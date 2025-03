Mercados globales-las bolsas suben y el oro alcanza recórd con la amenaza arancelaria en la mira

Por Rae Wee

SINGAPUR, 14 mar (Reuters) - Las bolsas asiáticas subían y los mercados mundiales intentaban recuperarse tras una brutal oleada de ventas, mientras que el oro alcanzaba un nuevo récord, en un momento en que la escalada de las tensiones comerciales mundiales provocaba nerviosismo entre los inversores y desencadenaba una huida hacia activos más seguros. El alivio ante el probable rechazo a un cierre de la Administración estadounidense impulsaba las acciones en los mercados asiáticos, después de que el demócrata del Senado Chuck Schumer dijera que votaría a favor de avanzar en un proyecto de ley de financiación provisional republicano, señalando que su partido proporcionaría el apoyo necesario. Los futuros de las acciones estadounidenses avanzaban con fuerza en respuesta, con los futuros del Nasdaq subiendo más de un 1% en un momento dado y los futuros del S&P 500 avanzando un 0,6%. Los futuros del EUROSTOXX 50 aumentaban un 0,5% y los del FTSE, un 0,3%. Los futuros del DAX ganaban un 0,6%. "Al menos hoy, las noticias del Congreso son positivas para la confianza del mercado", dijo Alvin Tan, responsable de estrategia de divisas para Asia de RBC Capital Markets. El índice MSCI más amplio de acciones de Asia-Pacífico, que no incluye Japón, cotizaba un 0,95% al alza, aunque iba camino de perder un 1,5% en la semana, en un momento en que las disputas comerciales mundiales golpeaban a las acciones mundiales. En la más reciente de una larga lista de amenazas arancelarias, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el jueves que castigaría las importaciones de vino y licores europeos con aranceles del 200% si la UE no eliminaba los recargos de represalia sobre el whisky estadounidense y otros productos que entran en vigor el próximo mes. "Trump está dejando muy claro que si alguien tomara represalias, su contraescalada va a ser aún más aguda", dijo Vishnu Varathan, analista macro de Mizuho. Los últimos acontecimientos provocaron el jueves una fuerte venta en Wall Street y la confirmación de que el S&P 500 estaba en corrección, justo una semana después de que el Nasdaq confirmara lo mismo. "Creo que Trump 2.0 no se parece en nada a Trump 1.0. Esta vez, el presidente parece dispuesto a dejar que los mercados y la economía de Estados Unidos sufran mientras implementa sus objetivos de 'EEUU primero'", dijo Michael Strobaek, director global de inversiones de Lombard Odier. Típicos activos refugio como el oro se han beneficiado de la escalada de la guerra comercial, mientras el metal amarillo alcanzó el viernes un máximo histórico de 2.993,80 dólares la onza. Iba camino de ganar un 2,6% en la semana. Por su parte, el Nikkei japonés subía un 0,8%. El aumento de las acciones de los consumidores impulsó al alza las acciones chinas el viernes, después de que la ciudad septentrional china de Hohhot anunciara grandes recompensas en metálico para impulsar la natalidad. Los inversores también estaban a la espera de una conferencia de prensa la próxima semana de autoridades de la principal agencia de planificación de Pekín y de otras medidas adicionales para impulsar el consumo interno. El índice Hang Seng de Hong Kong avanzaba un 2,4%, mientras que el índice chino CSI300 sumaba un 2,3%. El índice compuesto de Shanghái ganaba un 1,7%.

PROBLEMAS PARA EL DÓLAR El dólar recuperaba parte del terreno perdido el viernes tras los flujos de refugio seguro, pero no se alejaba demasiado de los mínimos recientes, mientras la preocupación por una inminente recesión en EEUU y las tensiones comerciales en ciernes mantenían la presión sobre el billete verde. El euro bajaba un 0,04%, a 1,08465 dólares, mientras que la libra retrocedía un 0,03%, a 1,29475 dólares.

El euro ha recibido apoyo adicional del plan de reajuste fiscal de Alemania, que incluye un fondo de 500.000 millones de euros para infraestructuras y cambios radicales en las normas de endeudamiento para reactivar el crecimiento y aumentar el gasto militar en la mayor economía de Europa.

La Cámara Baja saliente votará las medidas el 18 de marzo, antes de que se constituya el nuevo Parlamento el 25 de marzo. La próxima semana también habrá una serie de reuniones de los bancos centrales, incluida la Reserva Federal de Estados Unidos, en un momento en que los inversores esperan nuevas orientaciones sobre las perspectivas de tipos en un escenario de incertidumbre sobre las políticas comerciales de Trump y su impacto en el crecimiento y la inflación de EEUU. "Nuestra valoración es que la dirección del viaje es consistente, los tipos bajarán. Es sólo una cuestión de tiempo, cuándo llegan a hacerlo", dijo Varathan, de Mizuho.

"Creo que al final, los aranceles serán un inconveniente, no un impedimento para los recortes de la Fed, porque, aunque los precios suban, (...) es un choque negativo de demanda y la gente está peor, no mejor". El dólar avanzaba al cierre de este artículo un 0,5% frente al yen, a 148,50, pero se encaminaba a una ligera pérdida semanal frente a la divisa nipona, a medida que aumentan las apuestas a nuevas subidas de tipos por parte del Banco de Japón. El banco central japonés también se reúne la semana que viene. En las materias primas, los precios del petróleo aumentaban tras caer en la sesión anterior. Los futuros del Brent subían un 0,67%, a 70,35 dólares el barril. Los futuros del crudo estadounidense West Texas Intermediate sumaban un 0,75%, hasta los 67,05 dólares por barril. (Información de Rae Wee; edición de Kate Mayberry; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)