MERCADOS GLOBALES: Las bolsas suben ante esperanza de relajación de la Fed, el yen se ancla en la zona de intervención

Por Ankur Banerjee

SINGAPUR, 27 nov (Reuters) -

Las bolsas asiáticas subían el jueves y el dólar se debilitaba ante las crecientes expectativas de un recorte de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal el mes que viene, mientras que el yen seguía bajo vigilancia, con los operadores sopesando la posibilidad de una subida de tipos antes de fin de año.

La semana festiva se ha caracterizado por unos movimientos limitados en los mercados, con las acciones manteniendo un tono mayoritariamente optimista y las divisas mucho más tranquilas, ya que los inversores restan importancia a los temores a una burbuja de la inteligencia artificial que habían sacudido la renta variable a principios de noviembre.

Los mercados estadounidenses permanecerán cerrados el jueves por la festividad de Acción de Gracias y el viernes tendrán una sesión corta.

El índice MSCI más amplio de acciones de Asia-Pacífico, que no incluye Japón, subía un 0,4%, siguiendo las ganancias de Wall Street y en camino de romper una racha de tres semanas de pérdidas. El Nikkei japonés subía más de un 1%, aunque los futuros europeos apuntaban a una apertura moderada.

Charu Chanana, de inversiones de Saxo, dijo que las acciones están respondiendo positivamente a las renovadas expectativas de recorte de tipos de la Fed, lo que ha ayudado a enfriar las recientes preocupaciones por la burbuja de la inteligencia artificial.

"De cara a finales de año, los mercados podrían cotizar en lateral o al alza, con el esperado recorte de la Fed y la fuerte estacionalidad haciendo de diciembre un mes difícil para ser bajista, y que la subida navideña siga siendo muy probable."

La libra esterlina alcanzaba su nivel más alto en más de cuatro semanas, en US$1,3269, después de que el presupuesto presentado el miércoles por la ministra de Economía británica, Rachel Reeves, ayudara a aliviar cierta preocupación por las finanzas británicas a largo plazo.

LA BRECHA DE DATOS NO FRENA LAS APUESTAS DE RECORTE DE TIPOS

Aunque el flujo de datos en Estados Unidos se ha reanudado desde que a mediados de noviembre finalizara el cierre de la Administración récord de 43 días, la mayoría de los informes económicos publicados estaban en gran parte obsoletos y han ofrecido muy poca información sobre la salud actual de la economía.

En consecuencia, la atención de los inversores se ha centrado directamente en los comentarios de los representantes de la Fed para calibrar la senda de la política monetaria de EEUU, y los comentarios de esta semana de la presidenta del Banco de la Reserva Federal de San Francisco, Mary Daly, y del gobernador de la Fed, Christopher Waller, han impulsado las expectativas de un recorte de tipos.

Según CME FedWatch, la probabilidad de un recorte de tipos el mes que viene es ahora del 85%, frente al 30% de una semana antes.

George Boubouras, director gerente de K2 Asset Management, afirmó que la debilidad del mercado laboral es suficiente para contrarrestar el actual pulso inflacionista, por lo que un recorte de tipos en diciembre parece razonable.

"Aunque la inflación subyacente está por encima del objetivo, la tasa de inflación implícita a 10 años en EEUU en torno al 2,25% sugiere que los mercados se sienten cómodos en general con unas expectativas de inflación que siguen siendo razonables".

El euro subía al nivel más alto en más de una semana, US$1,16115. El índice del dólar, que mide la divisa estadounidense frente a seis rivales, se situaba en 99,431, tras caer un 0,28% en la sesión anterior.

El sector inmobiliario chino volvió a ser el centro de atención después de que el promotor inmobiliario China Vanke solicitara la aprobación de los tenedores de bonos para retrasar el reembolso de un bono del mercado nacional de 2.000 millones de yuanes (US$282,6 millones).

Los bonos de la empresa caían el jueves, ampliando las pérdidas de esta semana. El índice inmobiliario chino CSI300 descendía a su nivel más bajo en un año y bajaba un 1,7%. El índice más amplio CSI300 subía un 0,5%.

EL YEN, BAJO VIGILANCIA PERMANENTE

El yen japonés se fortalecía hasta 156,12 por dólar, pero los inversores seguían atentos a una posible intervención de Tokio tras semanas de amonestaciones verbales por parte de las autoridades para frenar la incesante caída de la divisa.

La primera ministra, Sanae Takaichi, descartó el miércoles la posibilidad de que Japón se enfrente a un "momento Truss" al estilo británico, o pérdida de confianza de los mercados derivada de su política fiscal expansiva.

La divisa japonesa se ha debilitado casi 10 yenes desde principios de octubre, cuando Takaichi asumió el cargo, ante temores de que los planes de gasto del Gobierno requieran un fuerte endeudamiento, y ante las dudas sobre el calendario de la próxima .

Algunas fuentes han dicho a Reuters que el Banco de Japón está preparando a los mercados para una posible subida de tipos tan pronto como el mes que viene, ya que podría ser necesaria una subida de tipos más constante para alterar la trayectoria de la divisa.

El bitcóin volvía a superar los US$90.000 el jueves, camino de romper una racha de cuatro semanas de pérdidas con una subida de casi el 3%. El oro bajaba un 0,4% hasta los US$4.146,53 por onza, tras subir un 0,8% en la sesión anterior.

(Información de Ankur Banerjee en Singapur; Edición de Shri Navaratnam; edición en español de María Bayarri Cárdenas)