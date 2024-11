Mercados globales-las bolsas suben a la espera de nvidia y el boj mantiene en vilo a los mercados

Por Rae Wee

SINGAPUR, 18 nov (Reuters) - Las bolsas mundiales comenzaban la semana al alza antes de la esperada publicación de los resultados de Nvidia, mientras que en Japón, los comentarios del jefe del banco central dejaban a los mercados sin muchas pistas sobre las perspectivas de tipos del país. El gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, reiteró el lunes que el banco central seguirá subiendo los tipos si la evolución económica y de los precios se ajusta a sus previsiones, pero no mencionó si podría producirse una subida en diciembre. Sin embargo, posteriormente afirmó en una rueda de prensa que mantener bajos los tipos de interés reales ajustados a la inflación durante demasiado tiempo podría causar una inflación excesiva y obligar al Banco de Japón a subir los tipos de interés rápidamente. Los comentarios de Ueda habían sido seguidos de cerca por los inversores en busca de pistas sobre la próxima subida de tipos del Banco de Japón, lo que podría haber actuado como catalizador para contrarrestar la debilidad del yen. La divisa japonesa ha caído alrededor de un 7% desde octubre frente a un dólar resurgente y la semana pasada superó el nivel de 156 por dólar por primera vez desde julio, lo que mantiene a los operadores en alerta ante cualquier intervención de las autoridades japonesas. En el momento de elaboración de este artículo cotizaba a 154,40 por dólar. En cuanto a la posibilidad de que el Banco de Japón suba el tipo de cambio el mes que viene, Tony Sycamore, analista de mercados de IG, afirma que "dependerá en cierta medida de dónde se encuentre el dólar/yen". "Si el dólar/yen está en torno a 160, creo que eso aumentaría las (posibilidades) de una subida de tipos. Pero creo que probablemente no le disguste que la relación dólar/yen se sitúe en torno a 150, 152. Creo que eso probablemente le mantenga en la cuerda floja. Creo que eso probablemente le mantendrá al margen hasta el año que viene. "Está al caer, sólo es cuestión de cuándo. (...) La economía japonesa va bien". A pesar de la debilidad del yen, el Nikkei japonés retrocedía un 1,16%, arrastrado por el descenso de las acciones tecnológicas. El índice MSCI más amplio de acciones de Asia-Pacífico, que no incluye Japón, avanzaba un 0,1%. Los futuros del Nasdaq ganaban un 0,7%, mientras que los futuros del S&P 500 subían un 0,27%, a la espera de los resultados del tercer trimestre de Nvidia del miércoles, en los que los analistas esperan que el líder de chips de inteligencia artificial registre un aumento de los ingresos. Las acciones de Nvidia han subido casi un 200% este año y su elevada ponderación en el S&P 500 es en parte responsable de que el índice haya alcanzado máximos históricos este año. Pero su fulgurante trayectoria plurianual también ha elevado el listón de la rentabilidad y un tropiezo podría alimentar la preocupación de que las esperanzas del mercado en la inteligencia artificial hayan superado a la realidad. Por otra parte, los futuros del EUROSTOXX 50 avanzaban un 0,12%, mientras que los futuros del FTSE sumaban un 0,14%. El índice chino CSI300 recortaba las ganancias iniciales y perdía un 0,3%. El índice compuesto de Shanghái cedía un 0,03%. El índice Hang Seng de Hong Kong agregaba un 0,65%.

TRUMP Y LOS TIPOS Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense se mantenían cerca de máximos de varios meses el lunes, impulsados por las apuestas de recortes de tipos menos agresivos por parte de la Reserva Federal. El rendimiento de referencia a 10 años seguía en el 4,4296%, mientras que el rendimiento a dos años se situaba en el 4,2971%. Los futuros implican un 60% de probabilidades de que la Reserva Federal reduzca los tipos en un cuarto de punto en diciembre y sólo 77 puntos básicos de recortes para finales de 2025, frente a los más de 100 de hace unas semanas. Esto se ha producido tras los comentarios de la semana pasada del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, en los que señalaba que los costes de endeudamiento podrían seguir siendo más elevados durante más tiempo y a la opinión de que las políticas de aranceles, reducción de la inmigración y recortes de impuestos financiados por la deuda anunciadas por el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, avivarán la inflación, limitando el alcance de una mayor relajación de la política monetaria. "Con los cambios en marcha en la política de inmigración, la política arancelaria y la política fiscal, los dirigentes de la Fed podrían andarse con más cuidado de todos modos en vista del impacto inflacionario que estas políticas plantean y la necesidad de mantener los tipos de interés reales más altos que de otro modo, como resultado", dijo Thierry Wizman, estratega global de divisas y tipos de Macquarie. Al menos siete responsables de la Reserva Federal hablarán esta semana y los operadores dan por hecho que se mostrarán cautos en cuanto a recortes agresivos. El cambio de perspectivas sobre los tipos y la inflación en Estados Unidos ha impulsado al dólar, que ha alcanzado nuevos máximos junto con los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense. Frente a una cesta de divisas, el billete verde rondaba máximos de un año en 106,63. La libra esterlina se compraba en el momento de elaboración de este artículo a 1,2636 dólares, cerca de su mínimo de seis meses de la semana pasada, mientras que el euro subía un 0,02%, a 1,0544 dólares. Varios miembros del Banco Central Europeo también hablarán esta semana y podrían mostrarse más a favor de los estímulos monetarios ante los recientes datos económicos débiles y el riesgo de que los aranceles propuestos por Trump afecten al comercio de la UE. En las materias primas, los precios del petróleo cotizaron dispares. Los futuros del crudo Brent subían un 0,1%, a 71,11 dólares por barril, mientras que los futuros del crudo estadounidense bajaban un 0,04%, a 66,99 dólares por barril. El oro al contado avanzaba un 0,85%, a 2.583,27 dólares la onza, recuperándose de su fuerte caída de la semana pasada.

