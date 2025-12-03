MERCADOS GLOBALES: Las bolsas se estabilizan mientras amaina la caída del bitcóin y los bonos

Por Rae Wee

SINGAPUR, 3 dic (Reuters) -

Las bolsas mundiales recuperaban cierta estabilidad el miércoles, ayudadas por el repunte nocturno de Wall Street, mientras amainaba una breve liquidación en los mercados de renta fija y las criptodivisas.

El bitcóin recuperaba la cota de los 90.000 dólares y marcó un máximo de dos semanas, mientras que los futuros del Nasdaq y del S&P 500 subían un 0,2% cada uno. Los futuros del EUROSTOXX 50 avanzaban un 0,3% y los del FTSE un 0,1%.

Los mercados recuperaron la calma el miércoles tras un feo comienzo de semana, en el que las expectativas de una inminente subida de tipos en Japón provocaron una venta de bonos a escala mundial y exacerbaron la caída de las criptodivisas, dejando a las acciones atrapadas en la huida de los activos de riesgo.

"El estrechamiento de los diferenciales y el movimiento del yen pueden haber hecho resurgir algunos de los temores del carry trade y la reversión de las posiciones de apalancamiento", dijo Kerry Craig, estratega de mercados globales de J.P. Morgan Asset Management, refiriéndose a la perspectiva de la caída de los diferenciales de tipos entre Estados Unidos y Japón.

"Con razón o sin ella, hubo un periodo en el que el rendimiento de las criptomonedas se utilizó como indicador del sentimiento de riesgo, pero también sabemos que el mercado es sensible a condiciones de liquidez más amplias".

El Nikkei japonés avanzaba un 1,5%, mientras que el índice MSCI más amplio de acciones de Asia-Pacífico, que no incluye Japón, caía un 0,12%, lastrado por las pérdidas de los mercados chinos.

El índice chino CSI300 retrocedía un 0,26%, mientras que el índice Hang Seng de Hong Kong perdía un 1,2%, mientras la ralentización del crecimiento de los servicios en China se sumó a las preocupaciones sobre una economía que se enfrenta a una prolongada caída del sector inmobiliario.

En los mercados de renta fija, los movimientos de los bonos del Estado japoneses (JGB, por sus siglas en inglés) fueron más ordenados el miércoles, aunque siguieron sufriendo presiones a la baja, en un momento en que los inversores aumentaron las apuestas a una subida de tipos del Banco de Japón a finales de este mes.

El rendimiento del JGB a 10 años alcanzó su nivel más alto desde junio de 2008 en el 1,885%, mientras que el rendimiento a dos años subía un punto básico hasta el 1,015%. El rendimiento de los bonos se mueve de forma inversa a los precios.

El rendimiento del Tesoro estadounidense a dos años bajaba 1,6 pb hasta el 3,500%. El rendimiento de referencia a 10 años se estabilizaba en el 4,081%.

