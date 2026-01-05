Mercados globales-las bolsas suben y el petróleo baja tras la agitación en venezuela

Por Gregor Stuart Hunter

SINGAPUR, 5 ene (Reuters) -

Las bolsas asiáticas avanzaban el lunes, con los temas relacionados con la inteligencia artificial en el punto de mira, al comienzo de la primera semana bursátil completa del año, mientras los precios del petróleo caían ⁠ante la opinión de que es poco probable que la acción ⁠militar de EEUU en Venezuela perturbe un mercado energético bien abastecido.

El índice MSCI más amplio de acciones de Asia-Pacífico, que no incluye Japón,

subía un 1,4% y alcanzaba un máximo histórico, mientras que los futuros del S&P 500 e-mini

avanzaban un 0,2%, en un momento en que los inversores analizan los acontecimientos geopolíticos ⁠antes de ‌una semana repleta de publicaciones de ​datos económicos.

Los inversores están evaluando las repercusiones de un fin de semana dramático en el que Estados Unidos capturó al presidente venezolano Nicolás Maduro y el presidente estadounidense Donald ​Trump dijo que estaba poniendo al país sudamericano bajo control estadounidense temporal.

Trump dijo a los periodistas el domingo que podría ordenar otro ataque si Venezuela no coopera ‌con los esfuerzos de Estados Unidos para abrir su industria petrolera y detener el narcotráfico. También amenazó con ‌acciones militares en Colombia y México.

"Es poco probable que la destitución del presidente venezolano ​Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos tenga consecuencias económicas significativas a corto plazo para la economía mundial", dijo Neil Shearing, economista jefe de grupo de Capital Economics. "Pero sus ramificaciones políticas y geopolíticas reverberarán". Los futuros del crudo Brent oscilaban entre las ganancias y las pérdidas, con una última caída del 0,7% a 60,33 dólares, mientras los mercados petroleros evaluaban el impacto de la y la del domingo para mantener sin cambios la producción de petróleo.

"La reacción inmediata de los mercados asiáticos ha sido moderada, ya que los inversores han pasado por alto los acontecimientos del fin de semana", dijo David Chao, estratega de mercados globales para Asia-Pacífico de Invesco en Singapur. "En el norte de Asia, la atención sigue centrada en el viento de cola estructural del aumento de la inversión en inteligencia artificial, por encima de las preocupaciones geopolíticas". Entre los mercados de valores regionales, el Nikkei ⁠225 se disparaba más de un 3,3% hasta acercarse a un máximo histórico alcanzado hace dos meses, en la reapertura de los mercados para la primera jornada bursátil tras el Año Nuevo. Las bolsas japonesas ampliaban sus avances, después ​de que los datos macro mostraran que la actividad manufacturera se estabilizó en diciembre, poniendo fin a una racha de cinco meses de empeoramiento. El Kospi de Seúl y Taiwán subían más de un 3% cada uno y alcanzaban nuevos máximos históricos.

"El aumento de la inversión en inteligencia artificial, especialmente en Estados Unidos, ha favorecido el crecimiento del PIB en Taiwán y, en menor medida, en Corea", escriben los analistas de Goldman Sachs en una nota de investigación. "Entre 5 y 10 centavos de cada dólar de inversión estadounidense en IA acaba en Taiwán... gran parte del resto encuentra su camino hacia Asia, con TSMC como el mayor proveedor individual". Los mercados chinos se mostraban más apagados, mientras el índice Hang Seng cotizaba plano, arrastrado por las petroleras chinas, después de que un indicador ⁠de los valores energéticos cotizados en Hong Kong cayera un 3%. Las bolsas australianas se mantenían sin cambios, mientras los avances de las principales mineras compensaban los descensos de los principales valores ​energéticos.

"Dado el inesperado giro de los acontecimientos en Venezuela durante el fin de semana, queda por ver si el Gobierno de Trump tiene apetito por más cambios de régimen", como en Irán, dijo Vasu Menon, director gerente de estrategia de inversión de OCBC en Singapur.

"Los cálculos estratégicos se están desarrollando en el contexto de un año de elecciones de mitad de mandato, y los acontecimientos son impredecibles", dijo. "Esta incertidumbre podría mantener sostenidos los precios del petróleo. Un ‍entorno geopolítico más tenso podría impulsar activos refugio como los metales preciosos". En las primeras operaciones europeas, los futuros panregionales subían un 0,7%, los futuros del DAX alemán subían un 0,5% y los futuros del FTSE subían un 0,6%. El índice del dólar estadounidense, que mide la fortaleza del billete verde frente a una cesta de seis divisas, avanzaba un 0,2%, hasta 98,746, ampliando las recientes ganancias por sexto día consecutivo.

Frente al yen, el billete verde se apreciaba un 0,3% y alcanzaba un máximo de dos semanas, cotizando en el momento de elaboración de este artículo a 157,21 yenes por dólar. El gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, dijo ​el lunes que el banco central seguirá subiendo los tipos de interés si la evolución económica y de los precios se ajusta a sus previsiones, tras haberlos elevado 25 puntos básicos, hasta el 0,75%, el mes pasado.

El rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años avanzaba 0,8 puntos básicos, hasta el 4,179%. El oro

sumaba un 2% y cotizaba a 4.413,93 dólares, en un momento en que la incertidumbre geopolítica aumentó la demanda de activos refugio.

El bitcóin

subía un 1,3%, ‍a 92.393,99 dólares, mientras que ether

avanzaba un 0,3%, a 3.153,41 dólares.

(Información de Gregor Stuart Hunter; edición de Muralikumar Anantharaman y Shri Navaratnam; edición en español de Paula Villalba)