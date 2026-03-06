Mercados globales-las bolsas siguen bajo presión por la guerra pese al retroceso en el petróleo

Por Rae Wee

SINGAPUR, 6 mar (Reuters) -

El ligero retroceso de los precios del crudo el viernes ofrecía un respiro a los maltrechos mercados ‌globales, aunque las bolsas asiáticas ‌seguían ⁠en camino de registrar su mayor caída semanal en seis años, ya que el conflicto en Oriente Medio no daba señales de remitir.

Los precios del petróleo, que ​se encaminaban ⁠hacia su ⁠mayor subida semanal desde que Rusia lanzara su invasión a gran escala de Ucrania en febrero de ​2022, descendían ante la noticia de que el Gobierno de Estados Unidos está sopesando ‌la posibilidad de intervenir en el mercado de futuros para ​frenar la subida de los precios.

Aun así, ​se mantenían cerca del 20% al alza en la semana. Los futuros del crudo Brent cotizaban al cierre de este artículo a 84,73 dólares por barril, en camino de registrar una subida semanal del 17%. El crudo estadounidense retrocedía desde su máximo de 20 meses y se situaba en 80 dólares por barril, lo ​que supone una subida semanal de más del 19%.

"Lo que vemos es (...) que los mercados se consolidan durante un tiempo, oscilando en torno ⁠a los niveles actuales, ya que por el momento prevalece una actitud de esperar a ver qué pasa", dijo Michael ‌Brown, estratega de análisis de Pepperstone.

La guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán convulsionó los mercados globales esta semana y llevó a los inversores a buscar la seguridad del efectivo, al darse cuenta de que el conflicto podría prolongarse más de lo inicialmente previsto.

Los operadores también por parte de los principales bancos centrales, asustados por la perspectiva de un resurgimiento de la inflación si persiste el repunte de ‌los precios de la energía.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense se han disparado unos 18 puntos ⁠básicos esta semana, su mayor subida en casi un año, mientras que el dólar se ‌encaminaba hacia su mayor ganancia semanal en 16 meses.

"El abanico de resultados plausibles (de ⁠la guerra) se ha ampliado para incluir tanto la posibilidad de ⁠una resolución excepcionalmente constructiva como una altamente destructiva", dijo Daleep Singh, economista jefe global de PGIM Fixed Income.

"Se está pidiendo a los mercados que valoren un conjunto de resultados mucho más amplio, con muy poca información fiable sobre la probabilidad de cada uno de ellos o la trayectoria entre ellos." Los futuros ‌del EUROSTOXX 50 subían un 0,95% en ​Asia el viernes, mientras que los futuros del FTSE y los futuros del DAX se anotaban un 0,5% y un 0,8%, respectivamente. Los futuros del Nasdaq avanzaban un 0,27%, mientras que los futuros del S&P 500 se anotaban un 0,16%.

(Información de Rae ‌Wee; edición de Muralikumar Anantharaman y Jamie Freed; edición en español de Jorge Ollero Castela)