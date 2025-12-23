MERCADOS GLOBALES - Las bolsas y los metales preciosos suben mientras el yen repunta

Por Rae Wee

SINGAPUR, 23 dic (Reuters) -

Las bolsas asiáticas subían el martes junto con los metales preciosos al prolongarse las compras de impulso por parte de los inversores antes de las fiestas navideñas, mientras se espera una lectura avanzada del PIB estadounidense más tarde.

Un yen frágil repuntaba mientras los operadores permanecían atentos a cualquier indicio de intervención de las autoridades japonesas para frenar la caída de la divisa.

A pesar de ser una semana acortada por las vacaciones para gran parte del mundo, los inversores tendrán la oportunidad de ponerse al día con una serie de publicaciones económicas estadounidenses en los próximos días que se habían retrasado por un cierre de duración récord de la Administración del país el mes pasado.

El dato clave del martes serán las cifras de crecimiento del tercer trimestre, que muestren que la economía estadounidense ha seguido creciendo con fuerza.

Se espera que el crecimiento anualizado se sitúe en el 3,3%, un ligero retroceso con respecto al trimestre anterior debido, en parte, a la fuerte caída de las importaciones tras el repunte registrado a principios de año, antes de la introducción de los aranceles.

"De cara al futuro, es probable que el crecimiento subyacente se ralentice en el cuarto trimestre debido al prolongado cierre de la Administración y a la posibilidad de que las ventas de automóviles supongan un nuevo lastre", dijo David Doyle, responsable de economía de Macquarie Group.

Aun así, el mercado seguía optimista a la espera de los resultados y el índice MSCI más amplio de acciones de Asia-Pacífico, que no incluye Japón,

se revalorizaba un 0,39%, mientras que el Nikkei, de Tokio,

bajaba un 0,1%, lastrado por un yen más fuerte.

Los futuros europeos cotizaban dispares,

mientras que los futuros del S&P 500 y del Nasdaq apenas variaban.

Durante la noche, las acciones de Nvidia

subieron después de que Reuters informara de que la empresa había comunicado a clientes chinos su intención de empezar a enviar a China sus chips de inteligencia artificial, los segundos más potentes, antes de la festividad del Año Nuevo Lunar, a mediados de febrero del año que viene.

Las acciones de Novo Nordisk,

que cotizan en EEUU, avanzaban un 6% en las últimas operaciones después de que la Administración de Alimentos y Medicamentos de EEUU aprobara el lunes su píldora adelgazante.

"El sentimiento de riesgo está dominando Wall Street al comienzo de la semana de Navidad, con los inversores aumentando su exposición a la renta variable y a las materias primas a medida que nos acercamos al final del año", dijo José Torres, economista de Interactive Brokers.

"Por ahora, los operadores se dejan llevar por la sensación generalizada entre los participantes de que hay pocos obstáculos para que se manifieste un repunte de Papá Noel."

En cuanto a los metales preciosos, el oro al contado y la plata al contado alcanzaron máximos históricos, impulsados en parte por la demanda de activos refugio debido al aumento de las tensiones geopolíticas, ya que Estados Unidos intentó confiscar más petroleros que transportaban petróleo venezolano.

Los precios del petróleo bajaban ligeramente, tras haber subido el lunes por la preocupación sobre la interrupción del suministro.

Los futuros del crudo Brent bajaban un 0,26%, hasta 61,91 dólares el barril, mientras que el crudo estadounidense cayó un 0,33%, hasta 57,82 dólares el barril.

EL RIESGO DE INTERVENCIÓN CONTIENE AL YEN

El índice de valores blue chip CSI300 de China subía un 0,4%, mientras que el índice Hang Seng de Hong Kong se mantenía estable.

China intensificará la renovación urbana y profundizará sus esfuerzos para estabilizar su mercado inmobiliario en 2026, mientras se prepara para lanzar su último Plan Quinquenal (2026-2030), según un comunicado de la conferencia sobre política de vivienda publicado el martes.

En el mercado de divisas, el yen seguía en el centro de atención, ya que los inversores sopesaban las posibilidades de una intervención inminente de las autoridades japonesas para apuntalar la moneda.

Japón tiene libertad para hacer frente a los movimientos excesivos del yen, dijo el martes el ministro de Finanzas, Satsuki Katayama, emitiendo la advertencia más fuerte hasta la fecha sobre la disposición de Tokio a intervenir en el mercado de divisas para frenar las fuertes caídas de la moneda. Eso hizo que el yen subiera un 0,7% frente al dólar, hasta 155,99. También registraba amplias ganancias frente a otras divisas como el euro y el franco suizo. Sin embargo, Vishnu Varathan, director de análisis macroeconómico para Asia (excepto Japón) de Mizuho, no ve necesariamente la intervención como inminente, y afirma que "podría ser más bien oportunista".

"Y, sin duda, no habrá una línea roja fija", afirmó.

(Información de Rae Wee, edición de Shri Navaratnam, edición en español de Jorge Ollero Castela)