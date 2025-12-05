MERCADOS GLOBALES: Las bolsas suben y el dólar cae, mientras inversores esperan rebaja de tasas de la Fed

Por Amanda Cooper

LONDRES, 5 dic (Reuters) - Las acciones mundiales subían el viernes, encaminándose a una segunda semana de ganancias, antes de una lectura clave de la inflación estadounidense que los inversores confían en que no impida a LA NACION recortar las tasas la próxima semana, lo que pesaba sobre el dólar e impulsaba al oro.

* Las bolsas europeas abrieron al alza, impulsadas por las ganancias de los valores mineros, después de que el precio del cobre alcanzó máximos históricos. El STOXX 600, que ha ganado un 0,7% esta semana, subía un 0,3% a media mañana. Los futuros de las acciones estadounidenses subían entre un 0,2% y un 0,4%, apuntando a un modesto repunte posterior en Wall Street.

* Los bonos del Estado, que han centrado buena parte de la actividad de los mercados esta semana, cotizaban estables a la espera de los datos mensuales de la inflación subyacente estadounidense.

* Esta semana, la deuda pública japonesa ha liderado la liquidación global de deuda. Los rendimientos de los bonos japoneses a 10 años han alcanzado su punto más alto desde mediados de 2007, mientras que los rendimientos a 30 años han alcanzado máximos históricos, después de que el Banco de Japón dio esta semana su señal más contundente hasta la fecha de que es probable que las tasas suban este mes.

* El dólar bajaba un 0,1% frente a la moneda japonesa, a 154,91 yenes, por debajo del máximo de 10 meses alcanzado la semana pasada de 157,9.

* El índice dólar bajaba un 0,1%, a 99, y un 0,5% en la semana.

* La debilidad de la divisa estadounidense se ha visto impulsada por las expectativas de que la Reserva Federal recorte las tasas de interés en un cuarto de punto el próximo miércoles y realice al menos dos reducciones en 2026.

* Más tarde el viernes se publicará el índice de precios de los gastos de consumo personal (PCE) de septiembre, el indicador de inflación preferido de la Reserva Federal, que se espera que muestre un aumento del 0,2% en el índice subyacente, lo que dejaría la tasa anual sin cambios en el 2,9%.

* Los datos del jueves mostraron que las solicitudes de subsidio de desempleo cayeron la semana pasada, apaciguando las preocupaciones sobre un fuerte deterioro del mercado laboral, pero eso podría deberse a las vacaciones de Acción de Gracias.

* Los rendimientos de los bonos del Tesoro operaban estables el viernes, tras subir el día anterior. El rendimiento de la deuda del Tesoro a dos años caía 1 punto básico a 3,527%, tras haber subido 5 puntos básicos en la víspera, mientras que el rendimiento a 10 años cotizaba prácticamente sin cambios a 4,11%.

* En cuanto a las materias primas, los futuros del cobre de referencia alcanzaron un máximo histórico de US$11.705 la tonelada, después de que Citi revisó al alza sus previsiones de precios ante la preocupación por la oferta y las expectativas de un recorte de tasas de la Fed.

* Los futuros del crudo Brent se disponían a cerrar la semana con una caída del 0,2%, a US$63,2 el barril, lo que supone un descenso del 0,1% en el día, mientras que el oro subía un 0,3%, a US$4.221 la onza. La plata ganaba un 1,7% a US$58 la onza. (Reporte adicional de Stella Qiu en Sídney; Editado en Español por Ricardo Figueroa)