores resultados de Nvidia, mientras el dólar subía al tiempo que los operadores se preparaban para la publicación de datos retrasados sobre el empleo en Estados Unidos.

Japón, Corea del Sur y Taiwán, mercados de gran peso tecnológico, lideraban las subidas después de que el máximo ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, elogiara la demanda de sus chips de inteligencia artificial por parte de los grandes proveedores de servicios en la nube y calmara las preocupaciones sobre una burbuja en la inteligencia artificial (IA).

Estas declaraciones se vieron respaldadas por la previsión de ingresos trimestrales de la empresa con la mayor capitalización bursátil del mundo, muy por encima de las estimaciones de Wall Street, lo que disipó algunos de los temores sobre la valoración de la IA que habían provocado una caída de los mercados en las últimas sesiones.

Nvidia "ofreció otra clase magistral sobre el dominio de la IA", dijo Tony Sycamore, analista de mercado de IG en Sídney.

Esta confianza repercutió en los principales mercados regionales. Aunque las ganancias se enfriaban ligeramente a medida que avanzaba la sesión, el Nikkei 225 de Tokio seguía subiendo un considerable 2,6%, los valores coreanos se disparaban un 2,3% y el mercado taiwanés se revalorizaba un 3,2% gracias a los grandes avances de los fabricantes tecnológicos de la cadena de suministro de IA. TSMC subía un 4,3%, Samsung Electronics avanzaba un 5,3%, SK Hynix ganaba un 2,2% y Tokyo Electron repuntaba un 5,4%.

El índice MSCI más amplio de acciones de Asia-Pacífico, que no incluye Japón, subía un 1,1%, recuperándose de un mínimo de un mes, mientras que los futuros e-mini del S&P 500 se revalorizaban un 1,3%. El repunte se veía impulsado por una información de Reuters según la cual Estados Unidos los aranceles sobre los semiconductores prometidos hace tiempo para aliviar las tensiones con China. En las primeras operaciones europeas, los futuros panregionales avanzaban un 0,8%, los del DAX alemán subían un 0,7% y los del FTSE se revalorizaban un 0,6%.

Las acciones de Wall Street habían roto una racha de cuatro días de pérdidas el miércoles antes de la publicación de los resultados de Nvidia, mientras los inversores se preguntaban si los temores sobre la valoración de la IA eran exagerados.

En Asia, el mercado chino se desmarcaba de la tendencia tras un repunte anterior: el índice Hang Seng de Hong Kong perdía un 0,3% y un indicador de las acciones de China continental revertía la ganancia anterior para caer un 0,5%. Los mercados japoneses también evaluaban las noticias de que el Gobierno de la primera ministra, Sanae Takaichi, se prepara para aprobar que sería el mayor del país desde la pandemia del COVID-19. El mercado de deuda pública japonesa se desplomaba bruscamente y los rendimientos alcanzaban máximos históricos. (Información de Gregor Stuart Hunter; edición de Shri Navaratnam; edición en español de Jorge Ollero Castela)