MERCADOS GLOBALES. Las bolsas se encaminan hacia un final de año fuerte

Por Stella Qiu

SÍDNEY, 30 dic (Reuters) -

Las bolsas asiáticas se estabilizaban el martes mientras los inversores contaban con cuantiosas ganancias de cara a las operaciones de fin de año, mientras que la plata y el oro se estabilizaban después de que una fuerte caída desde máximos históricos enfriara el vertiginoso repunte de los metales preciosos.

Los precios del petróleo mantenían sus ganancias de la noche a la mañana, mientras atacaban la residencia del presidente Vladimir Putin. Aunque Moscú no aportó pruebas de sus afirmaciones, representa un revés para los esfuerzos de Estados Unidos por negociar un acuerdo de paz.

El presidente Donald Trump también sumó a las tensiones geopolíticas mundiales al afirmar que podría apoyar otro ataque de gran envergadura. El martes, 10 horas de ejercicios con fuego real alrededor de Taiwán. La liquidez en la mayoría de los mercados siguió siendo escasa en una semana reducida por los días festivos, lo que exacerbó las oscilaciones de precios volátiles en la plata y otros metales preciosos el día anterior. Tras alcanzar un nuevo récord de unos US$84 la onza, la plata se desplomó un 8,7% en la mayor caída en un día desde agosto de 2020, arrastrando consigo al oro y al cobre.

El metal blanco rebotaba un 2,5% el martes hasta US$74,1 por onza y seguía en camino de una asombrosa ganancia anual del 156%. El oro también ganaba un 0,7%, hasta US$4.361 por onza, tras caer un 4,4% durante la noche.

Tony Sycamore, analista de IG en Sídney, dijo que la subida inicial de la plata se debió probablemente a las órdenes de límites de venta, a la acción de los precios y a las compras de pánico, así como al aumento de los requisitos de margen por parte de la Bolsa Mercantil de Chicago. Sin embargo, el movimiento no tardó en agotarse, ya que no aparecieron compradores reales a esos niveles tan elevados.

(Información de Stella Qiu; edición de Sam Holmes y Shri Navaratnam; edición en español de María Bayarri Cárdenas)