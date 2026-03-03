MERCADOS GLOBALES-Las bolsas sufren mientras la guerra contra Irán impulsa los precios energéticos

Por Gregor Stuart Hunter

SINGAPUR, 3 mar (Reuters) -

La venta masiva de acciones se intensificó y el dólar se fortalecía el martes, mientras los inversores evaluaban las implicaciones de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán ‌en los precios de la energía y ‌la ⁠economía mundial.

El índice de MSCI de acciones de Asia-Pacífico que no incluye Japón

caía un 2,9%, ampliando las pérdidas por segundo día consecutivo, liderado por una caída del 7,2% en las acciones coreanas

, mientras el país reabrió tras un feriado con su mayor caída diaria desde ​agosto de 2024. ⁠El Nikkei 225 ⁠de Tokio

descendía un 3,1% y los futuros e-mini del S&P 500

bajaban un 0,9%.

"La incertidumbre sobre la política económica ya era elevada y ahora, con ​el conflicto de Irán, se espera que el riesgo geopolítico también aumente", dijo Rupal Agarwal, estratega cuantitativo para Asia de Bernstein en Singapur. "La última ‌vez que ambos se dispararon a la vez fue en 2022, durante el conflicto entre Rusia ​y Ucrania, lo que no benefició a los mercados asiáticos". La nueva oleada ​de ventas se produjo después de que Wall Street se estabilizara tras una sesión volátil el lunes, en la que el S&P 500 se recuperó de una venta masiva inicial para cerrar sin cambios y el Nasdaq Composite subió un 0,4%, ya que los inversores compraron las caídas del mercado.

El presidente de EEUU, Donald Trump, trató de justificar una guerra amplia y sin límite de tiempo contra Irán, afirmando el lunes que la campaña estaba superando las expectativas.

Sin un final a la vista para ​las hostilidades, un responsable de la Guardia Revolucionaria de Irán dijo el lunes que el estrecho de Ormuz está cerrado al tráfico marítimo y que el país disparará contra cualquier barco que intente pasar.

La amenaza tuvo un impacto ⁠inmediato, después de que elevó el coste de contratar un superpetrolero para transportar crudo desde Oriente Medio a China a un máximo histórico de más de 400.000 dólares al día, según datos de LSEG.

Tras ‌la subida de los precios del petróleo y el gas el lunes, los futuros del crudo Brent

subían otro 2,3% hasta alcanzar los 79,50 dólares el martes. En los mercados de gas natural, los precios de referencia europeos

y asiáticos del GNL se dispararon alrededor de un 40% el lunes.

ANÁLISIS DE LOS ESCENARIOS DE RIESGO

El aumento de los precios de la energía podría incrementar los costes de las empresas asiáticas y afectar a sus beneficios y a sus acciones, que se han recuperado considerablemente en lo que va de año.

"Estimamos que un aumento del 20% en el Brent podría reducir los beneficios regionales en un 2%, con grandes variaciones dentro de la región, pero ‌esto depende de la duración del conflicto", escribieron los analistas de Goldman Sachs en un informe de investigación.

"Los picos de riesgo geopolítico tienden a tener un ⁠efecto negativo a corto plazo, pero se disipan con el tiempo", afirmaron. "El actual aumento del riesgo geopolítico coincide con la vulnerabilidad regional a una corrección".

El aumento ‌de los precios de la energía complica los esfuerzos de la Reserva Federal por mantener la inflación bajo control, y los responsables ⁠políticos ya muestran signos de división en torno al impacto de la inteligencia artificial en la economía estadounidense.

EEUU tomará ⁠medidas para mitigar el aumento de los precios de la energía debido al repunte del precio del petróleo causado por el conflicto con Irán, dijo el lunes el secretario de Estado, Marco Rubio.

Los datos de fabricación del ISM publicados el lunes mostraron que la actividad estadounidense creció de forma constante en febrero, pero el indicador de los precios de fábrica se disparó hasta alcanzar su máximo en casi tres años y medio en medio de los aranceles, lo que pone de relieve ‌la presión al alza sobre la inflación incluso antes de los ataques a ​Irán.

Los futuros de los tipos de interés de la Fed están valorando una probabilidad implícita del 95,4% de que el banco central estadounidense mantenga los tipos al final de su próxima reunión de dos días el 18 de marzo, según la herramienta FedWatch del CME Group.

Las probabilidades de que se mantengan en junio, anteriormente por debajo del 50%, subieron ligeramente el lunes y ahora son ligeramente superiores a ‌las de un lanzamiento de moneda. (Información de Gregor Stuart Hunter y Rae Wee; edición de Neil Fullick y Kirsten Donovan; editado en español por Patrycja Dobrowolska)