MERCADOS GLOBALES: las tecnológicas buscan prolongar el repunte de enero en Asia y el oro vuela

Por Wayne Cole

SÍDNEY, 29 ene (Reuters) - Las acciones tecnológicas asiáticas parecían prolongar el jueves su racha alcista de un mes ante un optimismo intacto en espera de los resultados de Apple, mientras que el dólar seguía inestable a pesar del apoyo verbal de funcionarios estadounidenses y europeos.

El oro y la plata subían a máximos históricos mientras los inversores continuaban su carrera hacia los activos físicos, y los precios del petróleo alcanzaban su máximo en cuatro meses, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtiera a Irán de posibles ataques si no llegaba a un acuerdo sobre las armas nucleares.

La Reserva Federal de Estados Unidos mantuvo los tipos de interés sin cambios, tal y como se esperaba, mientras que su presidente, Jerome Powell, habló de una "clara mejora" de las perspectivas económicas y del apoyo del consejo monetario a una pausa.

Powell no quiso pronunciarse sobre si seguirá como gobernador después de dejar la presidencia en mayo, dados los esfuerzos de Trump por presionar a la Fed para que realice recortes más agresivos.

Los inversores reaccionaron reduciendo aún más la probabilidad de otra flexibilización de la política monetaria en abril, hasta el 26%, y considerando junio como el siguiente plazo probable, con un 61%.

Mientras tanto, los inversores han contado con que los beneficios mantengan la demanda de acciones, y Samsung Electronics cumplió con creces al triplicar sus resultados de explotación, ya que la carrera por desarrollar la capacidad de inteligencia artificial provocó una subida de los precios de los chips.

Las bolsas surcoreanas subían un 0,6%, lo que eleva las ganancias de enero hasta ahora a un impresionante 23%. El mercado taiwanés, con gran peso tecnológico, ha subido casi un 13% en el mismo periodo.

El Nikkei, japonés, subía un 0,2%, tras verse frenado por las fuertes fluctuaciones del yen y el fuerte aumento de los rendimientos de los bonos en el país. El índice de MSCI de acciones de Asia-Pacífico, que no incluye Japón, apenas variaba.

El mercado de Indonesia sufría una segunda sesión de dolorosas pérdidas después de que el proveedor de índices MSCI advirtiera de los riesgos de la transparencia en la propiedad y la negociación, lo que llevó a Goldman Sachs a rebajar su evaluación de las acciones del país.

INVERSIÓN EN IA FRENTE A RENTABILIDAD

En Europa, los futuros del EUROSTOXX 50 y los futuros del DAX se fortalecían un 0,1%, mientras los futuros del FTSE avanzaban un 0,2%.

En Wall Street, los futuros del S&P 500 se mantenían estables y los futuros del Nasdaq subían un 0,2%, en un momento en que la decepción con Microsoft se contraponía a las sólidas previsiones de Meta.

Las acciones de Microsoft caían un 6,5% en las plataformas electrónicas, en un contexto de preocupación de que su enorme gasto en capital no generara suficientes beneficios para justificar su altísima valoración.

Sin embargo, Meta elevó sus previsiones de ingresos y gastos de capital para 2026, lo que hizo que sus acciones subieran un 8% tras el cierre y añadiera alrededor de 140.000 millones de dólares a su valor de mercado.

"Un tema común hasta ahora en META y MSFT es el gasto en capital superior al esperado, lo que indica el impulso alcista del gasto en IA", señalaron los analistas de JPMorgan.

La diferencia, añadieron, era que Meta también había elevado considerablemente sus previsiones de ingresos para 2026, situándolas muy por encima de las expectativas del mercado.

Ahora todas las miradas se centran en los resultados de Apple, para los que JPMorgan prevé que los beneficios superen las previsiones gracias a la mayor demanda del iPhone 17 y al menor crecimiento de los gastos. El banco elevó su objetivo de precio para finales de 2026 de 305 a 315 dólares. (Reporte de Wayne Cole; edición de Sonali Paul y Jacqueline Wong)