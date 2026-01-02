MERCADOS GLOBALES: Las bolsas suben y los metales preciosos continúan su impulso alcista

Por Rae Wee

SINGAPUR, 2 ene (Reuters) -

La renta variable 2026 con una nota positiva en un mercado poco activo durante los festivos, mientras los inversores se preparaban para un año en el que se pondrá a prueba por la inteligencia artificial, se producirá un cambio de guardia en la Reserva Federal y podría más turbulencias en los mercados bajo la presidencia de Donald Trump.

Los movimientos en todas las clases de activos expansionistas, con un impulso el viernes que se prolongó desde una racha estelar en 2025, mientras que la liquidez se mantenía baja debido a los días festivos. Los mercados de Japón y China cerrados, mientras que otros regresaron de sus festividades de Año Nuevo. Los metales preciosos prolongaban su arrollador repunte del año pasado: el oro al contado subía un 1,5% hasta US$4.378,32 la onza, mientras que la plata al contado avanzaba un 3,6% hasta US$73,85 la onza.

La subida del oro en 2025 fue la mayor de los últimos 46 años, mientras que la plata y el platino registraron las mayores ganancias de su historia, impulsadas por varios factores, entre ellos los recortes de tipos de la Reserva Federal, las tensiones geopolíticas, las fuertes compras de los bancos centrales y las entradas de fondos cotizados.

Vishnu Varathan, responsable de análisis macroeconómico de Mizuho para Asia sin Japón, dijo que el repunte también subraya "las coberturas frente a los riesgos de debilitamiento del USD".

Por otra parte, el índice MSCI más amplio de acciones de Asia-Pacífico, que no incluye Japón,





avanzaba un 1,5% y el índice Hang Seng de Hong Kong

ganaba un 2,4%. Los futuros del S&P 500 avanzaban un 0,45%, mientras que los del Nasdaq sumaban un 0,67%.

Los futuros europeos cotizaban dispares, con los futuros del EUROSTOXX 50

bajando un 0,5% y los futuros del FTSE subiendo un 0,3%.





Las bolsas registraron fuertes ganancias en 2025, ya que los mercados superaron un año de guerras arancelarias, el cierre gubernamental más largo de la historia de Estados Unidos, conflictos geopolíticos y amenazas a la independencia de los bancos centrales.





"El repunte del mercado bursátil estadounidense en 2025 se ha visto impulsado por la euforia en torno a la inteligencia artificial, los sólidos beneficios empresariales, la recompra de acciones y los fuertes flujos minoristas", afirmó Saira Malik, directora de inversiones de Nuveen. (Información de Rae Wee; edición de Shri Navaratnam y Thomas Derpinghaus; editado en español por Patrycja Dobrowolska)