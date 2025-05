Mercados globales-las esperanzas en materia comercial impulsan las bolsas y el dólar avanza

By Stella Qiu

SÍDNEY, 8 mayo (Reuters) -

Las bolsas de Asia subían el jueves después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anticipara un primer acuerdo comercial en su guerra arancelaria mundial, mientras que el dólar mantenía la mayor parte de sus ganancias durante la noche, ya que los mercados descartaron la posibilidad de recortes de tipos a corto plazo. Los futuros del Nasdaq borraron las pérdidas anteriores y subían un 1,1%, mientras que los futuros del S&P 500 subían un 0,8%. Las bolsas europeas abren al alza, con el índice paneuropeo STOXX 600 subiendo un 0,9%.

Trump dijo que anunciaría detalles sobre un importante acuerdo comercial con un país no especificado en una conferencia de prensa más tarde en el día. The New York Times informó de que el acuerdo era con Reino Unido, lo que hizo subir un 0,8% los futuros del FTSE .

Los comentarios del presidente se produjeron mientras los inversores esperan con ansiedad las conversaciones comerciales previstas entre Washington y Pekín para el sábado, que podrían marcar el primer paso en la resolución de una dañina guerra comercial entre las dos principales economías del mundo.

Los mercados también están pendientes de la reunión de política monetaria del Banco de Inglaterra, que se celebrará más tarde y en la que se espera un recorte de los tipos de interés de un cuarto de punto. Además, los bancos centrales de Suecia y Noruega tienen previsto adoptar sus decisiones políticas, aunque no se esperan cambios.

Durante la noche, en una decisión ampliamente esperada, la Reserva Federal mantuvo el tipo de interés oficial entre el 4,25% y el 4,5%, pero señaló que habían aumentado los riesgos de inflación y desempleo. El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijo que no está claro si la economía seguirá creciendo a un ritmo constante o si se debilitará ante la creciente incertidumbre y un posible repunte de la inflación.

Los mercados redujeron la probabilidad de un recorte de tipos en junio al 20%, frente al 30% de un día antes, mientras que la probabilidad de un movimiento en julio se sitúa ahora en el 70%, frente a la casi certeza de hace una semana.

"Esto sugiere poca inclinación a actuar hasta que estén seguros de la dirección que están tomando los datos, lo que significa que los recortes de tipos podrían retrasarse, pero corren el riesgo de ser más bruscos cuando se produzcan", dijo James Knightley, economista jefe internacional de ING.

Es probable que este escenario favorezca a los bonos del Tesoro a más largo plazo, aunque el jueves retrocedieron parte de las ganancias registradas durante la noche. El rendimiento de referencia de los bonos del Tesoro a 10 años

subió 2 puntos básicos, hasta el 4,298%, tras caer 7 puntos básicos durante la noche. La postura alcista de la Reserva Federal también dio al dólar el impulso que tanto necesitaba, aunque en Asia volvieron a apreciarse algunas presiones vendedoras. El índice del dólar retrocedía un 0,1% hasta 99,80, tras haber repuntado un 0,3% durante la noche frente a sus principales competidores.

El jueves, el índice MSCI más amplio de acciones de Asia-Pacífico fuera de Japón

subía un 0,3%, mientras que el Nikkei japonés

ganaba un 0,5%. Los blue chips chinos subían un 0,7% y el Hang Seng de Hong Kong aumentó un 0,8%, recuperando el terreno perdido desde los aranceles del "Día de la Liberación" de Trump el mes pasado, ya que los recortes de tipos y las medidas de estímulo de Pekín ayudaron a calmar las preocupaciones comerciales.

Durante la noche en Wall Street, las acciones subían tras conocerse que la administración Trump planeaba rescindir y modificar una norma de la era Biden que frenaba la exportación de sofisticados chips de inteligencia artificial. Las acciones de Nvidia

subían un 3%.

CONVERSACIONES COMERCIALES

El miércoles, Trump sugirió que Pekín iniciara las próximas conversaciones comerciales a alto nivel y dijo que no estaba dispuesto a recortar los aranceles estadounidenses sobre los productos chinos para llevar a Pekín a la mesa de negociaciones.

China ha dicho anteriormente que fue la parte estadounidense la que había señalado su deseo de mantener conversaciones.

Aunque los comentarios de Trump subrayaron las recientes señales contradictorias de Washington sobre la desescalada de la guerra comercial entre China y Estados Unidos, los analistas dicen que la reunión de Ginebra podría ayudar a aliviar las tensiones.

(Información de Stella Qiu; Edición de Shri Navaratnam y Sam Holmes; editado en español por Patrycja Dobrowolska)