MERCADOS GLOBALES: Las tecnológicas caen al volver la inquietud por un exceso de euforia con la IA

Por Tom Westbrook

SINGAPUR, 7 nov (Reuters) - Los mercados bursátiles con elevada peso tecnológico se encaminaban el viernes hacia sus mayores caídas semanales en siete meses, ante la inquietud de los inversores sobre hasta dónde ha llegado el repunte de los valores de inteligencia artificial, mientras que los activos más seguros, como los bonos y el yen, se mantenían firmes. Los futuros del S&P 500 y del Nasdaq 100 subían un 0,3% por la tarde en Asia. Sin embargo, el jueves el Nasdaq registró una caída del 1,9%.

En lo que va de semana, el mayor índice tecnológico del mundo ha perdido un 2,8%, lo que, de mantenerse, supondría su mayor caída en una semana desde abril, cuando se anunciaron los aranceles. El Nasdaq ha ganado más del 50% desde entonces. Los futuros europeos bajaban un 0,3%, al igual que los futuros del FTSE. El Nikkei japonés caía un 1,2% y se encaminaba a una pérdida semanal del 4,1%, la mayor desde abril, mientras que en Seúl, el KOSPI perdía un 1,8% y se anotó una caída semanal del 3,7%, la mayor desde febrero. Los fabricantes de chips y cables estaban entre los más castigados, y el inversor tecnológico Softbank Group Corp bajaba casi un 20% esta semana. El bitcóin, a veces un indicador de la confianza tecnológica, ha bajado un 8% en la semana, hasta US$101.090.

CAMBIO DE HUMOR

No ha habido ningún desencadenante evidente del retroceso de las cotizaciones de las acciones relacionadas con la inteligencia artificial (IA), pero la reacción del mercado a los últimos resultados muestra cómo empiezan a aflorar algunos de los temores sobre una burbuja en el sector y las dudas sobre su rentabilidad.

A finales del mes pasado, las acciones de Meta se desplomaron después de que la empresa anunciara grandes inversiones en la construcción de centros de datos para impulsar la IA. Las acciones de la empresa de datos e IA Palantir Technologies también han caído a pesar de haber superado las previsiones de beneficios.

"A veces se trata de un cambio gradual en los mercados por el que un número cada vez mayor de personas dicen: 'Bueno, estoy bien posicionado ... tal vez voy a sacar algo de dinero de la mesa'", dijo Herald van der Linde, jefe de estrategia de renta variable para Asia Pacífico en HSBC.

"Y un segundo lo dice. Y un tercero. Y un cuarto dice: 'Eh, estos tres están vendiendo. Yo también podría vender, ¿no? Así que es un cambio en el sentimiento del mercado que tiene su propio tipo de dinámica. Esto podría estar pasando un poco ahora". El S&P 500 cerraba con una caída del 1,1% durante la noche y el índice de semiconductores SE de Filadelfia descendía un 2,4%. (Edición de Lincoln Feast y Jacqueline Wong; editado en español por Patrycja Dobrowolska)