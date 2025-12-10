MERCADOS GLOBALES: Las bolsas se mantienen en vilo ante decisión de la Fed y unas previsiones inciertas

Por Wayne Cole

SÍDNEY, 10 dic (Reuters) -

Las bolsas asiáticas y los futuros de Wall Street se atrincheraban el miércoles, a medida que se acercaba la hora de la verdad para una junta de política monetaria de la Reserva Federal dividida, y los resultados amenazaban con poner a prueba las altísimas valoraciones en el espacio de la inteligencia artificial.

Con la mayoría de los activos congelados ante los focos de la Reserva Federal, la atención se vio acaparada por una repentina caída del yen japonés y el continuo ascenso vertiginoso de los precios de la plata, con ambos alcanzando niveles récord.

El mercado de futuros, al menos, confía en que la Reserva Federal recorte los tipos un cuarto de punto, hasta el 3,50-3,75%, durante el día, con una probabilidad del 89%. Sin embargo, también asume que la orientación será restrictiva, lo que implica solo un 21% de probabilidades de un movimiento en enero.

Mucho dependerá de cuántas previsiones de los miembros de la Reserva Federal contemplen uno, dos o ningún recorte el año que viene. Los analistas también sospechan que al menos dos de los 12 votantes podrían disentir en contra de una flexibilización, poniendo al presidente Jerome Powell en una posición difícil.

"Powell probablemente transmitirá que el listón para futuros recortes ha subido y explicará por qué algunos participantes se opusieron a un recorte", escribió David Mericle, economista jefe para Estados Unidos de Goldman Sachs.

"Pero la Fed no puede encajonarse demasiado —especialmente en un momento en el que tenemos dos informes de empleo atrasados—, porque un recorte en enero podría resultar apropiado".

El dato de nóminas de noviembre se ha retrasado al 16 de diciembre debido al cierre de la Administración, mientras que las cifras de inflación se publicarán dos días después.

Los mercados de deuda podrían llevarse una grata sorpresa en caso de que los analistas de BofA den la razón y la Fed anuncie planes para empezar a comprar letras del Tesoro a partir de enero para atajar una restricción de liquidez. Por el momento, los inversores en renta variable antepusieron la discreción al valor y redujeron las operaciones al mínimo. El Nikkei japonés empezaba al alza, pero pronto caía un 0,2%, mientras que el surcoreano apenas se movía.

El índice MSCI más amplio de acciones de Asia-Pacífico, que no incluye Japón, avanzaba un 0,1%, mientras que las bolsas chinas descendían un 0,8%, tras unos datos de inflación desiguales.

La inflación de los precios al consumo repuntó hasta el 0,7% anual en noviembre, pero aun así cayó en el mes de forma aislada, mientras que los precios de producción siguieron sumidos en la deflación.

PRUEBA DE RESULTADOS PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LA IA

Los futuros del EUROSTOXX 50 y del DAX cedían un 0,1%, mientras que los del FTSE caían un 0,3%. Los futuros del S&P 500 y del Nasdaq registraban pocos cambios, a la espera de los resultados de las grandes tecnológicas Oracle y Broadcom.

"Lo que detallen sobre las intenciones de 'capex' y los futuros planes de financiación podría resonar en todo el espacio de la IA, y hay riesgos claros de que puedan fallar en la infraestructura de la nube", dijo Chris Weston, jefe de investigación del bróker Pepperstone.

"El mercado de opciones está valorando un movimiento del día de los resultados de alrededor del -/+10%, por lo que se espera una volatilidad considerable", añadió.

En los ansiosos mercados de renta fija, los rendimientos del Tesoro a 10 años se mantenían estables por el momento, en el 4,187%, tras haber subido desde un mínimo del 3,962% en solo nueve sesiones.

Una ruptura del soporte gráfico del 4,201% supondría el riesgo de un repunte hacia el 4,535%, por lo que las perspectivas de la Reserva Federal son aún más importantes.

La subida de los rendimientos ha dado apoyo al dólar, a lo que ha contribuido una amplia oleada de ventas en el yen en la víspera, impulsada por fondos que siguen el impulso del mercado.

El euro subía a 182,12 yenes, tras alcanzar un máximo histórico de 182,64 el día anterior. La libra alcanzaba máximos no vistos desde mediados de 2008 y se encontraba en 208,95 yenes.

El dólar se situaba en 156,61 yenes, tras subir un 0,5% el martes, y se depreciaba ligeramente en una cesta de divisas a 99,202.

La plata volvía a ser la estrella de las materias primas, tras superar la barrera de los 60 dólares y alcanzar un récord de 61,45 dólares la onza. El metal ha duplicado con creces su precio este año, al reducirse las existencias y la tendencia alcista que ha atraído la demanda de los fondos de impulso.

También está aumentando la demanda real de sectores como la energía solar, los vehículos eléctricos y su infraestructura, y los centros de datos y la inteligencia artificial, señaló la asociación industrial Silver Institute en un informe de investigación.

El oro cotizaba más tranquilo, a 4.206 dólares la onza, tras haber alcanzado un máximo de 4.381 dólares en octubre.

Los precios del petróleo se estabilizaban, tras haber perdido terreno a principios de semana, cuando Irak restableció la producción en el yacimiento petrolífero West Qurna 2 de Lukoil, uno de los mayores del mundo. El Brent subía un 0,2%, hasta 62,04 dólares por barril, mientras que el crudo estadounidense avanzaba un 0,2%, hasta 58,35 dólares por barril.

